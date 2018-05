Apple Xác Nhận Có Đủ Pin Để Thay, Sẽ Không Bị Trì Hoãn

Trong một thông báo gửi tới Apple Store và các Đại lý Ủy quyền, Apple chính thức xác nhận rằng đã có đủ lượng pin tồn kho cho tất cả các mẫu iPhone, mà không có bất cứ sự delay nào.Điều có nghĩa là Apple Store và các Đại lý Ủy quyền có thể đặt hàng và nhận pin thay thế từ Apple trong thời gian ngắn hơn so với trước đây. Việc có sẵn pin thay thế sẽ giúp tăng tốc quá trình thay pin cho khách hàng của Apple. Dù vậy, khách hàng vẫn không thể được thay pin ngay trong ngày. Trang hỗ trợ của Apple vẫn lưu ý rằng quá trình thay pin có thể diễn ra trong tối đa 5 ngày làm việc.Trước đó, do lượng khách thay pin quá đông, Apple đã không có đủ nguồn cung cho một số mẫu iPhone. Apple từng tuyên bố rằng phải tới tháng 3 hoặc đầu tháng 4 năm 2018, hãng mới có thể đáp ứng đủ số pin cần thiết. Điều này khiến một số khách hàng phải gửi iPhone lại Apple Store vài tuần, có người phải chờ tới 6 tuần để thay pin. Thậm chí, một số nơi, pin dành cho iPhone 6 Plus còn hết sạch không còn để thay. Nhiều nguồn tin cho rằng Apple đã thuê các bên thứ ba, hoặc phân công lại nhân viên AppleCare để tăng tốc độ giải quyết hàng đống iPhone đang chờ thay pin tại các Apple Store.Cuối tháng 12/2017, Apple đã giảm giá thay pin xuống 29 USD cho các mẫu iPhone từ iPhone 6 trở lên, như một lời xin lỗi vì thiếu minh bạch trong việc làm chậm iPhone với pin cũ. Đây là biện pháp của Apple nhằm bảo vệ thiết bị, ngăn chặn tình trạng sập nguồn đột ngột, nhưng hãng đã sai khi thông thông báo cho người dùng về tính năng Mức giảm giá thay pin thay đổi tùy theo quốc gia và hỗ trợ đến hết năm 2018.Apple cũng đã bổ sung tính năng cho phép người dùng theo dõi trạng thái và hiệu suất hoạt động của pin trên iPhone vào iOS 11.3. Bản cập nhật mới của iOS còn tự động tắt tính năng quản lý hiệu suất, và chỉ bật lên khi iPhone bị sập nguồn đột ngột và đương nhiên người dùng cũng có thể tắt đi nếu không thích.Nguoivietphone.com.