Đại Lễ Phật Đản Tại Nam Cali Thành Tựu Viên Mãn

Trong hình, hàng đầu, Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan, Chánh Văn Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTNHK, chứng minh Đại Lễ (ngồi giữa), Hòa Thượng Thích Tín Nghĩa, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK (phải), Hòa Thượng Thích Phước Thuận, Thành Viên Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTNHK (thứ 2 từ trái), trong lễ cung nghinh quang lâm Lễ Đài cử hành Đại Lễ Phật Đản Phật Lịch 2562 tại Mile Square Park, Nam California, Hoa Kỳ.



FOUNTAIN VALLEY, CALIFORNIA (VB) -- Đại Lễ Phật Đản Phật Lịch 2562 -2018 do Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ và Cộng Đồng Phật Giáo Việt Nam Nam California tổ chức vào Thứ Bảy và Chủ Nhật, ngày 5 và 6 tháng 5 năm 2018 tại Công Viên Mile Square Park, thành phố Fountain Valley, Nam California, thành công viên mãn, với sự chứng minh của hàng trăm chư tôn đức Tăng, Ni và sự tham dự của hàng ngàn người, gồm các vị trong Hội Đồng Liên Tôn, các vị dân cử, đại diện dân cử liên bang, tiểu bang, địa hạt và các thành phố…, các tổ chức Cộng Đồng Người Việt, các vị đại diện hội đoàn, đoàn thể, các cơ quan truyền thanh, truyền hình, báo chí, và đồng hương Phật tử.





Trưa Thứ Bảy, ngày 5 tháng 5 năm 2018, lễ rước chư anh linh vị Pháp vong thân, chiến sĩ trận vong, và đồng bào tử nạn do đạo hữu Hoàng Tấn Kỳ điều hợp dẫn đầu với đoàn xe Jeep quân đội, theo sau một chiếc xe hoa và xe chở Chư Tôn Đức Tăng Ni từ Chùa Bát Nhã, Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ và Tượng Đài Thuyền Nhân thuộc thành phố Westminster về tôn trí tại khuôn viên lễ đài trong công viên Mile Square Park, đã được long trọng cử hành với sự chứng minh và hành lễ của chư tôn đức Tăng, Ni và Ban Tổ Chức Đại Lễ Phật Đản Phật Lịch 2562.





Từ phải, HT Thích Thông Hải, HT Thích Quảng Thanh (Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVN Trên Thế Giới), HT Thích Nguyên Trí, HT Thích Nhật Quang, và HT Thích Nhật Huệ.



Chiều cùng ngày là lễ sái tịnh đàn tràng nơi cử hành Đại Lễ Phật Đản PL 2562 do chư tôn Giáo Phẩm lãnh đạo GHPGVNTNHK và chư tôn đức Tăng, Ni tại các tự viện Nam Cali đã được trang nghiêm cử hành. Quang lâm chứng minh lễ sái tịnh đàn tràng gồm quý Hòa Thượng Thích Tín Nghĩa, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK; Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới và nhiều chư tôn đức Tăng, Ni.





Trong hình, Thượng Tọa Thích Pháp Tánh, Trưởng Ban Tổ Chức Đại Lễ Phật Đản Phật Lịch 2562 đứng hầu bên phải của Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan, và Hòa Thượng Thích Minh Dung, Phụ Tá Trưởng Lão Hòa Thượng Chánh Văn Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm đứng hầu bên trái.



Sau đó là phần giới thiệu và chấm điểm 49 vườn Lâm Tỳ Ni thu gọn được trưng bày chung quanh Vườn Lâm Tỳ Ni bên cạnh Lễ Đài Đại Lễ Phật Đản do các em Phật tử tự thực hiện và tham gia chương trình có giải thưởng. Mục đích của chương trình này, theo Thượng Tọa Thích Pháp Tánh, Trú Trì Chủa Khánh Hỷ, thành phố Garden Grove, Trưởng Ban Tổ Chức Đại Lễ Phật Đản Phật Lịch 2562, cho biết là để khuyến khích giới trẻ Phật tử hiểu biết về cuộc đời đức Phật nói chung và về sự ra đời của Ngài nói riêng. Đây là một sáng kiến độc đáo của Thượng Tọa Trưởng Ban Tổ Chức Đại Lễ Phật Đản năm nay và được nhiều người tán thưởng. Đặc biệt là Vườn Lâm Tỳ Ni được thiết kế dưới gốc cây với Hoàng Hậu Maha Maya và Thái Tử Tất Đạt Đa thị hiện đi trên 7 đóa sen.





Cùng buổi chiều Thứ Bảy còn có chương trình thuyết giảng khái quát về cuộc đời đức Phật bằng tiếng Anh do Thượng Tọa Thích Tịnh Mãn đảm trách nhằm giới thiệu sơ lược những nét chính trong cuộc đời của đức Phật cho giới trẻ không rành tiếng Việt có sự hiểu biết đúng đắn.



Chủ Nhật, ngày 6 tháng 5 năm 2018 là ngày chính thức của Đại Lễ Phật Đản Phật Lịch 2562-2018.



Mở đầu cho ngày đại lễ chính thức, một đoàn xe jeep chở chư tôn Giáo Phẩm cùng với chiếc xe hoa có Đức Phật Đản Sinh, do đạo hữu Hoàng Tấn Kỳ hướng dẫn, dẫn đầu đoàn xe Moto của Luật Sư Đổ Phủ đã diễn hành trên đại lộ Bolsa, qua một số dường dẫn đến Mile Square Park.





Tại địa điểm hành lễ, từ sáng sớm, chư Tăng, Ni và Phật tử các nơi đã lần lược tề tựu. Khuôn viên Đại Lễ cờ xí tung bay, mọi người tận tụy trong chức phận của mình để lo hoàn tất những công việc sau cùng trước khi các khóa lễ chính thức bắt đầu. Trên Lễ Đài, tượng đức Phật Sơ Sinh đứng trên tòa sen trang nghiêm, với hoa quả màu sắc tươi tắn và thanh khiết dâng lên cúng dường ngày Đản Sanh của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Chung quanh lễ đài, trên hai chục gian hàng ẩm thực và văn hóa của các tự viện, các tổ chức, các đạo tràng, các trung tâm Phật Giáo trang hoàng và trưng bày đầy đủ thức ăn nước uống, sách báo và hình tượng.



10 giờ sáng, Đại Đức Thích Đức Trí, vị MC có giọng nói thanh thoát và đạo vị, điều hợp chương trình tổng quát của 2 ngày Đại Lễ Phật Đản, cung thỉnh chư tôn đức Tăng, Ni thực hiện lễ khất thực để làm ruộng phước cho chư Phật tử gieo hạt phước đức. Hình ảnh trên 300 chư tôn đức Tăng, Ni với y vàng rực rỡ, tay ôm bình bát, thong thả từng bước chân đi khất thực chung quanh Lễ Đài làm gợi nhớ hình ảnh thiêng liêng của Tăng Đoàn thời Đức Phật còn tại thế vào mỗi sáng đi khất thực từ nhà khắp các thôn làng và thành thị của Ấn Độ. Đồng hương Phật tử xếp hàng dọc theo khuôn viên Đại Lễ tuần tự dâng phẩm vật cúng dường lên chư tôn đức Tăng, Ni.





Sau khi khất thực, chư tôn đức Tăng, Ni vân tập về lều trai đường để thọ nhận cúng dường Trai Tăng do Ban Tổ Chức và Chùa Phật Tổ tại thành phố Long Beach do Hòa Thượng Thích Thiện Long làm Viện Chủ cúng dường. Trong lúc nầy ban tổ chức mời đồng hương Phật tử đến các căn lều của Đạo Tràng Chùa Phổ Linh do Ni Sư Thiền Tuệ làm Viện Chủ để dùng các món ăn chay do đạo tràng khoản đãi, đây là lần thứ hai mà đạo tràng chùa Phổ Linh đã phát tâm phục vụ đồng hương trong ngày Đại Lễ Phật Đản.





Đúng 12 trưa, lễ cung nghinh chư tôn đức Giáo Phẩm Giáo Hội và chư Tăng, Ni quang lâm lễ đài để cử hành Đại Lễ Chính Thức được diễn ra vô cùng trọng thể và trang nghiêm. Đoàn cung nghinh không chỉ rước tượng đức Phật Sơ Sinh mà còn tái hiện tinh thần Phật Giáo Việt Nam thời nhà Trần, với đoàn rước vị Tăng Cang do Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan đảm nhận vai trò Tăng Cang và vai Vua Trần Nhân Tông cùng quần thần đi theo sau.





Đúng giờ khai mạc, hào quang hiện ra.



Khi đoàn cung nghinh còn đang trên đường tới Lễ Đài, Đại Đức MC Thích Đức Trí đã mời mọi người ngước nhìn lên bầu trời để chiêm ngưỡng vòng hào quang ngũ sắc bao quanh mặt trời vào đúng giờ ngọ, tức hơn 12 giờ trưa một tí. Hầu như tất cả mọi người có mặt trong khuôn viên Đại Lễ đều chứng kiến cảnh kỳ diệu này và ai nấy đều lấy điện thoại cầm tay ra để chụp lấy hình ảnh đẹp tuyệt vời mà có lẽ ít khi gặp được.





Từ phải, HT Thích Nguyên Siêu, HT Thích Nguyên Trí, HT Thích Thông Hải, HT Thích Tín Nghĩa cử hành Lễ Dục Phật.



1 giờ chư tôn đức Tăng, Ni cử hành Nghi Thức Khánh Đản với phần tụng kinh bằng tiếng Pali và tiếng Việt, do Thượng Tọa Thích Tâm Lương, Trưởng Ban Nghi Lễ của Ban Tổ Chức, làm Duy Na và Thượng Tọa Thích Hương Niệm làm Duyệt Chúng. Lời kinh được tất cả chư tôn đức Tăng, Ni và Phật tử dị khẩu đông âm cất lên hòa cùng với tiếng chuông, mõ, linh khánh giữa công viên yên lặng như một tấu khúc của đại chúng xưng tụng sự xuất trần hy hữu của đấng Đại Giác Thế Tôn.



“Đệ tử hôm nay,

Gặp ngày Khánh đản,

Một dạ vui mừng,

Cúi đầu đảnh lễ

Thập phương Tam thế,

Điều Ngự Như Lai,

Cùng Thánh, Hiền, Tăng…”



Hòa Thượng Thích Nguyên Siêu, Tổng Thư Ký Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK, trong phần thuyết trình về Đại Lễ Phật Đản Phật Lịch 2562, đã nhân dịp này nhắc đến 3 công tác Phật sự thường kỳ mỗi năm mà GHPGVNTNHK thực hiện, gồm tổ chức Đại Lễ Phật Đản Chung mà năn nay do TT Thích Pháp Tánh, Trú Trì Chùa Khánh Hỷ thành phố Garden Grove làm Trưởng Ban Tổ Chức; Khóa An Cư Kiết Hạ cho chư Tăng, Ni mà năm nay sẽ diễn ra vào tháng 6 tại Phật Học Viện Quốc Tế thành phố North Hills, do TT Thích Minh Chí làm Trú Trì và tại Chùa Huệ Quang thành phố Santa Ana do Hòa Thượng Thích Minh Mẫn làm Viện Chủ; và Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ mà năm nay 2018 do Hòa Thượng Thích Thông Hải, Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ kiêm Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội, tổ chức tại Hawaii vào cuối tháng 9.





Chương Trình Đại Lễ theo nghi thức hành chánh được diễn ra tiếp theo với sự điều hợp của Giáo Sư Tiến Sĩ Huỳnh Tấn Lê và xướng ngôn viên Minh Phượng. Mở đầu là phần chào quốc kỳ và hát quốc ca Việt Nam Cộng Hòa, Phật Giáo và Hoa Kỳ cũng như phút nhập từ bi quán để cầu nguyện cho âm siêu dương thới, quốc thái dân an. Phần hát quốc ca VNCH và Phật Giáo do Ban Hợp Ca Hải Triều Âm của Nhạc Sĩ Nam Hưng và Chùa Khánh Hỷ thực hiện.





Đại Đức Thích Đức Trí giới thiệu chư tôn Giáo Phẩm lãnh đạo Giáo Hội, gồm Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan, Chánh Văn Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTNHK; Hòa Thượng Thích Tín Nghĩa, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK; HT Thích Phước Thuận, thành viên Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTNHK; HT Thích Nguyên Trí, Đệ Nhất Phó Chủ Tịch Nội Vụ Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK; HT Thích Minh Tuyên, Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ GHPGVNTNHK; HT Thích Nhật Quang, Phó Chủ Tịch Nội Vụ GHPGVNTNHK; HT Thích Thông Hải, Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ Kiêm Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội GHPGVNTNHK; HT Thích Nguyên Siêu, Tổng Thư Ký Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK; HT Thích Thiện Long Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tài Chánh GHPGVNTNHK, HT Thích Minh Hồi, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Kiến Thiết GHPGVNTNHK; HT Thích Giác Sĩ, Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Hoằng Pháp GHPGVNTNHK; HT Thích Minh Dung, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Văn Hóa GHPGVNTNHK; HT Thích Nhật Huệ, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên GHPGVNTNHK; HT Thích Minh Mẫn Viện Chủ Tổ Đình Huệ Quang cùng tất cả chư tôn đức Tăng, Ni tham dự Đại Lễ.





MC Minh Phượng giới thiệu các quan khách tham dự, gồm quý vị Đại Diện Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam Hoa Kỳ, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Quận Cam Andrew Đỗ, Thị Trưởng Fountain Valley Michael Võ, Thị Trưởng Westminster Tạ Đức Trí và các nghị viên Tyler Diệp, Kimberly Hồ, Sergio Contreras; ông Phát Bùi, Nghị Viên Thành Phố Garden Grove kiêm Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California và nghị viên Garden Grove Nguyễn Thu Hà; Giám Đốc sở Vệ Sinh Midwary City Nguyễn Mạnh Chí; Đại Diện Dân Biểu Hoa Kỳ Alan Lowenthal là Lý Vĩnh Phong; Đại Diện Dân Biểu Hoa Kỳ Lou Correa là Christy Lê; Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Liên Bang Hoa Kỳ Bác Sĩ Võ Đình Hữu; Chủ Tịch Hiệp Hội Người Việt San Diego Phạm Thanh Liêm và phái đòan; Chủ Tịch và Phó Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam San Diego Bà Đặng Kim Trang và ông Nguyễn Văn Lực, Tiến Sĩ Phạm Kim Long và phu nhân; Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam Hoa Kỳ; đại diện các cơ quan truyền thanh, truyền hình và báo chí trong cộng đồng người Việt tại Quận Cam, v.v…



Trong phần Diễn Văn Khai Mạc, Thượng Tọa Thích Pháp Tánh, Trưởng Ban Tổ Chức Đại Lễ Phật Đản Phật Lịch 2562, có đoạn nói rằng, “Hằng năm cứ mỗi độ trăng tròn tháng Vesaka, người con Phật ở khắp muôn nơi đều hướng lòng về vùng đất thiêng, nơi mà cách đây hơn 26 kỷ nguyên, Bậc vỹ nhân, đấng xuất thế thị hiện ra đời, đánh dấu bước ngoặc trọng đại của lịch sử nhân loại, mở ra cái nhìn mới về vũ trụ, nhân sinh, vốn đã ăn sâu trong tâm thức con người từ thời khai thiên lập địa. Nhiều học giả nghiên cứu về tôn giáo đã nhìn nhận Đạo Phật là một tôn giáo nhân bản, thiết thực và gần gũi với con người. Những tư tưởng triết lý trong lời giáo huấn của Đức Thế Tôn là bức thông điệp hàm chứa tinh thần từ bi, bình đẳng và vị tha. Chính những yếu tố này đã hình thành một tôn giáo mang sắc thái hòa bình, ảnh hưởng sâu đậm trong đời sống tâm linh của nhân sinh.



“Trong tác phẩm “Đạo Phật và Bức Thông Điệp Về Hòa Bình” của Saksana Rakesh có đoạn viết rằng, “Phật giáo có quan hệ mật thiết với hòa bình. Trong lịch sử lâu dài, chúng ta hầu như không tìm thấy bằng chứng về bạo lực, giết hại, hận thù tôn giáo. Phật giáo chỉ sử dụng một thanh kiếm, đó là thanh kiếm của trí huệ và chỉ nhận ra một kẻ thù, đó là sự vô minh.” Từ ý nghĩa trên, chúng ta hiểu thêm về giá trị của Phật Giáo, qua việc hướng dẫn nhân loại tìm thấy được dự an bình trong tâm hồn, và giải thoát mọi khổ đau ràng buộc của cuộc đời.



“Trên tinh thần đó, từ khi Phật Giáo Việt Nam du nhập vào đất nước Hoa Kỳ, đã sớm vượt qua mọi ranh giới chủng tộc, địa phương, hội nhập vào đời sống của cộng đồng bản sứ. Nhiều tự viện, tịnh xá, trung tâm tu học của các đoàn thể thanh thiếu niên, Gia Đình Phật Tử, từng bước hình thành và phát triển, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tâm linh và duy trì bản sắc văn hóa của cộng đồng người Việt khắp mọi tiểu bang Hoa Kỳ.”





Luật Sư Andrew Đỗ, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Quận Cam, trong lời chào mừng, nói rằng ông đại diện cho 3.5 triệu cư dân Quận Cam hoan nghênh chư tôn Đức và đồng hương tham dự Đại Lễ. Ông cho biết ngày đản sanh của đức Phật là ngày trọng đại nhất của nhân loại vì sự ra đời của Ngài bao hàm ý nghĩa cứu khổ cho chúng sinh. Ông nói hàng năm GHPGVNTNHK tổ chức Đại Lễ Phật Đản trong ước nguyện đem lại an bình cho dân tộc. Ông tự sách tấn mình mà cũng là khuyến tấn mọi người rằng nguyện noi gương đức Phật tuân thủ theo con đường Bát Chánh Đạo, thực hành làm lành, lánh dữ giữ tâm ý trong lành. Ông cũng đã tặng bằng tưởng lục tán thán công đức của chư tôn đức lãnh đạo Giáo Hội đã đóng góp cho cộng đồng và tặng bằng tưởng lực cho Thượng Tọa Trưởng Ban Tổ Chức và đạo hữu Huỳnh Tấn Lê.



Hòa Thượng Thích Tín Nghĩa, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK, đã thay mặt Giáo Hội tán dương công đức các chùa tại miền Nam California đã cùng với Giáo Hội tổ chức Đại Lễ Phật Đản thành công viên mãn. Xưng tụng sự xuất thế của đức Phật, Hòa Thượng Chủ Tịch nói rằng nơi nào có Phật ra đời thì nơi đó có Pháp lạc. Nhưng Pháp lạc chỉ đến khi thực hành đúng mức Giáo Pháp của đức Phật. Cuối cùng, Hòa Thượng cầu nguyện cho Chánh Pháp trường tồn để giúp cho chúng sinh dứt trừ khổ đau.





Các vị dân cử liên bang, tiểu bang và địa phương đã cùng nhau lên lễ đài để tặng bằng tưởng lục tán dương công đức của Giáo Hội và Ban Tổ Chức Đại Lễ Phật Đản Phật Lịch 2562-2018, trong lúc nầy Ban tổ chức cũng đã tặng bảng Tri Ơn đến LS Andrew Đỗ, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Quận Cam, TNS, Tiểu Bang Bà Janet Nguyễn (bận công tác không đến dự) Thị Trưởng Thành Phố Foutain Valley và Thị Trưởng Thành Phố Westminster, sau đó tất cả mọi người cùng chụp hình lưu niệm.



Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan, Chánh Văn Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTNHK, dù tuổi già sức yếu vẫn chống thiền trượng chứng minh Đại Lễ, đã được Hòa Thượng Thích Minh Dung, Phụ Tá Chánh Văn Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm, cung thỉnh lên Lễ Đài để đọc Thông Bạch Phật Đản Phật Lịch 2562 của Hội Đồng Giáo Phẩm.



Trong Thông Bạch có đoạn Ngài dạy rằng, “Cộng đồng Phật Giáo Việt Nam tại nước Mỹ không phải chỉ hành lễ Phật Đản trong một ngày,mà chúng ta có một mùa Phật Đản kéo dài hơn tháng. Điều ấy cho thấy nơi châu lục này cần khế thời và thuận lý để Phật giáo, một tôn giáo rất còn xa lạ nơi đây, làm sao được chấp nhận và phát triển.



“Niềm hoan hỷ vô biên của người đệ tử Phật là tự thân mình tỏa ra Phật chất để cảm hóa người quanh ta. Từ đó giúp họ trở nên người Phật tử mới. Hiện nay các tự viện và hàng cư sĩ của chúng ta đã độ được nhiều người Mỹ. Công đức này lớn lao biết bao trong việc hoằng truyền Phật đạo nơi Châu lục Bắc Mỹ. Cúi xin đức Thế Tôn chứng giám và độ trì, chúng con nguyện một lòng sống Đạo và làm sáng Đạo nơi quê hương mới. Đây cũng là phẩm vật cao quý cộng đồng Phật Giáo Việt chúng con xin dâng lên cúng dường đức Thế Tôn trong mùa Phật Đản năm nay.



“Làm sao cả nước Mỹ biết ngày Phật Đản là một Phật sự nhiều thách đố. Trong nhiều năm qua, các cộng đồng Phật giáo đã ưu tư ngày này nhưng số lượng tín đồ của chúng ta trên toàn nước Mỹ quá ít oi. Vì vậy, chính quyền Liên Bang đâu thể công nhận ngày này là ngày lễ của quốc gia. Hy vọng năm mươi năm nữa, ngày Phật Đản là ngày Lễ của nước Mỹ. Trong mùa Phật Đản năm nay, chúng ta cùng suy gẫm một ngày Phật Đản của dân Mỹ và nước Mỹ trong mai sau. Xin các vị tri thức Phật tử giúp cho ước nguyện này của Tăng Tín Đồ Phật Giáo được thành tựu.”





Kết thúc Chương Trình Hành Chánh của Đại Lễ là phần cảm tạ của Ban Tổ Chức do Hòa Thượng Thích Nguyên Trí, Đệ Nhất Phó Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK, thay mặt trình bày. Hòa Thượng đã tri ân chư tôn Trưởng Lão, chư tôn Hòa Thượng, và chư tôn đức Tăng, Ni đã chứng minh và tham dự lễ. Hòa Thượng đã cảm tạ Hội Đồng Giám Sát Quận Cam, các vị giới chức chính quyền địa phương đã giúp đỡ cho việc tổ chức. Hòa Thượng không quên các vị mạnh thường quân, các cơ sở thương mại, các cơ quan tuyền thanh, truyền hình và báo chí, anh chị em Gia Đình Phật Tử Việt Nam, Ban Trai Soạn, Chùa Phổ Linh, Chùa Phật Tổ đã giúp cho Đại Lễ thành tựu viên mãn. Hòa Thượng đặc biệt thay mặt Giáo Hội tán thán Thượng Tọa Thích Pháp Tánh là Trưởng Ban Tổ Chức Đại Lễ Phật Đản năm nay. Hòa Thượng nói rằng qua sự thành công này cho thấy giới Tăng, Ni trẻ có thể đảm đang các Phật sự lớn lao của Giáo Hội sau này.



Chương trình Đại Lễ Phật Đản Phật Lịch 2562 còn được tiếp tục đến tối với phần văn nghệ cúng dường ngày đản sanh của đức Phật do các văn nghệ sĩ và Gia Đình Phật Tử đóng góp. Xen lẫn chương trình có phần phát giải thưởng cho các em trúng giải thực hiện vuờn Lâm Tỳ Ni.