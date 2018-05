Chương Trình SG 26 Năm, Nhìn Lại Một Quãng Đường Thu Hình Trực Tiếp

Bích chương.Thứ Bảy 14 tháng 7 năm 2018 tới đây vào lúc 8 giờ tối, Saigon Entertainment hân hạnh giới thiệu cùng quý vị chương trình ca vũ nhạc kịch SG 26 Năm – Nhìn Lại Một Quãng Đường trên sân khấu rạp Summit tráng lệ của Pechanga Resort Casino. Trong buổi trình diễn đặc biệt này, một thành phần hùng hậu các nam nữ nghệ sĩ ăn khách nhất hiện nay sẽ đến với quý vị để đánh dấu 26 năm hoạt động của Saigon Entertainment trong thế giới văn nghệ phục vụ cho cộng đồng người Việt hải ngoại. Ba MC lão luyện, duyên dáng Trần Quốc Bảo, Uyển Nhi, và Thanh Tùng sẽ luân phiên giới thiệu các tiết mục ca nhạc kịch bao gồm đủ thể loại từ trẻ trung kích động đến tình cảm nhẹ nhàng cũng như hài hước vui nhộn đến cùng khán thính giả. 26 năm, cùng nhìn lại một quãng đường, chắc hẳn không thiếu những hoài niệm và niềm vui nhưng cũng không kém phần hào hứng khi chúng tôi mời quý vị cùng tham gia như bạn đồng hành trong chuyến hành trình qua thời gian. Những sắc màu, những âm hưởng mỗi thời điểm, mỗi giai đoạn của cuộc hành trình 26 năm sẽ được các anh chị em nghệ sĩ góp phần khơi gợi trong tâm trí mỗi người chúng ta và làm sống lại những kỷ niệm ngọt ngào khó quên nhất. Còn danh hài Trấn Thành làm gì dưới mái tóc dài và tà áo phụ nữ tha thướt bên cạnh Anh Đức, xin mời quý vị đến tham dự để biết rõ hơn và chắc chắn cười nhiều hơn nữa. Phần hòa âm, phối khí sẽ do ban nhạc The Headline phụ trách.Ban Tổ Chức giữ toàn quyền. Giá vé từ $58 và có thể đặt mua tại các địa điểm sau đây: Orange County: Tú Quỳnh (714)531-4284, Bolsa Tickets (714) 418-2499; San Gabriel: Halo Salon (626) 757-5779; San Diego: Audio Tek (619) 287-1638; Temecula: Snow & Crab (951) 729-9114; Palm Springs: Snow & Crab (760) 218-6056. Để biết thêm chi tiết xin liên lạc với Pechanga Resort Casino tại số (888) 810-8871 hay online tại pechanga.com. Lưu ý: Vé đã mua xin miễn hoàn trả hoặc đổi lại.Địa chỉ: 45000 Pechanga Parkway, Temecula, CA 92592Pechanga Summit đã được thêm vào Pechanga Resort Casino, như là một phần của công trình nới rộng trị giá 285 triệu đô của cơ sở này. Vào Tháng Mười Hai 2015, Bộ Tộc Pechanga Band of Luiseđo Indians đã cử hành lễ động thổ cho dự án kéo dài hai năm này, và dự án đã chấm dứt vào Tháng Mười Hai 2017. Hiện nay, các nghệ sĩ biểu diễn giải trí, những buổi nhạc hội, hoạt động thể thao ‘live’, ‘show’ thương mại, lễ cưới, hay bất kỳ một nhóm đông người nào đều có thể ‘book’ một khu diện tích rộng tới 40,000 sq ft cho chương trình sinh hoạt của mình. Tổng cộng, Pechanga hiện cống hiến 274,500 sq ft không gian hội họp, hoạt động hiện đại trong nhà/ngoài trời, tăng cường đáng kể các tiện ích, không gian và tầm nhìn rõ ràng đối với những hoạt động tổ chức ở Pechanga.Về Pechanga Resort CasinoPechanga Resort Casino cống hiến một trong những cảm nghiệm nghỉ ngơi/đánh bài phong phú nhất, trọn vẹn nhất tại bất kỳ chỗ nào ở Hoa Kỳ. Được độc giả USA TODAY bình bầu làm sòng bài Số Một ở Hoa Kỳ và được AAA đánh giá là một cơ sở hạng Four Diamond từ 2002, Pechanga Resort Casino cung cấp một cơ hội vui nghỉ không đâu sánh bằng. Cống hiến hơn 4,500 máy kéo "nóng" nhất, các loại bài bàn, những chương trình giải trí cấp đẳng thế giới, 1,090 phòng khách sạn, món ăn thức uống, Spa và thú chơi Golf cấp đẳng tranh giải vô địch tại Journey at Pechanga, Pechanga Resort Casino rõ ràng là một chốn đến không chỉ đáp ứng được mà còn vượt quá những nhu cầu của khách và của cộng đồng. Pechanga Resort Casino thuộc quyền sở hữu và được điều hành bởi Bộ Tộc Pechanga Band of Luiseđo Indians. Muốn biết thêm thông tin, xin gọi số miễn phí 1-888-PECHANGA hay vào thăm trang mạng www.Pechanga.com. Xin 'Follow' Pechanga Resort Casino trên Facebook và trên Twitter @PechangaCasino. Pechanga Resort Casino mở cửa 24-giờ. Khách phải từ 21 tuổi trở lên mới được vào sòng bài.***SG 26 Years – Reminiscing about a JourneyOn Saturday, July 14, 2018 at 8:00 PM, Saigon Entertainment is proud to present the musical show SG 26 Years – Reminiscing about a Journey on the stage of the magnificent Summit venue at the Pechanga Resort Casino. At this special show, an impressive cast of star male and female performers will join us to mark 26 years of activities in the world of entertainment at the service of the Vietnamese community abroad. Our three charming, professional MC Trần Quốc Bảo, Uyển Nhi, and Thanh Tùng will in turn introduce the various performances from lively rocks to romantic as well as funny comedic skits to the audience. 26 years, reminiscing about a journey, there will be nostalgy and joy, but there will also be excitement when we invite you to join us as companion in this journey through time. The colors and melodies from each time era, each stage of the 26-year journey will be revived in the mind of each one of us by the artists and remind us of the sweetest and most unforgettable memories. And what about the star comedian Trấn Thành under the long hair and in the long flowing Vietnamese dress next to Anh Đức, please come to find out more about it and also to laugh more with us. The musical accompaniment will be provided by The Headline Band.Management reserves all rights. Tickets starting at $58 and may be purchased at the following locations: Orange County: Tú Quỳnh (714)531-4284, Bolsa Tickets (714) 418-2499; San Gabriel: Halo Salon (626) 757-5779; San Diego: Audio Tek (619) 287-1638; Temecula: Snow & Crab (951) 729-9114; Palm Springs: Snow & Crab (760) 218-6056. For more information please contact Pechanga at (888) 810-8871 or on line at www.Pechanga.com. Absolutely NO REFUND or EXCHANGES after tickets are purchased.Address: 45000 Pechanga Parkway, Temecula, CA 92592Pechanga Summit was added to Pechanga Resort Casino as a part of the property’s $285 million resort expansion. The Pechanga Band of Luiseđo Indians broke ground on the two-year project in December 2015 and concluded in December 2017. Entertainers, concerts, live sporting events, trade shows, weddings, or any large group will now have a 40,000-square foot area to book. In total, Pechanga now offers 274,500 square feet of indoor/outdoor contemporary meeting and event space, which will significantly enhance the amenities, space and visibility of Pechanga’s event offerings.About Pechanga Resort CasinoPechanga Resort Casino offers one of the largest and most expansive resort/casino experiences anywhere in the United States. Voted the Number One casino in America by readers of USA TODAY and rated a Four Diamond property by AAA since 2002, Pechanga Resort Casino provides an unparalleled getaway. Offering more than 4,500 of the hottest slots, table games, world-class entertainment, 1,090 hotel rooms, dining, spa and championship golf at Journey at Pechanga, Pechanga Resort Casino features a destination that meets and exceeds the needs of its guests and the community. Pechanga Resort Casino is owned and operated by the Pechanga Band of Luiseđo Indians. For more information, call toll free 1-888-PECHANGA or visit www.Pechanga.com. Follow Pechanga Resort Casino on Facebook and on Twitter @PechangaCasino. Pechanga Resort Casino is open 24-hours. Guests must be 21 and older to enter the casino.