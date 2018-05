Lãnh Đạo Của Amazon, Facebook, Google Sẽ Họp Về AI Tại Bạch Ốc

Khoảng đầu tháng 05/2018, các vị giám đốc từ các công ty công nghệ lớn như Amazon, Google, và Facebook đến thăm Nhà Trắng để bàn về tương lai của trí tuệ nhân tạo AI. Theo trang The Washington Post, đại diện từ 38 công ty lớn của Mỹ sẽ đến Nhà Trắng dự cuộc họp bàn về cách mà chính quyền có thể đầu tư và ra quy định để tăng cường các nỗ lực AI của nước Mỹ.Thông tin là dấu hiệu cho thấy, sau khi chịu nhiều chỉ trích vì sự thờ ơ về lĩnh vực AI, Nhà Trắng cuối cùng cũng quyết định sẽ trực tiếp giải quyết những khó khăn và những hứa hẹn trong mảng AI. Trong năm 2017, Bộ Trưởng Tài chính Steven Mnuchin cho biết không hề lo về việc robot sẽ thay thế công nhân của Mỹ - một nhận xét đã bị làng công nghệ khinh miệt, và cho thấy một sự thiếu hiểu biết.Dù Mỹ thường được cho là dẫn đầu thế giới về mảng AI, các chuyên gia đã cảnh báo rằng Mỹ không có đủ nỗ lực để duy trì vị trí thống trị, và cũng không quản lý những hiểm họa trong tương lai. Các quốc gia khác đã trở nên chủ động hơn nhiều. Trong năm 2018, Pháp công bố sẽ đầu tư 1.8 tỷ USD vào nghiên cứu AI cho đến năm 2022. Anh cũng đang đầu tư hàng trăm triệu USD vào ngành AI. Trong năm 2017, Trung Quốc cũng đã tiết lộ dự án nhằm trở thành quốc gia thống lĩnh trong mảng AI vào năm 2030. Nhiều chuyên gia cho rằng mục tiêu là hoàn toàn có thể đạt được.Trong khi đó, Mỹ không hề công bố một nỗ lực nào tương tự, và cũng không thấy có nguồn đầu tư tài trợ lớn nào. Kể từ khi Donald Trump nhậm chức tổng thống Mỹ, chỉ xuất hiện một số nỗ lực nhỏ dành cho lĩnh vực AI. Vào tháng 09/2017, Nhà Trắng cho biết sẽ đầu tư ít nhất 200 triệu USD cho các quỹ giáo dục cho các ngành Khoa học, công nghệ, kĩ thuật và toán học. Vào tháng 04/2018, FDA cũng đã kiểm duyệt một hệ thống AI, cho phép chuẩn đoán bệnh mắt mà không cần sự can thiệp của bác sĩ. Nhà Trắng cũng sẽ làm việc nhiều hơn để kiểm soát công nghệ drone và xe hơi không người lái. Họ cho biết sẽ làm nhiều hơn để cho phép các công ty và các thành phố có thể tự do thử nghiệm công nghệ mới.Một vấn đề lớn chưa được đề cập là tác động của sự tự động hóa trong thị trường lao động. Dù con số việc làm bị thay thế bởi máy móc nhìn chung đã thay đổi trong một vài năm trở lại, các nhà kinh tế cho rằng trọng tâm đặt ra là cần phải đào tạo người lao động cho các nghề nghiệp mới.Nguoivietphone.com.