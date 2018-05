Nielsen: Người Mỹ Gốc Á Châu Phát Triển, Chi Tiêu Mạnh Nhất

Phát triển và Đa dạng:

Với dân số 21.8 triệu, người Mỹ gốc Á Châu hiện chiếm 7% tổng số dân số Hoa Kỳ. Đa số sự tăng trưởng này đến từ di dân.





Người Mỹ gốc Á Châu là thành phần thượng lưu và có học vấn cao nhất so với bất kỳ một nhóm sắc tộc hoặc sắc dân nào khác tại Hoa Kỳ. Họ có thu nhập trung bình của gia đình cao nhất ở mức $44,887. Với 52% người Mỹ gốc Á Châu có ít nhất bằng cử nhân.





Vào năm 2017, California đã có số lượng chi tiêu lớn nhất từ khối người tiêu dùng Mỹ gốc Á Châu với con số $323 tỷ Mỹ kim. Tiểu bang với mức chi tiêu lớn kế tiếp là New York với con số $88 tỷ Mỹ kim, tiếp theo bởi tiểu bang Texas với $78 tỷ Mỹ kim.





Các gia đình người Mỹ gốc Á Châu đa phần bao gồm một cập vợ chồng (63%) có con dưới tuổi 18 ở trong nhà (39%) và đồng thời có nhiều thế hệ cùng ở chung (6%).





Các gia đình người Mỹ gốc Á Châu đa phần cũng có internet và chi tiêu nhiều hơn các gia đình trung bình tại Hoa Kỳ.

Ưu thế trên mặt điện tử

Người Mỹ gốc Á Châu dẫn đầu trong lãnh vực tiêu dùng công nghệ điện tử, mua sắm và sử dụng. Họ có những chỉ số quá mức thông thường như 66% có đồng hồ đeo tay thông minh, 39% các máy truyền thông streaming, 18% máy chơi game, 17% TV thông ming.





Cả hai người Mỹ gốc Á Châu ở tuổi thế hệ thiên niên kỷ millennial và thế hệ cao niên tốn ít thời gian hơn vào chương trình TV trực tiếp và DVR TV cũng như máy điện toán. Họ xài nhiều thời gian hơn cho các thiết bị đa truyền thông, xem video trên máy điện toán, video trên điện thoại thông minh, và app.





94% gia đình người Mỹ gốc Á Châu có điện thoại di động (so sánh với 86% của tổng số dân số). 73% đồng ý với quan điểm là việc gửi tin nhắn là một phần quan trọng trong cuộc sống mỗi ngày của họ.





Người Mỹ gốc Á Châu có chỉ số quá mức thông thường với 31% đồng ý với quan điểm là internet là nguồn giải trí chính yểu của họ.





Người Mỹ gốc Á Châu trên 18 tuổi có chỉ số quá mức thông thường dẫn đầu trong việc sử dụng app điện thoại thông minh như là Yelp, Venmo, Lyft, Uber, Skype, AirBnB, và WhatsApp.

Những người tiêu xài lớn lớn trên mạng

Người Mỹ gốc Á Châu là những người mua sắm trên mang một cách tích cực; với trung bình ở mức tiền $1,151 chi tiêu cho những mua sắm trên internet trong vòng 12 tháng vừa qua, và đó là 20% cao hơn so với mức tiêu xài trên mạng của người Mỹ trắng mà không phải gốc Tây Ban Nha.





Người Mỹ gốc Á Châu trong lứa tuổi thiên niên kỷ millennial mua sắm nhiều nhất trong các lãnh vực áo quần và trang sức, vượt quá 13%. Họ cũng có chỉ số quá mức thông thường về các mặt hàng máy điện toán (63%), vé máy bay (53%) và hàng điện tử tiêu dùng (52%).





Phụ nữ người Mỹ gốc Á Châu có chỉ số quá mức thông thường trong việc mua sắm các mặt hàng trong nhiều lãnh vực bao gồm sơ cứu, chăm sóc mái tóc, vệ sinh răng miệng, chăm sóc da, đồ gia dụng, máy điện toán và trang thiết bị.





Mua sắm trên mạng bởi người Mỹ gốc Á Châu đã gia tăng đáng kể trong lãnh vực chăm sóc da (40%), đồ dùng nhà bếp (37%), mỹ phẩm (47%) và chăm sóc mái tóc (18%) trong năm 2017 so với năm trước.

Ảnh hưởng và Tác động

Người Mỹ gốc Á Châu đang có tác động rất lớn vào xã hội và văn hóa, gia tăng ảnh hưởng đến những gì người Mỹ ăn, xem, đọc, và nghe.





Người Mỹ gốc Á Châu có chỉ số cao hơn thông thường với 51% tìm đọc các bản đánh giá nhà hàng, 124% sử dụng Yelp, và 92% đọc và đóng góp vào các trang blog.





Những món ăn nổi tiếng đã lan rộng vào các thành phần dòng chính và sự phát triển của các nhà hàng người Mỹ gốc Á Châu đã tạo ra xu hướng và những lựa chọn ăn uống mới.





Người Mỹ gốc Á Châu đang dẫn đầu về các ngôi sao YouTube trong các thể loại giải trí như hài kịch, lối sống, thời trang và văn hóa thời nay.





Trong thể thao, gần 6% các vận động viên Hoa Kỳ tại Thế Vận Hội Mùa Đông 2018 là người Mỹ gốc Á Châu.





Trong chính trị, vào đầu năm 2017, đã có 18 người Mỹ gốc Á Châu Thái Bình Dương làm nghị sĩ trong Quốc Hội Hoa Kỳ, một mức cao kỷ lục.

Sơ Lược Về Diverse Intelligence Series của Nielsen

Sơ Lược về Công Ty Nielsen

NEW YORK – Ngày 8 tháng 5, 2018 – Với sự phát triển nhanh hơn dân số nói chung và với sự duy trì mức thu nhập và trình độ giáo dục cao hơn bất kỳ nhóm sắc dân hoặc sắc tộc nào khác, người Mỹ gốc Á Châu tiếp tục lớn mạnh, là những người có tầm ảnh hưởng dựa vào công nghệ kỹ thuật với tiềm năng vô hạn. Dựa trên bản báo cáo của công ty Nielsen được phát hành ngày hôm nay với tựa đề Asian-Americans: Digital Lives and Growing Influence, sức mạnh chi tiêu của người Á Châu được dự kiến sẽ gia tăng từ $986 tỷ Mỹ kim vào năm 2017 lên tới mức $1.3 nghìn tỷ Mỹ kim vào năm 2022. Sự gia tăng 257% sức mạnh chi tiêu của người Á Châu từ năm 2000 đến năm 2017 vượt quá mức gia tăng sức mạnh chi tiêu của tất cả các nhóm sắc dân và sắc tộc khác.“Năm này qua năm khác, khi chúng tôi soạn bản báo cáo này, chúng tôi đã thấy rõ một sự phát triển và gia tăng đều đặn trong thành phần giới tiêu dùng người Mỹ gốc Á Châu.” Cô Mariko Carpenter, phó tổng giám đốc, Strategic Community Alliances của công ty Nielsen đã phát biểu. “Sự phát triển, tầm ảnh hưởng, và sức mạnh chi tiêu của họ là đặc điểm chính của một nhóm người tiêu dùng mạnh và quan trọng, có thể tạo một sự ảnh hưởng đối với một ngành nghề hoặc một doanh nghiệp. Hiện nay, với sự lớn mạnh dần của một khối dân số người Á Châu trong lớp tuổi thiên niên kỷ Millennial, chúng ta đang thấy người Mỹ gốc Á Châu đang lớn mạnh như là những người tạo lên ảnh hưởng cho xu hướng trong xã hội và là những người dẫn đầu trong doanh nghiệp, thể thao, thời trang, ẩm thực và giải trí. Đây là một thành phần xã hội mà tất cả chúng ta sẽ phải theo dõi.”Theo báo cáo hàng năm của công ty Nielsen, người Mỹ gốc Á Châu tiếp tục tạo ảnh hưởng lên xu hướng của người tiêu dùng dòng chính và là khối người có ảnh hưởng lớn và định hướng trong truyền thông.Báo cáo này nhấn mạnh đến người tiêu dùng Mỹ gốc Á Châu như là những người tiêu dùng được nhìn đến để tiên đoán mức sử dụng các phương tiện truyền thông và công nghệ mới, như là những dịch vụ nào người tiêu dùng sử dụng để xem các chương trình mà họ yêu thích nhất, họ mua sắm những gì trên mạng, và những app nào họ chọn để cải thiện cuộc sống hàng ngày.Điện thoại thông minh và những thiết bị di động khác chiếm trọng tâm trong bản sắc và lối sống của người Mỹ gốc Á Châu. Có tới 33% người Mỹ gốc Á Châu nói rằng chiếc điện thoại di động là một phần của cá tánh của họ, và có 73% cho biết việc gửi tin nhắn là một phần quan trọng trong cuộc sống mỗi ngày của họ. So với các sắc dân khác, người Mỹ gốc Á Châu có 68% cơ hội nhiều hơn sẽ đăng một bài đánh giá nhà hàng hoặc làm một cái hẹn đặt chỗ, và điều này cho thấy rõ hơn tầm ảnh hưởng của tiếng nói của họ trên mạng. Họ cũng có nhiều cơ hội hơn sẽ sử dụng điện thoại thông minh của mình để xem các chương trình TV và phim ảnh trên các dịch vụ thuê bao trên mạng, cho thấy họ sẵng lòng thưởng thức các nội dung TV và phim ảnh trên những màn hình với tất cả các kích cỡ khác nhau.Người Mỹ gốc Á Châu có thêm lợi thế vì họ có duy trì quan hệ với quê nhà, là những nước dẫn đầu về điện thoại thông minh, mạng xã hội và mua sắm trên mạng. Họ vượt qua những người Mỹ mà không phải gốc Hispanic trong lãnh vực làm chủ các thiết bị điện tử mới nhất và họ cũng có nhiều xác suất hơn trong việc sử dụng các thiết bị điện tử của họ để mua sắm trên mạng, nghe nhạc và radio, xem TV hoặc phim cũng như là những việc làm hàng ngày khác. Với sự tự tin và vị thế kinh tế của người Mỹ gốc Á Châu sẵn sàng phát triển mạnh hơn nữa, các công ty và thương hiệu nên tranh thủ chú ý và đáp ứng nhu cầu của những người tiêu dùng am hiểu về công nghệ và có nhiều ảnh hưởng này.Bản báo cáo mới này là một phần trong nỗ lực không ngừng của Nielsen nhằm cung cấp thông tin chi tiết có thể giúp các nhà quảng cáo hiểu rõ hơn và phục vụ tốt hơn những người tiêu dùng Mỹ gốc Á Châu, là nhóm sắc dân phát triển nhanh nhất tại Hoa Kỳ. Với dân số 21,8 triệu người, người Mỹ gốc Á Châu đại diện cho 7% tổng số dân số Hoa Kỳ. Kể từ năm 2006, dân số người Mỹ gốc Á Châu đã gia tăng 43%, nhanh hơn bất kỳ một nhóm sắc dân hoặc sắc tộc nào khác.Đối với các thương hiệu và các nhà quảng cáo, bản báo cáo này sẽ là công cụ giúp kết nối họ với người tiêu dùng Mỹ gốc Á Châu, để đạt được sự trung thành của họ và phát triển doanh nghiệp.Các điểm nổi bật của người Mỹ gốc Á Châu: một nguồn lực ảnh hưởng đang phát triển, đẩy mạnh một lối sống ưu tiên cho điện tửĐể biết thêm thông tin chi tiết, hãy tải xuống bản báo cáo: Asian-Americans: Digital Lives and Growing Influence.Tham gia trao đổi về đề tài này trên Facebook (Nielsen Community) và Twitter (@NielsenKnows) sử dụng #NielsenDIS.Vào năm 2011, công ty Nielsen phát hành Diverse Intelligence Series, một tập hồ sơ với những bản báo cáo toàn diện chú trọng vào thoái quen tiêu dùng và mua sắm đặt biệt của những người tiêu thụ đa sắc tộc. Tập hồ sơ này đã trở thành nguồn kiến thức trong nghề nhằm giúp các thương hiệu hiểu rõ hơn và tiếp cận khách hàng thuộc các sắc dân. 