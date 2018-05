Thủ Thiêm, Treo Còi, Cháy Xe, Rễ Tiêu…

Xuân NiệmBản đồ quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm ở đâu? Có hay không? Nếu mất, tại sao mất? Nếu chưa mất, bản đồ ở đâu? Ai hưởng lợi ở dự án Thủ Thiêm?Bản tin VTV kể rằng do phải giao đất để quy hoạch xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP.SG), đến nay, nhiều người vẫn chưa có nhà, phải sống tạm trong những căn nhà tối tăm, chật chội.Thủ Thiêm ngày nay là một trong những khu đô thị hiện đại bậc nhất của TP.SG. Bên cạnh những công trình hiện đại, hiện vẫn còn tồn tại những xóm tạm cư. Nguyên nhân là do công tác đền bù giải tỏa không thỏa đáng.Bản tin Infonet kể rằng khi trao đổi với phóng viên Infonet vào chiều ngày 7/5, ông Võ Viết Thanh cho hay, từ nhiều năm nay, UBND TP chưa từng liên hệ với ông về bản đồ quy hoạch Thủ Thiêm. Ông cũng khẳng định ngoài số bản đồ hiện ông đang giữ, các sở ngành còn nhiều bản đồ tương tự....Đặc biệt ông Võ Viết Thanh cho biết, trong ngày 7/5, ông đã tình cờ gặp nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại một sự kiện, và khi đề cập đến chuyện này, nguyên Thủ tướng cũng nói rằng “Thủ tướng đâu có bao giờ ký vào văn bản đó”.Báo Dân Việt kể: VPF treo còi vô thời hạn trọng tài thổi penalty oan cho HAGL… Thông tin mới nhất từ VPF tiết lộ đơn vị này sẽ treo còi trọng tài Văn Kiên vô thời hạn ở các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam....Ban tổ chức VPF đánh giá ông Nguyễn Văn Kiên mắc sai sót nghiêm trọng ở tình huống thổi phạt đền HAGL. Chính vì vậy, VPF sẽ treo còi trọng tài Văn Kiên vô thời hạn ở các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.Báo Dân Trí kể: Nhân viên bỏ việc hàng loạt, Bảo hiểm xã hội TP.SG gặp khó…“Trong những năm gần đây, tình trạng nhân viên của Bảo hiểm xã hội Thành phố SG liên tục bỏ việc khiến ngành bảo hiểm xã hội gặp nhiều khó khăn, trong khi khối lượng công việc ngày càng lớn, vấn đề thu-chi bảo hiểm xã hội ngày càng phức tạp.”Bản tin Zing kể rằng chiếc ôtô 4 chỗ của khách để ở sân khách sạn bỗng phát nổ rồi bốc cháy. Hàng chục người đang lưu trú ở các phòng nghỉ sợ hãi, ôm hành lý chạy ra ngoài.Vụ việc xảy ra lúc 6h sáng 8/5 tại khách sạn Khánh Đăng (thuộc khu phố 3, phường Thống Nhất, TP Biên Hòa, Đồng Nai).Báo Tiền Phong kể: Sáng 8/5, bà Ngô Lan Anh, Chủ tịch xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) cho biết trên địa bàn lại vừa xảy ra thêm một vụ sét đánh nữa, khiến 1 người chết, 2 người khác bị thương.Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 7/5 anh Hoàng Văn Đồng (SN 1984), ông Nguyễn Ngọc Sửu (SN 1966), Hoàng Thanh Hiếu (SN 2000, đều trú buôn Ea Prí) và ông Lãnh Như Biểu (SN 1962, trú tại thôn 6, xã Ea Wer) cùng đi chăn bò, về đến khu vực suối Ea Kpam thì bất ngờ bi sét đánh trúng. Anh Đồng tử vong tại chỗ, ông Sửu bị chảy máu tai, ông Biểu bị thương nặng đang được cấp cứu tại bệnh viện huyện Buôn Đôn. Người còn lại may mắn không bị thương tích.Báo Đầu Tư Chứng Khoán ghi rằng năng suất lao động của Việt Nam vẫn thuộc hàng thấp nhất trong khu vực, trong đó chủ yếu là những ngành sản xuất chủ chốt dẫn dắt nền kinh tế như công nghiệp chế biến chế tạo, xây dựng, logistics.Đó là những thông tin được đưa ra ra tại Báo cáo thường niên kinh tế Việt Nam 2018 với chủ đề “Hiểu thị trường lao động để tăng năng suất” do Viện Nghiên cứu kinh tế và Chính sách (VEPR) phối hợp với Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) vừa công bố sáng 8/5.Báo Người Đưa Tin ghi rằng kết quả nghiên cứu của VERP cho thấy, năng suất lao động của Việt Nam thuộc hàng thấp nhất trong khu vực, kể cả khi so sánh với Campuchia. Đặc biệt các ngành có năng suất thực sự “đội sổ” bao gồm “chế biến chế tạo”, “xây dựng” và “logistics” cho thấy điều đáng lo ngại về nền sản xuất nội địa.Báo Dân Sinh kể rằng Sở NN - PTNT tỉnh Đồng Nai đã đưa ra những cảnh báo về việc một số thương lái người Trung Quốc tiến hành thu mua rễ tiêu với mục đích không rõ ràng và có nhiều dấu hiệu bất thường. Việc này có nguy cơ dẫn đến trình trạng người dân chặt phá vườn tiêu để lấy rễ tiêu, hoặc đào trộm rễ tiêu; gây thiệt hại đến tình hình phát triển kinh tế, an ninh trật tự trên địa bàn.Bản tin Bnews kể rằng trong giai đoạn 2018-2020, Trà Vinh cần khoảng 280 tỷ đồng để thực hiện các dự án di dân, bố trí chỗ ở tái định cư cho gần 700 hộ dân tại những vùng bị sạt lở trên địa bàn tỉnh....Ông Huỳnh Kíp Nổ - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh cho biết, tình hình thiên tai, biến đổi khí hậu còn diễn biến phức tạp; theo khảo sát, nguy cơ sạt lở tại các khu vực ven biển, sông, rạch ở những địa phương trên rất cao.Báo Sao Star kể rằng sau khi bị tố 'sàm sỡ' nhiều nữ sinh, thầy giáo cho rằng chỉ là cử chỉ yêu thương không có ý xấuPhụ huynh tố cáo thầy dạy Hóa tại THCS thị trấn Thới Bình (huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) đụng vào những vùng nhạy cảm của nữ sinh khi đi học thêm nhưng giáo viên này chỉ thừa nhận vuốt tóc, sờ tay các em.Báo Gia Đình VN kể rằng trong khi đang lưu thông trên đường, ôtô khách va chạm với xe máy rồi cùng bốc cháy. Vụ tai nạn khiến 2 vợ chồng đi trên xe máy tử vong.Theo đó, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 12h ngày 7/5, ở ngã tư thuộc phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.Báo Lao Động kể rằng vào ngày 8.5, tin từ UBND huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) cho biết, qua thanh tra tài chính tại xã Bình Tân, thanh tra huyện đã phát hiện tổng số tiền sai phạm là 930 triệu đồng.Trong đó, bà Hồ Thị Thu Nga, thủ quỹ xã Bình Tân chiếm dụng 429,2 triệu đồng; kế toán xã chi sai mục đích 501 triệu đồng.