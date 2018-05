Nhà Văn Hóa Việt Nam Kỷ Niệm 20 Năm Thành Lập Và Ra Mắt Sách “Hành Trình Thuyền Tự Do Đầy Nước Mắt”

Mừng 20 năm thành lập và ra mắt sách.

Garden Grove (Bình Sa)- - Tại hội trường Thư Viện Việt Nam 10872 Westminster Ave., Sute #214 vào lúc 11 giờ trưa Thứ Bảy ngày 5 Tháng 5 năm 2018, Nhà Văn Hóa Việt Nam do Bà Madalenna Lài làm Giám Đốc đã tổ chức Kỷ Niệm 20 Năm Thành Lập và ra mắt sách “Hành Trình Thuyền Tự Do Đầy Nước Mắt” của Bà Madalenna Lài.Tham dự buổi ra mắt sách ngoài qúy vị thân hào, nhân sĩ, qúy vị đại diện cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể, các cơ quan truyền thông và đồng hương thân hữu, về quan khách có Thị Trưởng Thành Phố Westminster ông Tạ Đức Trí, cựu Dân biểu Trần Thái Văn, Nghị Viên Thành Phố Garden Grove ông Phát Bùi, ông cũng là Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, Kỹ Sư Nguyễn Mạnh Chí, Giám Đốc Sở Vệ Sinh Midway City, Bà Đặng Kim Trang Chủ Tịch, ông Nguyễn Văn Lực Phó Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam San Diego.. .Mở đầu với phần nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, phút mặc niệm do Ban Tù Ca Xuân Điềm và Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ phụ trách.Tiếp theo Bà Madalenna Lài lên chào mừng và cảm ơn quan khách cũng như mọi người tham dự.Sau đó Bà cho biết qua về cuốn sách, bà nói: “Theo dòng lịch sử, mặc dù sau một ngàn năm bị Trung Quốc chiếm đóng, một trăm năm đô hộ bởi chánh quyền thực dân Pháp, nhưng người dân Việt Nam không bao giờ bỏ nước ra đi. Họ nhất định đấu tranh đến cùng để giữ lại quê hương yêu dấu của mình. Sau Hiệp Định Paris 1972 được ký kết, VNCH biết mình đã bị đồng minh Hoa Kỳ bỏ rơi. Rồi sau đó, một chế độ tự do, dân chủ và nhân quyền đã sụp đổ! Vì thế, kể từ 30 Tháng Tư, 1975, một số đồng bào phải đứt ruột từ bỏ quê hương đất nước, vượt biển, băng rừng để tìm tự do. Các thuyền nhân đã chịu biết bao nhiêu cảnh gian nan, sóng gió,… một số còn bị cướp biển hành hạ, hãm hiếp,… cũng như hàng ngàn người đã vùi thây dưới lòng biển cả, cũng vì hai chữ tự do.Không một thuyền nhân nào khi bước chân rời khỏi quê hương mà biết được rằng, mình sẽ đặt chân đến nước tự do nào trên thế giới, và họ cứ cương quyết ra đi đến nước tự do nào cũng được. Vì trong tim họ đã hiểu được là, Người Việt Quốc Gia không thể nào sống chung với chế độ Cộng Sản được.. .”Tiếp theo lời phát biểu của Ông Tạ Đức Trí Thị Trưởng Thành Phố Westminster, trong lời phát biểu ông nói: “Sau 20 năm thành lập Nhà Văn Hóa Việt Nam, bà Madalenna Lài đã cống hiến rất nhiều thời gian công sức để có những di tích lịch sử về thuyền nhân; về văn hóa của Việt Nam cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại... và chiếc thuyền này cũng đã được đi lưu diễn trên 50 tiểu bang tại Hoa Kỳ và Canada, để cho đồng hương và dân Hoa Kỳ thấy được ý nghĩa của tự do như thế nào. Đồng thời sách “Hành Trình Thuyền Tự Do Đầy Nước Mắt” cũng đã nói lên sự hy sinh của hàng ngàn thuyền nhân đã vùi thây dưới lòng biển cả cũng vì hai chữ tự do.”Trong dịp nầy ông cũng đã trao Bằng Tưởng Lục đến Bà Madalenna Lài.Tiếp theo là những lời phát biểu của Nghị Viên Phát Bùi, cựu Dân Biểu Trần Thái Văn, Kỹ Sư Nguyễn Mạnh Chí, Bà Đạng Kim Trang, ông Nguyễn Văn Lực, tất cả những vị nầy đếu ca ngợi việc làm đầy ý nghĩa và ghi nhận những gian nan mà bà đã thực hiện trong 20 năm qua. Sau đó một số những vị nầy cũng đã trao bằng tưởng lục và qùa lưu niệm đến Bà Madalenna Lài.Xen lẫn chương trình có phần văn nghệ do Ban Tù Ca Xuân Điềm và Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ, Vũ Đoàn Việt Cầm, Ban Tam Ca Hoài Hương, trình diễn với nhiều tiết mục thhật xuất sắc.Cuối cùng Bà Madalenna Lài lên cảm ơn tất cả mọi người đã bỏ thì giờ qúy báu đến tham dự buổi kỷ niệm 20 và ra mắt sách của Bà, sau đó Bà mời mọi người cùng dùng bữa trưa thân mật trước khi chia tay.“Hành Trình Thuyền Tự Do Đầy Nước Mắt” là một quyển sách ghi lại những hình ảnh, văn hóa và lịch sử của thuyền nhân Việt Nam đi tìm tự do kể từ cuối Tháng Tư, 1975. Và chuyến lưu diễn của Thuyền Tự Do trên 50 tiểu bang tại Hoa Kỳ và Canada sau 15 năm mới hoàn thành ý nguyện của bà. Hy vọng đây là một cuốn sách sẽ giúp cho thế hệ mai sau hiểu một phần về cha ông của các cháu vì sao phải rời khỏi đất nước Việt Nam để đi tìm tự do.Sách dày 440 trang, bìa cứng, hình thức và cách trình bày rất công phu, trong phần mục lục đã chia ra từng giai đoạn: từ năm 1987 đến 2003 nói về Cộng Đồng Pomona Valley. Nhà Văn Hóa Việt Nam và Thuyền Tỵ Nạn từ năm 1996-2001. Xe Hoa Nhà Văn Hóa Việt Nam Diễn Hành Rose Parade 2002. Cuộc Hành Trình Thuyền Tự Do từ năm 2001 và cuối cùng phần Nhà Văn Hóa Việt Nam cảm ơn Qúy Ân Nhân.Bà Madalenna Lài tâm sự: “Tôi không phải là nhà văn, nhà báo, mà chỉ biết viết lại những gì mình đã làm để cho đồng hương hiểu rõ về sự hoạt động của Nhà Văn Hóa Việt Nam và hành trình vượt biển đi tìm tự do đầy nước mắt của các thuyền nhân vậy thôi.”Qúy đông hương muốn có sách “Hành Trình Thuyền Tự Do Đầy Nước Mắt” xin liên lạc về: 450 W. Phillips Blvd., Pomona, CA 91766 USA. Điện thọai: (909) 226-7209 (909) 469-0150, Email: mlai7777@yahoo.com hoặc vào Website: vnculturalhouse.com