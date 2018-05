Cali Có Nhiều Thành Phố Ô Nhiễm Không Khí Nhất Ở Mỹ

Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) phổ biến một thăm dò có tựa đề “Global Urban Ambient Air Pollution Database,” hôm Thứ Ba, theo đó nhiều thành phố tại California, Indiana, Kentucky và Missouri là những nơi ô nhiễm nhất tại Hoa Kỳ.Dù sự thật là WHO thu thập các tài liệu cho thăm dò từ nhiều nguồn khác nhau, làm cho không thể xếp hạng các thành phố theo tỉ lệ ô nhiễm, trong đó có Los Angeles, Bakerfield, Fresno, Mira Loma, Calexico và Napa tại California; Indiapolis, khu vực Elkhart-Goshen và Gary tại Indiana; Louisville tại Kentucky; và St. Louis tại Missouri nằm trong các thành phố ô nhiễm nhiều hơn.Mặt khác, các thành phố được vào danh sách các thành phố không khí trong lành hơn là, khu vực Eureka-Arcata-Fortuna của California; Battlement Mesa tại Colorado; Wasilla của Alaska; Gillette của Wyoming; và Kappa của Hawaii, và Arizona.Bác Sĩ Maria Meira, giám đốc Phòng Sức Khỏe Công Cộng, Môi Trường và Những Yếu Tố Quyết Định Sức Khỏe Xã Hội của WHO, nói rằng, “Nhiều thành phố lớn trên thế giới vượt mức hướng dẫn của WHO đối với phẩm chất không khí tới gấp 5 lần hơn, cho thấy nguy cơ lớn đối với sức khỏe quần chúng.” “Đây là vấn đề nghiêm trọng mà chúng ta đang đối diện.”Tuy nhiên, ô nhiễm tại các thành phố tại Hoa Kỳ đã không so sánh được với hoàn cảnh của các thành phố tại Á Châu và Phi Châu, nơi mà 90% tử vong liên hệ tới ô nhiễm. Ô nhiễm bụi li ti được biết là chì đối với các điều kiện sức khỏe như ung thư phổi, bệnh tim, tai biến mạch máu não và chứng rối loạn phổi tắt nghẽn mãn tính (COPD). Ô nhiễm không khí được liên kết với 4.2 triệu các chết trên toàn thế giới trong năm 2016.Theo phúc trình, các thành phố như Peshawar và Rawalpindi tại Pakistan, Varanasi và Kanpur tại Ấn Độ; Cairo tại Ai Cập; và Al Jubail tại Saudi Arabia, cho thấy tỉ lệ ô nhiễm cao kỷ lục.