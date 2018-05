Lễ Vinh Danh, Tưởng Niệm Cố Trung Tá Nguyễn Thị Hạnh Nhơn: Xa Lộ 405 Sẽ Có Tên Cố Trung Tá Nguyễn Thị Hạnh Nhơn

Trong lễ tưởng niệm Cố Trung Tá Nguyễn Thị Hạnh Nhơn.

Westminster (Bình Sa)- - Tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ Trưa thứ Bảy, ngày 5 tháng 5, 2018 vừa qua, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California - Trung Tâm Điều Hợp Tập Thể Chiến Sĩ Tây Nam Hoa Kỳ phối hợp cùng các hội đoàn, đoàn thể, Ban Tù Ca Xuân Điềm, Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ và gia đình cố Trung Tá Nguyễn Thị Hạnh Nhơn tổ chức buổi lễ Tưởng Niệm và Vinh Danh một vị đại ân nhân của Thương Phế Binh, Quả Phụ Việt Nam Cộng Hòa đã mãn phần ngày 18 tháng 4, 2017 hưởng thọ 91 tuổi.Điều hợp chương trình KQ. Phạm Đình Khuông.Tham dự buổi lễ có mặt hầu hết các vị trong Hội HO Cứu Trợ TPB/QP/VNCH, ngoài ra còn có qúy vị đại diện cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể, các vị dân cử, đại diện dân cử, các cơ quan truyền thông và đồng hươngĐiều hợp chương trình nghi thức chào quốc kỳ Việt-Mỹ, phút mặc niệm do HQ. Đinh Quang Truật, phụ trách, trong phút mặc niệm, trong phút mặc niệm mọi người đã dành một phút tưởng niệm cố Trung Tá Nguyễn Thị Hạnh Nhơn, một người nữ quân nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã tận tụy lo cho các Thương Binh và Quả Phụ Việt Nam Cộng Hòa cho đến những ngày cuối cuộc đời, Bà ra đi đã để lại sự thương tiếc vô cùng trong lòng người Việt Quốc Gia hải ngoại.Sau phút tưởng niệm là lễ đặt vòng hoa tưởng niệm, một vòng hoa của Ban tổ chức và một vòng hoa của gia đình đã được đưa lên lên lễ đài đặt trước di ảnh của cố Trung Tá Nguyễn Thị Hạnh Nhơn giơ tay chào vĩnh biệt Tổ quốc và mọi người.Sau nghi thức tưởng niệm, hai MC Diệu Quyên và Phạm Đình Khuông mời quan khách, các vị niên trưởng, đại diện các hội đoàn lên niệm hương.Tiếp theo Nghị Viên Phát Bùi, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California và Chiến hữu Bùi Đẹp Trung Tâm trưởng Tập Thể Chiến Sĩ Tây Nam Hoa Kỳ đồng Trưởng ban tổ chức lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn mọi người tham dự.Tiếp theo, ban tổ chức mời Nghị Sĩ Tiểu Bang Janet Nguyễn phát biểu. Sau khi ngỏ lời cám ơn Ban tổ chức, đã tổ chức buổi lễ Tưởng Niệm và Vinh Danh cố Trung Tá Nguyễn Thị Hạnh Nhơn, Trong dịp nầy Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn đã hết lời ca ngợi bà Hạnh Nhơn là người nữ quân nhân gương mẫu của QL/VNCH, một người đầy lòng yêu thương các Thương Phế Binh, các chị quả phụ VNCH. Để tỏ lòng biết ơn bà, Nghị Sĩ Janet Nguyễn đã đệ trình Dự luật SCA 60 và được Thượng Viện Tiểu Bang Cali chấp thuận đặt tên cố Trung Tá Nguyễn Thị Hạnh Nhơn cho một phần trên đường xa lộ 405.Nghị Sĩ Janet Nguyễn nói, “Hôm nay tôi xin trình bày tấm bảng mang tên cố Trung Tá và cơ quan giao thông Caltrain sẽ dựng tấm bảng này trong một thời gian rất gần tới đây trên xa lộ 405 giữa đường Brookhurst và Magnolia trong thành phố Fountain Valley và thành phố Westminster.”Nghị Sĩ Janet Nguyễn cũng cho biết, “Việc Quốc Hội thông qua và đặt tên cho một đoạn xa lộ là một sự công nhận đặc biệt chỉ dành cho những người có nhiều đóng góp đáng kể. Xa lộ 405 quý vị cũng biết là xa lộ đông xe cộ nhất nước Mỹ, vì vậy đây là sự ghi nhận rất lớn cho cộng đồng VN chúng ta cũng như cho cố Trung Tá Nguyễn Thị Hạnh Nhơn. Một lần nữa tôi xin cám ơn qúy vị đã bỏ nhiều công sức tổ chức buổi lễ long trọng này. Tôi cũng xin cám ơn gia đình cố Trung Tá Nguyễn Thị Hạnh Nhơn, Hội Trưởng Hội H.O Cứu Trợ TPB và Qủa Phụ, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali, các hội đoàn, đoàn thể đã hỗ trợ dự luật SCA 60 thành công. Xin cám ơn tất cả quý vị.”Nghị Sĩ Janet Nguyễn cũng trao tặng Bằng Vinh Danh cho gia đình cố Trung Tá Nguyễn Thị Hạnh Nhơn và cho Ban Tổ Chức. Trong lúc nầy, ban tổ chức mở tấm khăn phủ Bảng tên đường Nguyễn Thị Hạnh Nhơn, giữa những tràng pháo tay vui mừng của những người tham dự.Sau đó, Ban tổ chức sẽ lần lượt mời: Một niên trưởng Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, vị cố vấn Hội H.O. Cứu Trợ TPB, nhạc sĩ Trúc Hồ, Thiếu Tá Nguyễn Thanh Thủy Hội Trưởng Hội H.O. Cứu Trợ TPB/QP/VNCH; Tổng Hội Trưởng Tổng Hội Võ Bị, Tổng Hội Trưởng Tổng Hội Nữ Quân Nhân, Đại diện Liên Hội Cựu Chiến Sĩ, Phó Nội Vụ Hội H.O. Cứu Trợ TPB/QP/VNCH lên phát biểu và sau cùng là lời cảm tạ của gia đình cố Trung Tá Hạnh Nhơn và lời cám ơn của Ban Tổ Chức buổi lễ.Trong cuốn Lưu Ảnh Kỷ Yếu Bà Nguyễn Thị Hạnh Nhơn được phát hành trong ngày Tưởng Niệm và Vinh Danh có đoạn đã viết:“Bà Nguyễn Thị Hạnh Nhơn là một vị Anh Thư, một tấm gương sáng chói cho chúng tôi, cho các thế hệ hậu duệ để noi theo. Chẳng những về phong cách, sự cần mẫn, đạo đức, nhất là tính Khiêm Cung của một cấp chỉ huy, lãnh đạo lúc nào cũng lấy Tình Thương để đối xử với mọi người. Gọi là Anh Thư vì Bà là một nữ quân nhân xuất chúng, đã được nhiều huy chương, Bội Tinh và Bảo Quốc Huân Chương VNCH mà rất hiếm người có được.“Bà chưa bao giờ khoe khoang về thành quả mà Bà đã có. Bà chỉ làm việc vì tha nhân, quên đi thân mình đã già yếu. Đến cuối đời vẫn nghĩ đến Thương Phế Binh, những đồng đội đã hy sinh một phần thân thể cho Tổ Quốc, những người đã lấy chính dòng máu của bản thân mình mà nhuộm non sông. Bà là cánh chim Đầu Đàn của Nữ Quân Nhân Hải Ngoại đã bay về Thiên Trúc. Chúng ta cũng mất đi Chim Đầu Đàn, một ngọn đuốc soi đường gương mẫu để hướng dẫn chúng ta đi.Hương linh Bà ở trên cao, nguyện cầu Bà phù hộ cho tất cả Cộng Đồng VN Hải Ngoại được vững mạnh, phồn vinh và nhất là toàn dân Việt Nam được sống trong Tự Do - Dân Chủ.”Sau lễ tưởng niệm, Gia đình đã mời tất cả mọi người đến hội trường Thành Phố số 8200 Westminster BLVD, Thành phố Westminster để dùng bữa cơm thân mật cùng gia đính.