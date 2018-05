Giáo Viên, Bạo Hành, Ô Nhiễm, Cây Tiêu, Xe Grab...

Báo Tin Tức 24H ghi nhận:

Xuân NiệmMắng học sinh là “mặt lợn” -- hóa ra, cô giáo và trường Anh văn này đang dạy chui, không giấy phép. Như thế, Hà Nội đang là nơi tập trung đủ thứ vấn đề...Báo Đời Sống & Pháp Luật kể: Nữ giáo viên dạy tiếng Anh tại một trung tâm ở Hà Nội đã dùng những lời lẽ thô tục, gọi học sinh là “lợn” chỉ vì em này không chịu nộp phạt đang gây xôn xao dư luận.Clip cho thấy vị giáo viên này còn gọi nam học sinh là “lợn” hay liên tục dùng những từ ngữ sỉ nhục nặng nề như “Ra ngoài kia, có 1 hay 10 trung tâm cũng không thể biến một con lợn thành một con người được đâu”; “Chúng tao không để cho những thằng mặt lợn như mày học ở đây”; “Loại mặt người óc lợn”,...Được biết, nguyên nhân của cuộc tranh cãi là do học sinh này đã làm bài rồi nhưng quên và tới hôm sau mới nộp nên cô giáo không đồng ý, kiên quyết bắt nộp phạt 100.000 đồng.“Liên quan đến sự việc cô giáo Nguyễn Kim Tuyến (hiện là người sáng lập trung tâm ngoại ngữ MST English tại Hà Nội) chửi rủa học viên là “đầu người, óc lợn” gây xôn xao dư luận, nhìn từ góc độ pháp lý, luật sư Lê Văn Kiên (Trưởng VP Luật sư Ánh sáng Công Lý, Hà Nội) cho biết, hành vi của cô giáo có thể xử phạt hành chính vì có dấu hiệu làm nhục người khác ở chỗ đông người.”“Luật sư Đặng Văn Cường nêu rõ, trong trường hợp, có căn xác định các trung tâm ngoại ngữ này hoạt động chui, không được cấp phép theo quy định pháp luật sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định 138/2013/NĐ-CP .Mức xử phạt hành chính từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng. Ngoài ra, biện pháp khắc phục là buộc giải thể trung tâm ngoại ngữ và buộc phải trả lại học phí cho các học viên đã nộp.”Trong khi đó, bản tin VTC kê rằng về nghi vấn học sinh lớp 1 Hà Nội bị cô giáo bạo hành thâm tím cánh tay, trả lời PV VTC News bà Nguyễn Thị Duyên – Hiệu trưởng trường tiểu học Kiêu Kỵ (Gia Lâm, Hà Nội) cho biết, có sự việc cô giáo Nguyễn Thị Thanh H. (SN 1987) đánh em Vũ Thế T. là học sinh lớp 1G của trường.Bà Duyên cho hay, sự việc xảy ra vào tiết học chiều ngày 2/5.Báo Đại Đoàn Kết kể về nỗi lo: sốt rét bùng phát...Tại Việt Nam, năm 2017, số trường hợp mắc bệnh sốt rét giảm 35,4 % so với năm 2016. Tuy nhiên, khu vực miền Trung-Tây Nguyên vẫn là vùng lưu hành sốt rét cao nhất toàn quốc, hàng năm số bệnh nhân sốt rét chiếm gần 50%, ký sinh trùng sốt rét chiếm 75%. Theo các chuyên gia y tế, tỷ lệ tử vong do sốt rét ác tính thể não là 20-50%.Baó Môi Trường & Ánh Sáng đang “Báo động về tình trạng ô nhiễm môi trường tại phố cổ Hội An...”Là một thành phố du lịch, những năm gần đây Hội An có tốc độ phát triển khá nhanh, nhờ đó đời sống của người dân cũng được nâng cao. Tuy nhiên, đi kèm với sự phát triển đó là những nguy cơ gây ô nhiễm môi trường do nhiều khách sạn, nhà hàng mọc lên. Trong đó, vấn đề xả thải của các nhà hàng, khách sạn khi xả trực tiếp qua môi trường chưa qua xử lý đã khiến nhiều con kênh ở đô thị cổ Hội An bị ô nhiễm nặng như tuyến kênh dọc chùa Cầu Hội An, đoạn kênh chạy dọc đường Nguyễn Duy Hiệu…Báo Lao Động kê: Gió lốc, sâu bệnh và “tiêu pin”, đang... bức tử cây tiêu Bình Phước...Chỉ cơn lốc xoáy chiều ngày 16.3, gần 60.000 trụ tiêu ở xã Lộc Phú, huyện Lộc Ninh đã bị vặn đổ. Cộng với hàng trăm héc-ta hồ tiêu khác trên khắp tỉnh Bình Phước đang chết dần chết mòn vì sâu bệnh. Cuối tháng 4 vừa qua, vụ trộn tạp chất, lõi pin ở tỉnh Đắc Nông, rồi bán về Bình Phước để trộn với… hạt tiêu, càng khiến cây tiêu Bình Phước như đang bị bức tử…Kênh 14 kể: Trong lúc đón khách, tài xế GrabBike xảy ra mâu thuẫn với tài xế xe ôm công nghệ hãng khác dẫn tới cự cãi, đánh nhau. Hậu quả tài xế Hưng bị đánh gãy tay, gục tại chỗ.Ngày 5/5, Công an quận 10, TP.SG cho biết, đang tiến hành điều tra làm rõ vụ một tài xế xe ôm công nghệ GrabBike bị 1 tài xế công nghệ hãng khác tấn công ở khu vực. Nạn nhân là ông Hưng (ngụ tỉnh Cần Thơ), hiện đang được điều trị tại bệnh viện.VietnamNet kể: Vợ chồng Sài Gòn bỏ chục tỷ đồng xây khách sạn cho người vô gia cư...Nằm sâu trong một con đường nhỏ ở TP Thủ Dầu Một (Bình Dương), cơ sở bảo trợ từ thiện Ngọc Quý được bao bọc bởi không gian đầy cây xanh bình yên.Chủ cơ sở là ông Nguyễn Quang Sức (75 tuổi) quê ở huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Từ nhỏ ông đã mồ côi cha mẹ, được đưa vào cô nhi viện......năm 2002, ông bà trở về Bình Dương mua thêm 1.000 m2 đất kế bên miếng đất hơn 1.000 m2 của cha mẹ bà Quý để lại, xây nên khách sạn Ngọc Quý với 50 phòng được trang bị đầy đủ tiện nghi... Và rồi, chuyển sang làm trung tâm từ thiệu... chuyển đổi khách sạn thành cơ sở bảo trợ xã hội từ thiện chưa bao giờ khiến ông Sức và vợ hối hận. Hiện tại cơ sở của ông bà đang cưu mang 38 trẻ em mồ côi và 2 người già neo đơn.