Côn Đồ VC Đánh Nữ Tu Ngất Xỉu

HANOI-- Xô xát giữa các nữ tu và giới nhà thầu xây dựng...Bản tin BBC ghi rằng xô xát được cho là đã xảy ra giữa các nữ tu và một nhóm người trong vụ chủ đầu tư khởi công trên đất Nhà Dòng Thánh Phaolo, Hà Nội ngày 8/5.Sáng 8/5, một nhóm người đưa máy xúc và một số thiết bị vào khu đất 5A-5B Quang Trung, Hoàn Kiếm, thuộc Dòng Thánh Phaolô Hà Nội, để thi công.Đã có xô xát xảy ra giữa một nhóm người được mô tả là 'cầm dùi cui' tấn công khiến một số nữ tu ngất xỉu, theo nguồn tin từ Truyền thông Thái Hà.Chiều cùng ngày, các nữ tu Dòng Thánh Phaolo đã tới trụ sở UBND quận Hoàn Kiếm để gửi đơn và yêu cầu can thiệp, buộc bên chủ đầu tư ngừng thi công trên mảnh đất số 5A-5B của Hội Dòng.Theo các nữ tu, họ chỉ được tiếp 'qua loa' và không được đưa ra hướng giải quyết nào.BBC ghi nhận:“Trong sáng 9/5, các nữ tu Dòng Thánh Phaolo ở số 5 Quang Trung, Hà Nội tiếp tục xuống đường với băng rôn, biểu ngữ phản đối việc thi công trên đất mà họ tuyên bố 'có bằng chứng sở hữu hợp pháp'...”Trong khi đó, bản tin RFA ghi rằng các nữ tu Dòng Thánh Phao Lồ Hà Nội vào hôm 9 tháng 5 năm 2018 tiến hành diễu hành mang theo biểu ngữ đến trước trụ sở UBND quận Hoàn Kiếm và UBND phường Trần Hưng Đạo Hà Nội để yêu cầu ngưng thi công trên khu đất của Nhà Dòng bị giao cho đơn vị tư nhân.Biểu ngữ mang theo nêu rõ "Đề nghị dừng thi công trên mảnh đất Nhà Dòng - số 5 Quang Trung".Vào giữa năm 2016, UBND quận Hoàn Kiếm đã ra quyết định buộc chủ đầu tư dừng thi công Nhà Dòng - số 5 Quang Trung do có tranh chấp. Tuy nhiên ngày 08 tháng 5 năm 2018, phường Trần Hưng Đạo lại ra một văn bản không thuộc quyền của mình cho phép chủ đầu tư thi công trên khu đất của Nhà Dòng.Cùng ngày, các nữ tu ra ngăn cản nhóm người cố đưa máy xúc, các thiết bị vào khu đất 5A-5B Quang Trung để thi công. Tin cho biết, các nữ tu bị một nhóm “côn đồ” nhục mạ, cầm dùi cui tấn công, một nữ tu bị đánh ngất xỉu.Khi vụ việc xảy ra, lực lượng công an có mặt nhưng không có biện pháp ngăn chặn.Các nữ tu đã đến trụ sở UBND quận Hoàn Kiếm yêu cầu buộc chủ đầu tư dừng việc thi công nhưng không được giải quyết, do đó sáng ngày 9 tháng 5, các Sơ phải tiếp tục xuống đường biểu tình kêu cứu.Bản tin VOA đã phỏng vấn được: Vào chiều tối 8/5, nữ tu Theresa Nguyễn Thị Tú cho VOA biết một nhóm người đã đưa máy móc vào khu đất tại địa chỉ 5A-5B phố Quang Trung, quận Hoàn Kiếm vào sáng cùng ngày. Các nữ tu của hội dòng cùng với giáo dân đã phản đối hành động này. Đáp lại, nhóm người kia đã có hành vi “côn đồ”, quấy nhiễu, và thậm chí, hành hung các nữ tu và giáo dân.Soeur Theresa cáo buộc rằng trong nhóm người, có một số “dân đầu gấu”, “dân xã hội đen” được thuê. Nữ tu cho biết thêm rằng công an có mặt tại vụ việc nhưng “không làm gì”:“Công an chỉ đẩy các soeur ra, và còn văng tục, chửi các người dân cảm thấy bức xúc nâng đỡ các soeur, và bảo kê cho xã hội đen và chủ đầu tư mang dụng cụ vào đấy. Sau khi chủ đầu tư đã mang hết dụng cụ vào mảnh đất thì công an lên xe đi hết”.Tranh chấp quanh khu đất rộng chừng 200m2 đã kéo dài nhiều năm nay. Một phụ nữ có tên là Trần Hương Ly hiện là chủ sở hữu mảnh đất với giấy chứng nhận sử dụng đất do nhà nước cấp, thường gọi là “sổ đỏ”, và cả giấy phép xây dựng.Cách đây gần 2 năm, hồi cuối tháng 7/2016, khi bà Ly chuẩn bị xây dựng nhà trên khu đất, các nữ tu Dòng Thánh Phaolô Hà Nội đã phản đối bằng cách cầu nguyện hàng ngày tại địa điểm đó.Hành động của các nữ tu đã dẫn đến việc Ủy ban Nhân dân Quận Hoàn Kiếm chỉ đạo cho cấp dưới là UBND Phường Trần Hưng Đạo ra thông báo yêu cầu bà Ly “tạm dừng thi công”.Bản tin thêm: Nữ tu Theresa Nguyễn Thị Tú cho VOA biết Dòng Thánh Phaolô đang cân nhắc làm việc với các luật sư Việt Nam và quốc tế để đưa tranh chấp về khu đất số 5 Quang Trung, Hà Nội, ra tòa.