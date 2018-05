Nhật Lão Hóa, Phải Dùng Robot

TOKYO, Nhật Bản -- Theo ước tính của chính phủ Nhật Bản, số trẻ em ở Nhật đã giảm năm thứ 37 liên tiếp, xuống mức thấp kỷ lục.Bản tin NHK ghi rằng ước tính này do Bộ Tổng vụ công bố vào thứ Sáu, 1 ngày trước Ngày Trẻ em, ngày quốc lễ của Nhật Bản.Bộ cho biết tính tới 1/4 vừa qua, ở Nhật Bản có khoảng 15,53 triệu trẻ em dưới 15 tuổi, giảm 170.000 người so với năm trước đó.Số trẻ em dưới 15 tuổi chiếm 12,3% dân số Nhật Bản. Tỷ lệ này giảm 0,1 điểm phần trăm so với năm trước đó, và giảm liên tục từ năm 1975.Do tình hình lão hóa như thế, theo bản tin khác của NHK, để giải quyết vấn đề số trẻ em tại Nhật Bản đang tiếp tục giảm, và với tốc độ thiếu hụt lao động của Nhật Bản như the6ế, nhiều công ty nghĩ ra biện pháp thay công nhân bằng máy móc và tự động hóa nhiều công việc.Ông Iwamoto Koichi, nhà nghiên cứu cao cấp của Viện Nghiên cứu Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp, nói trên NHK về xu hướng tự động hóa đang gia tăng:“Tôi có tới thăm 10 công ty đang sử dụng hiệu quả hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) và Internet vạn vật (IoT). Tôi cũng lập bảng hỏi khảo sát đối với 10.000 doanh nghiệp trên cả nước.Kết quả cho thấy công nghệ AI và IoT hiện được đưa vào sử dụng tích cực nhất trong ngành chế tạo, cụ thể là các công ty lớn trong các ngành truyền thống như điện tử và ô tô. Số công nhân lành nghề đang giảm sút trong bối cảnh dân số cả nước già hóa và tỷ lệ sinh thấp.Thêm vào đó, gánh nặng đối với người lao động cũng tăng lên do sự thay đổi nhanh chóng về cách thức sản xuất, chuyển từ sản xuất hàng loạt sang sản xuất nhiều mẫu mã với số lượng ít. Bởi vậy, các công nghệ mới được đưa vào sử dụng để hỗ trợ người lao động.Khi tới thăm các công ty, ấn tượng của tôi là số lao động làm việc tại các nhà máy tích cực áp dụng tự động hóa vẫn nhiều hơn so với hình dung của tôi. Lý do là hệ thống tự động hóa hiện nay chủ yếu dùng để dựng lên thực tế ảo. Nói cách khác, các thiết bị cảm ứng được lắp vào nhiều bộ phận trong dây chuyền sản xuất, và màn hình sẽ hiển thị trạng thái hoạt động và những sự cố kỹ thuật có thể xảy ra. Các công nhân lành nghề sẽ dựa vào những thông tin trên màn hình để xác định vị trí và lý do sự cố, từ đó khắc phục vấn đề.Thực tế, AI rất giỏi trong phân tích một lượng lớn dữ liệu về những lỗi hệ thống từng xảy ra và đưa ra các giải pháp. Trong bối cảnh ngày càng nhiều công ty ứng dụng công nghệ AI, chẳng bao lâu sẽ đến thời đại mà AI sẽ đảm đương phần lớn công việc hiện do những công nhân lành nghề thực hiện.Tiến bộ kỹ thuật là điều không thể tránh được. Chúng ta phải loại bỏ suy nghĩ rằng AI sẽ lấy mất việc làm và cạnh tranh với con người. Thay vào đó, chúng ta nên để cho AI làm những việc có thể và tập trung vào những công việc mà chỉ con người mới có thể làm được. AI cần được cập nhật liên tục và chúng ta cần phát triển nguồn nhân lực đủ khả năng làm việc đó. Điều cần nhất trong thời đại mới đang tới chính là những người có thể dẫn dắt thế giới mới có sử dụng công nghệ mới.”