53% Dân Mỹ: Điều Tra Hồ Sơ Nga Có Động Lực Chính Trị; 51% Dân Mỹ Ủng Hộ Chính Sách Đối Thoại Với Bắc Hàn

WASHINGTON - 1 năm sau ngày các tố giác về toa rập trong chu kỳ tuyển cử 2016 đuợc điều tra, 53% cử tri tin là có động lực chính trị (tăng 5% so với cuối năm 2017).44% thấy nhu cầu điều tra là chính đáng (là giảm 2%), theo kết quả thăm dò của CBS.Mặt khác, 75% đối tượng thăm dò nói ông Trump nên hợp tác khi đuợc yêu cầu phỏng vấn.Đa số công dân nghĩ rằng cuộc điều tra toa rập nên tiếp tục, nhưng phe CH thấy là nên tìm cách chấm dứt.Đa số cử tri độc lập và hầu hết cử tri DC muốn phe đa số CH tại Lập Pháp cho phép điều tra tiếp tục.Khảo sát của CBS đuợc thực hiện bằng điện thoại giữa ngày 3 và ngày 6-5.Trong khi đó một bản tin khác liên quan đến thăm dò cho thấy rằng 51% dân Mỹ ủng hộ chính sách đối thoại với Bắc Hàn. Bản tin viết như sau.WASHINGTON - Tỉ lệ cử tri hậu thuẫn chính sách về Bắc Hàn của TT Trump là 51% trong kết quả thăm dò của CBS, tăng 9 điểm so với Tháng 3 và tăng 17 điểm so với Tháng 1.Các nhà khảo sát dân ý cho hay: 38% cử tri tin rằng tình hình sẽ sáng sủa hơn và 9% tiên đoán ngược lại.Yếu tố phe phái vẫn là rõ: 90% cử tri CH tán đồng chính sách Trump – tỉ lệ tương ứng trong phe DC là 25% và cử tri độc lập là 49%.Dù sao, ông Trump đã làm giảm quan ngại về tăng căng thẳng với Bắc Hàn – 55% cảm thấy bất an, giảm 9% so với Tháng 3 và giảm 17% so với năm ngoái.