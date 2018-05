Khởi Tố, Qui Chụp 2 Nhà Hoạt Động

HANOI -- Hai nhà hoạt động truyền thông độc lập đã quy chụp là tuyên truyền chống chính phủ.Báo An Ninh Thủ Đô kể rằng công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt tạm giam một nhà hoạt động sử dụng mạng xã hội đăng “tin xuyên tạc, nói xấu lãnh đạo Đảng, Nhà nước...”Bản tin ghi rằng theo kết quả điều tra của Cơ quan An ninh: từ tháng 12/2017 đến tháng 3/2018, anh Nguyễn Duy Sơn đã trực tiếp tạo lập và sử dụng tài khoản facebook có nickname “Nguyễn Sơn” để đăng tải các “bài viết xuyên tạc, bôi nhọ, hạ uy tín các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa.”Ngày 9/5, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: chiều 8/5, Công an tỉnh này đã thi hành lệnh khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Duy Sơn, sinh năm 1981, thường trú tại phường Bắc Sơn, thành phố Sầm Sơn về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân” quy định tại Điều 331 Bộ luật hình sự nhằm bôi nhọ, hạ uy tín các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa.Bản tin ANTĐ cũng cho biết về nhà hoạt động này:“Nguyễn Duy Sơn là cán bộ quản lý học sinh, sinh viên của Trường dự bị Đại học Sầm Sơn, sau đó bị buộc thôi việc. Hành vi của Sơn đã gây ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước và các đồng chí lãnh đạo Trung ương, địa phương, gây hoài nghi trong quần chúng nhân dân và ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.”Trong khi đó, Bao1ó Dân Trí kể về trường hợp Tòa án Sài Gòn: Phạt tù chủ facebook “Hieu Bui” đăng thông tin chống phá Nhà nước...Xuất phát từ vấn đề Fomosa tại Hà Tĩnh và bồi thường đất đai của bản thân, Võ cho rằng chính quyền bao che, giải quyết không thỏa đáng. Từ đó, Võ bắt đầu quan tâm đến các vấn đề chính trị, lên mạng thu thập tài liệu để tổng hợp thành các bài viết xuyên tạc chống phá Nhà nước đăng lên facebook.Ngày 9/5, TAND TPSG mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Bùi Hiếu Võ (sinh năm 1962 tại Hà Tĩnh) 4 năm 6 tháng tù về tội tuyên truyền chống Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.Bản tin nói rằng theo cáo trạng, ngày 3/1/2017, Công an TPSG phát hiện trên mạng xã hội tài khoản Facebook “Hieu Bui” đăng tải các bài viết có nội dung bịa đặt, xuyên tạc, tuyên truyền chống Đảng, Nhà nước. Sau đó, Công an TPSG vào cuộc điều tra và xác định Facebook “Hieu Bui” do Bùi Hiếu Võ làm chủ.Ngày 17/3/2017, Công an TPSG phối hợp cùng Sở Thông tin và Truyền thông, các đơn vị nghiệp vụ Công an quận Gò Vấp khám xét khẩn cấp nhà của Võ tại chung cư Hà Đô.Qua khám xét thu giữ được 57 đầu tài liệu (khoảng 181 trang) được lưu trữ trên Facebook “Hieu Bui”, sau đó trích xuất và in từ máy tính của Võ nhiều tài liệu tuyên truyền, xuyên tạc tình hình chính trị Nhà nước Việt Nam, chống Đảng, Nhà nước, công kích chế độ, kích động người dân khủng bố, gây hoang mang dư luận, phá hoại nền kinh tế dẫn đến suy yếu và sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam.Qua quá trình điều tra xác định xuất phát từ vấn đề Fomosa tại Hà Tĩnh và bồi thường đất đai tại Đồi Nhái tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho cá nhân nên Võ cho rằng chính quyền bao che, giải quyết không thỏa đáng.Bản tin Dân Trí ghi thêm:“Tháng 9/2016, Võ bắt đầu quan tâm tới các vấn đề chính trị xã hội. Võ bắt đầu tham gia bình luận các bài viết và thu tập tài liệu trên các trang mạng xã hội sau đó tổng hợp thành các bài viết đăng lên mạng xã hội.Võ cũng thừa nhận do tiếp xúc với các nguồn thông tin không chính thống trên mạng xã hội, thiếu chính xác nên các bài viết của Võ luôn thể hiện quan điểm cá nhân quy chụp đả kích chế độ.”