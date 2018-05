Iraq Bắt 5 Chỉ Huy Cao Cấp ISIS, Gồm Phụ Tá Của Thủ Lãnh ISIS

WASHINGTON - Twitter của TT Trump báo tin “5 thủ lãnh ISIS đầu bảng truy nã vừa bị bắt” nhưng không mô tả chi tiết.Có lẽ ông Trump muốn nói tới số đội viên ISIS bị bắt tại Iraq.Không thấy tên thủ lãnh al-Baghdadi trong danh sách do thẩm quyền Iraq công bố, theo tin Reuters sáng Thứ Năm.Iraq đã mô tả việc bắt bớ các chỉ huy của IS như là “một số lãnh đạo của nhóm khủng bố IS được truy lùng gắt gao nhất.”Trong khi đó một bản tin khác của báo Washington Post hôm Thứ Năm cho biết Iraq đã bắt 5 thành viên cao cấp của Nhà Nước Hồi Giáo, gồm một phụ tá hàng đầu của thủ lãnh nhóm dân quân là Abu Bakr al-Baghdadi, trong một chiến dịch gồm có sự hậu thuẫn của tình báo Hoa Kỳ và Thổ Nhĩ Kỳ, theo các giới chức cho biết.