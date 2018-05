Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn khẩn cấp kêu gọi đồng hương

(Xem: 613)

Người Thượng bản địa là đích ngắm của cuộc đàn áp tôn giáo và chính trị, là nội dung của Thông cáo báo chí của Chiến dịch Bãi bỏ Tra tấn ở Việt Nam (Campaign to Abolish Torture in Vietnam- CAT-VN)