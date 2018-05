(Xem: 130)

Bản tin BNews/TTXVN ghi rằng theo Hiệp hội dệt may Việt Nam, kim ngạch nhập cảng hàng dệt may năm 2017 của khối CPTPP đạt trên 53 tỷ USD; trong đó, Australia là thị trường nhập cảng dệt may lớn thứ 3 với kim ngạch trên 6,2 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 11,67%. Riêng kim ngạch xuất cảng dệt may của Việt Nam năm 2017 vào khối CPTPP đạt trên 4,8 tỷ USD, chiếm 9,07% thị phần. Vì vậy, tiềm năng phát triển xuất cảng hàng dệt may VN vào khối CPTPP nói chung và thị trường Australia nói riêng là rất lớn.