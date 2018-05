TNS Janet Nguyễn và Chánh Biện Lý Quận Cam Tony Rackauckas giúp cư dân chống những sự lừa gạt

(Xem: 610)

Ngày 3 tháng 5, 2018, 4 công an đã tới nhà CTS Hứa Phi ở thôn Bồng Lai, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng đưa thông báo của công an huyện do phó trưởng công an Huyện là Thượng Tá Trần Văn Thành ký tên