Đào Như

Moon Jae-in và Kim Jong-un: sau một ngày dài đàm phán-27-4-2018, cùng nhau tâm tình đàm đạo



NGHĨ VỀ THƯỢNG ĐỈNH BÀN MÔN ĐIẾM





Sau gần đúng 65 năm, cuộc gặp mặt giữa hai nhà lãnh đạo Nam và Băc Triều Tiên đã thật sự xảy ra hôm 27-4-2018 tại Bàn Môn Điếm với muc đích lịch sử chấm dứt tình trạng ngưng chiến, tiến đến hòa binh và thống nhất đất nước, giành lại quyền độc lâp, tự do, dân chủ cho bán đảo Triêu Tiên. Cuộc thương nghị do cả hai Nam và Bắc Triều Tiên chủ động đề xuất, vượt lên trên những ràng buộc của “Thỏa ước Liên minh An ninh, Quốc phòng hỗ tương ”ký kết giữa Mỹ và chính quyền Nam Triều Tiên vào ngày 1 tháng 10-năm 1953, vượt lên trên cả ý chí của Hội đồng Bảo An thường trực của LHQ.

Sau một ngày dài đàm phán khẩn, hai nhà lãnh đâọ Nam và BTT đã đưa ra tuyên bố chung khẳng định chấm dứt chiến tranh, tái lâp hòa bình trường cửu và phi hạt nhân hóa toàn thể bán đảo Triều Tiên.





Một Thoáng Lịch Sử Về Thân phận Các Quốc Gia Nhược Tiểu Sau Đại Chiến Thế Giới Lần Thứ Hai- Ngay trước khi khi chấm dứt chiến tranh 39-45, tháng 2 năm 1945, tai hôi nghi Yalta: đại diện ba cường quốc Mỹ-Franklin D.Roosevelt, Liên Xô-Joseph Staline, Anh quốc- Winston Churchill- cùng nhau âm mưu chi phối toàn thế giới sau khi diêt trừ phát xít-Đức Quốc Xã. Trong đó có việc thỏa thuận phân chia vùng ảnh hưởng của cá quốc gia thắng trận, chủ yếu là Mỹ, Liên Xô và Anh quốc. Những thỏa thuận này đã xâm phạm đến vấn đề chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ cũng như lợi ích của các dân tộc, của các Quốc gia nhược tiểu. Sau đai chiến thế giới lần thứ II, thế giới lưỡng cực được hình thành, quan hệ quốc tế bị chi phối hoàn toàn do Moscova và Washington trong gần suốt 46 năm chiến tranh lạnh 1945-1991. Nền hòa bình thế giới trong khoảng thời gian này được xây dựng trên sự lệ thuộc một số quốc gia vào Liên Xô, Mỹ , Vương quốc Anh, và Pháp.





Dựa trên sự chia cắt theo vùng ảnh hưởng của các cường quốc, ba quốc gia Đức, bán đảo Triêu Tiên và Việt Nam bị phân đôi theo lý do địa chinh trị: Đông Tây, Nam Bắc.





- Cộng hòa Dân chủ Đông Đức thuộc về Liên Xô, Cộng hòa Liên bang Tây Đức thuộc về Mỹ-ngay sau khi chấm dứt thế giới đại chiến lần 2-năm 1945. Nước Đức bị chia cắt ngay trong tình trạng đổ nát, bị chiến tranh tàn phá, vì nước Đức là nguồn cội của Thế Chiến Thứ 2 và lãnh tụ nước Đúc, Adolf Hitler là một fascist sắt máu đến độ thế giới phải kinh hoàng.





- Bắc Việt Nam Dân chủ Công hòa thuộc khối cộng sản Liên Xô và TQ, Nam Việt Nam Cộng Hòa thuôc Pháp và Mỹ từ năm 1954.





- Bắc Triều Tiên thuôc khối công sản Liên Xô và TQ, Cộng hòa Nam Triều Tiên thuôc về Mỹ từ năm 1953





Biết bao nhiêu xương máu của hai quốc gia này đã đổ để chống lại sự phân chia cắt đất nước của họ và tái thống nhất quê hương…





* Nhà thơ Việt Nam, Trần Dần trong bài thơ “Nhất Đinh Thắng” năm 1956, ông đau đớn viết: “Ôi! Cả nước! Nếu mà lưng tôi lạnh/ Hãy nhìn xem có phải vết dao? Không đứt được mà đau/ Lưng tổ quốc hôm nay rướm máu/…Sau đó, cả triệu người rời bỏ miền Bắc di cư vào vào miền Nam tìm đất sống, hay ngươc lại. Có nhiều kẻ đã phải bỏ mình tại các vùng rừng thiêng nước độc trên đường vượt biên, nhiều người liều lĩnh vượt qua sông Bến Hải có kẻ đã bỏ mình dưới hai lằn đạn…Đó là chưa kể 3 triêu người Việt đã chết, hơn 4 triệu người thương tật mất sức lao động và sản xuất, và hơn 10 triệu cô nhi quả phụ, tất cả là nạn nhân của 30 năm kháng chiến thống nhất Viêt Nam.





Dân tôc Triêu Tiên đã hy sinh kháng cự lại sự chía đất nước của họ một cách anh dũng để rồi cuối cùng họ phải chấp nhân những sự mất mát vô cung to lớn.





- Để phân chia vùng ảnh hưởng Bắc, Nam, hôm 3 tháng 4-năm 1948, dưới sự huy động của Tổng thống NTT, Syngman Rhee, với sự đồng lõa của Phái bộ Quân sự Mỹ taị Seoul, quân đội NTT phát động phong trào càn quét tận diệt cán bộ cộng sản nằm vùng trên đảo Jeju nằm về phía Nam bán đảo Triêu Tiên. Họ giết ngay cả những người già yếu, thanh niên, phụ nữ, ngay cả đàn bà có thai, trẻ con chỉ vì bị nghi là có liên quan đến công sản nằm vùng. Chỉ trong vài tháng số người bị giết lên đến trên 30,000 người, bằng 1 phần 10 dân số của đảo Jeju. Sau đó gần 1 năm, hơn 40,000 người dân đảo Jeju phải trốn sang tỵ nạn trên đảo Nhật Bản. https://en.wikipedia.org/wiki/jeju_uprising. Những năm trước năm 1950, còn trong tình trạng phân chia ảnh hưởng Nam và Bắc, Syngman Rhee một lần nữa truy diệt tàn bạo những người Nam và BTT chỉ vì nghi kỵ họ là cộng sản ngay cả không có bằng chứng. Số người Sygnman Rhee giết trong vòng 2 năm lên đến hơn 200,000 người. Điều này gây cả quan ngại cho chính phủ Washington vì lúc ấy Mỹ chống lưng cho Rhee. Đò là chưa kể máu xương của hai miền Nam va Băc Triều Tiên trong cuôc chiến tàn bạo với “chiến thuật biển người” hãi hùng 1950-1953 mà người Mỹ gọi là Korea War.





Những Gì Sẽ Xảy Ra Đã Xảy Ra Trong Thục Tế-

Hôm 3 tháng 4-2018 Tổng thống NTT Moon Jae-in có chuyến viếng thăm bất ngờ đảo Jeju. Taị đây, Tổng thống Moon phát biểu: ”Với tư cách là Tổng thống, một lần nữa tôi xin ngỏ lời xin lỗi toàn dân bán đảo Triều Tiên về nỗi đau do bạo lực của Nhà nước gây ra”. Và Tổng thống Moon hứa sẽ cho điều tra thêm về vụ thảm sát này.





Động thái này của Tổng thống Nam Triêu Tiên phải chăng là thông điệp gửi đến toàn người dân bán đảo Triều Tiên: vấn đề truy diệt quá khích những người cộng sản chỉ là chyuện sai lầm của lịch sử quá khứ. Vấn đề trọng đại hôm nay của bán đảo Triêu Tiên là tìm cách hòa hợp, hòa giải dân tộc, tiến tới thống nhất đất nước, vẹn toàn lanh thổ, phát triển kinh tế, bảo vệ Hòa binh, Tự do , Dân Chủ và Độc lập.





Sau buổi họp thượng đỉnh 27 tháng 4-2018 tai Bàn Môn Điếm, hai nhà lanh đạo Nam và Bắc Triều Tiên Moon Jae-in và Kim Jong-un đã đưa ra Bản Tuyên Bố Chung: Khẳng định chấm dứt chiến tranh, thống nhất đất nước, tái lập hòa bình trường cửu, và phi hạt nhân hóa toàn thể bán đảo Triều Tiên. Như vậy những điều phát biểu tại đảo Jeju hôm 3-4 của ông Moon được coi như là nhũng lời trừ bị cho buổi họp thượng đỉnh tai Bàn Môn Điếm 27-4-2018.



Kết Luận- Nội dung của bản thông cáo chung của buổi họp thượng đỉnh 27-4-2018 tai Bàn Môn Điếm là niềm ước mơ của người dân bán đảo Triều Tiên mong ngóng hằng ngày hằng giờ, đau đáu chờ đợi trong suốt 65 năm qua. Nó cũng là niềm hy vọng lớn lao mà nhân loại tiến bộ dành cho người dân bán đảo Triều Tiên, trong đó có cả Tổng thống Mỹ, Donald Trump. Lúc 2:00 PM, ngày 15-3-2018. kênh truyền thông CNN cho hay Tổng thống Donald Trump sẵn sàng triêt thoái toàn bộ lưc lượng võ trang của Mỹ ra khỏi bán đảo TriềuTiên một khi nền hòa bình được xác lập trên toàn cõi bán đảo này- Trump seems to threaten pulling troops from South Korea…





Nhân loại không ngạc nhiên, hôm 2 tháng 5- 2018, từ Seoul ,Tổng thống Nam Triều Tiên Moon Jae-in tuyên bố: Tổng thống Hoa Kỳ, Donald Trump, xứng đáng được nhận giải Nobel Hòa Binh năm 2019…/.





Đào Như

Thetrongdao2000@yahoo.com

May 9-2018