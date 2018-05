Giấy Ấn Độ Vào VN Tăng Vọt

Bản tin Vinanet ghi rằng tuy chỉ đứng thứ 9 trong bảng xếp hạng, nhưng lượng giấy Việt Nam nhập cảng từ thị trường Ấn Độ lại tăng mạnh vượt trội so với các thị trường khác trong quý 1/2018. Kết thúc tháng 3/2018 Việt Nam đã nhập cảng 183,7 nghìn tấn giấy các loại, trị giá 168,3 triệu USD, tăng 66,9% về lượng và 64,8% trị giá so với tháng 2/2018 nâng lượng giấy nhập cảng quý 1/2018 lên 480 nghìn tấn, trị giá 437,9 triệu USD, tăng 0,1% về lượng và 10,8% trị giá so với quý 1/2017. Việt Nam nhập giấy chủ yêu từ Đông Nam Á chiếm 30,9% tổng lượng nhóm hàng, từ các nước Liên Âu (EU) chiếm 1,7% và các nước khác (trừ EU, ASEAN) chiếm 67,3%.