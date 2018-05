90 Cựu Đại Sứ, 100 Tướng Mỹ: Chống Haspel Lãnh Đạo CIA

WASHINGTON - Thư ngỏ của hơn 90 cựu Đại Sứ và viên chức ngoại giao kêu gọi Thượng Viện không chấp nhận ứng viên giám đốc CIA do TT Trump đề cử là bà Gina Haspel, đang là phó giám đốc CIA, nếu hồ sơ xác nhận bà can dự các hoạt động tra tấn và hủy tang chứng.Thư ngỏ này lưu ý: nhiều chi tiết về các vai trò và trách nhiệm của bà Haspel trong 3 thập niên phục vụ CIA không đuợc biết rõ. Theo thư ngỏ, điều chúng ta biết, dựa trên những điều khả tín và cả những điểm chưa đuợc thách thức, để lại cho chúng ta quan điểm rằng bà Haspel không hội đủ điều kiện để giữ 1 chức vụ trong nội các.Các thông tin đã đuợc biết là năm 2002 bà Haspel giám sát nhà tù bí mật ở Thái Lan, nơi ít nhất 1 nghi can bị trấn nước như tra tấn – bà Haspel biện hộ vụ này sau đó và tiếp tay hủy tang chứng bằng video.Buổi điều trần của ứng viên giám đốc CIA thay thế ông Mike Pompeo dự kiến diễn ra trong ngày Thứ Tư tại ủy ban tình báo Thượng Viện.Thư ngỏ của hơn 90 nhà ngoại giao xác nhận không nghi ngờ khả năng chuyên môn và kinh nghiệm của bà Haspel.Trên 100 sĩ quan cấp Tướng cũng ký tên trên thư ngỏ nêu quan ngại về 1 nhân vật can dự hoạt động tra tấn trở thành giám đốc CIA.NBC News báo trước: bà Haspel sẽ tuyên bố CIA không bao giờ tái can dự thẩm vấn có tính cách tra tấn.Các cảm tình viên của phó giám đốc Haspel là viên chức và cựu viên chức CIA mô tả thành tích của bà là toàn hảo để lãnh đạo CIA.Tin mới nhận ghi: bà Haspel cam kết với ủy ban Thượng Viện “CIA không bao giờ tái tục chương trình tra tấn” – bà nhận biết: chấp nhận sự đề cử của TT là nêu các nghi vấn với hồ sơ về nghề nghiệp và các hoạt động của bà tại CIA trong nhiều năm qua. Bà nhấn mạnh: tổn thất nhân mạng đầu tiên tại Afghanistan là 1 nhân viên CIA – bà cũng nhắc lại: CIA là cơ quan đã nhận diện và bắt kẻ chủ mưu của trận tấn công khủng bố tại nội địa Hoa Kỳ ngày 11-9-2001.