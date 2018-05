Anh, Pháp, Đức: Iran Sẽ Làm Nguyên Tử Nếu Mỹ Rời Bỏ Hiệp Uớc Vienna

BERLIN - 3 đồng minh phương tây góp tiếng lần sau cùng hô hào chính quyền Trump không giải kết với thỏa ước nguyên tử Vienna – TT Trump mô tả thỏa ướcVienna 2015 là kết quả thương luợng tệ hại và sẽ quyết định tái tục trừng phạt Iran trước thời hạn 12-5, trừ phi các phe tán đồng tu chính.Mới đây, cơ quan nguyên tử năng quốc tế (IAEA) đã xác nhận Tehran tuân thủ đầy dủ các quy định của văn kiện Vienna.Với Đức, ngoại trưởng Heiko Maas khẳng định niềm tin rằng thỏa ước Vienna giúp thế giới trở nên an toàn hơn, xoá bỏ sẽ gây căng thẳng trong vùng.Ngoại trưởng Jean-Yves Le Drain của Pháp tuyên bố tại thủ đô Đức “Thỏa ước Vienna là cách để cấm Iran tìm kiếm vũ khí nguyên tử, cũng là hạn chế phổ biến nguyên tử trên thế giới”.Với vương quốc Anh, ngoại trưởng Boris Johnson phát biểu với báo New York Times “Mọi mô hình thay thế là không hiệu quả hơn – định hướng khôn ngoan không là phá còng”.Gần đây, Israel tăng sức vận động Washington rút lui bằng 1 bài diễn văn của Thủ Tướng Netanyahu cả quyết thỏa ước Vienna dựa trên các thông tin lừa dối của Iran, theo xác nhận của tin tình báo.Ngoại trưởng Johnson công du Hoa Kỳ 2 ngày - chương trình của ông gồm các hội đàm với PTT Pence, cố vấn an ninh quốc gia John Bolton và 1 số lãnh tụ lập pháp Hoa Kỳ.Hôm chủ nhật, TT Rouhani đã phát hàng loạt cảnh cáo về hậu quả của sụp đổ thỏa ươc Vienna, đồng thiời khẳng định “Sẽ chế tạo nhiều phi đạn và vũ khí cần thiết cho nhu cầu quốc phòng”.Tin mới nhận ghi : ngoại trưởng Anh Johnson vừa tới Hoa kỳ, tuyên bố : thỏa ước Vienna không là hoàn hảo, có thể sẽ điều chỉnh khi thích hợp.Ông khuyến cáo : chỉ riêng Iran đuợc lợi nếu văn kiện Vienna 2015 bị xoá bỏ, theo tường thuật của Reuters. Ông tin rằng không có thỏa ước này, chạy đua vũ trang trong vùng sẽ đưa Iran vào hàng ngũ cường quốc nguyên tử.