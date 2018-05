Năng Suất Lao Động VN Thấp Hơn Campuchia

Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) cho biết rằng năng suất lao động tại VN thấp nhất trong 9 nước Đông Bắc Á, kể cả Cam Bốt, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm Thứ Ba.Bản tin RFA viết rằng, “Năng suất lao động của 9 nhóm ngành hàng tại Việt Nam ở mức gần hoặc thấp nhất trong nhóm các nước Đông Bắc Á, gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore, Thái Lan, Malaysia, Philippines, Indonesia và Campuchia.“Trong ba ngành gồm: công nghiệp chế biến, xây dựng, vận tải- kho bãi, Việt Nam còn thấp hơn cả Campuchia.“Đó là kết quả do Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) đưa ra trong báo cáo thường niên Kinh tế năm 2018 và được truyền thông nhà nước loan tin hôm 8/5/2018.“Theo VEPR, chính sách tăng lương tối thiểu gần đây của chính phủ đã làm cho các doanh nghiệp tư nhân có khuynh hướng đối phó bằng cách cắt giảm lao động chính thức. Điều này làm giảm tốc độ tăng trưởng việc làm, suy giảm khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nước.”Bản tin RFA cũng cho biết thêm rằng, “Ngoài ra, trong báo cáo cũng đề cập đến chất lượng lao động việc làm. Hơn 60% lao động trẻ có trình độ trung học cơ sở và phổ thông lựa chọn làm việc cho các hộ kinh doanh cá thể hoặc lao động gia đình. Đây là khu vực được khoanh vùng là có năng suất lao động thấp.“VEPR còn đề cập đến chủ trương đưa học sinh, thực tập sinh ra nước ngoài để cải thiện tay nghề và nâng cao thu nhập. Tuy nhiên, chính sách này không mang lại hiệu quả do không có các dịch vụ hỗ trợ khi thực tập sinh về nước.“Báo cáo thường niên năm nay xây dựng với trọng tâm “Hiểu về thị trường lao động để tăng năng suất”.”