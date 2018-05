Bộ Trưởng Nội An Nielsen Soạn Sẵn Đơn Từ Chức

WASHINGTON - Bộ trưởng nội an Kirstjen Nielsen đã soạn đơn từ chức sau khi bị TT Trump khiển trách giữa đám đông - trước mặt các bộ trưởng khác, hôm Thứ Tư, TT Trump chỉ trích bà không bảo đảm an ninh biên giới.Ông cũng chê bai các viên chức nội các không đạt đuợc các mong đợi của ông về kiểm soát làn sóng di dân xâm nhập.Báo New York Times cho hay: bà Nielsen đã viết đơn từ chức nhưng chưa nộp. Sau tin này, bộ trưởng Nielsen mô tả ông Trump là “hoang mang”, theo tường thuật của thông tín viên CBS, và bà chia sẻ sự hoang mang của ông ta.Có tin ông Trump cảm thấy bực bội sau khi thảo luận vấn đề Mexico.Bà Nielsen đuợc biết có ý định cưỡng lại chủ trương của TT Trump về phân ly trẻ em với cha mẹ khi họ vuợt biên vào Hoa Kỳ – từ hơn 1 tháng, ông Trump cổ vũ chính sách phân ly để gây nản lòng dân vuợt biên, theo The Times.Bà Nielsen đuợc đề cử chức bộ trưởng nội an từ Tháng 12 khi Tướng Kelly nhận nhiệm vụ mới là chánh văn phòng Bạch Ốc.