Biển Đông: Mỹ Đánh TC

Vi AnhMột, thời sự và sự kiện. Chỉ có chiến tranh Mỹ mới có thể ngăn cản Trung Quốc [TQ] độc chiếm Biển Đông. Đó là đại ý của bản văn điều trần của Đô đốc Philip Davidson được đề cử vào vị trí Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ. Vị tướng cẩn trọng này để cho chắc theo phương diện luật pháp, nói bay đi, chữ viết ở lại, Ông vừa đệ nạp bản văn điều trần vừa trình bày băng lời nói trước Ủy Ban Quân vụ Thượng Viện ngày 17/4/2018. Rằng TQ hiện đủ mạnh để có thể "thâu tóm" Biển Đông và chỉ có một cuộc xung đột vũ trang mới có thể ngăn chặn điều này. Đô đốc giải trình rõ TQ đã mở rộng sự hiện diện quân sự ở vùng biển tranh chấp với nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, Phi luật tân và TQ đã tạo cơ hội “thống trị” cho quân đội TQ ở Biển Đông.Ông nói TQ “bắt đầu” phát triển các tiền đồn quân sự ở Biển Đông từ tháng 12 năm 2013, và từ đó tới nay TQ đã “bồi đắp xây đảo nhân tạo”, “nơi chứa máy bay” và “các hệ thống phòng thủ”. Hiện nay, các căn cứ tiền tiêu này của TC dường như đã hoàn tất. Điều chỉ còn thiếu là việc bố trí lực lượng. Ông nhận định “một khi chiếm đóng, Trung Quốc sẽ có thể mở rộng tầm ảnh hưởng hàng nghìn dặm về phía nam cũng như phô diễn sức mạnh sâu vào vùng Châu Đại Dương”. “Quân đội TQ sẽ có thể sử dụng các căn cứ này để thách thức sự hiện diện của Mỹ ở khu vực, và bất kỳ lực lượng nào được khai triển tới các đảo sẽ dễ dàng lấn át các lực lượng quân sự của các nước cũng tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông.” “Nói một cách ngắn gọn, Trung Quốc giờ có khả năng kiểm soát Biển Đông trong mọi tình huống, trừ khi gây chiến với Mỹ”.Ông nói thêm về Nga là đồng minh của TC. Nga “hoạt động cũng như sự tham gia của Nga khắp vùng Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương tiếp tục tăng nhằm thúc đẩy các quyền lợi chiến lược của họ cũng như gây tổn hại tới các quyền lợi của Mỹ”. Ngoài ra, theo đô đốc này, Moscow cũng “tìm kiếm các cơ hội kinh tế để xuất cảng năng lượng và vũ khí trong khu vực”.Đối với chánh quyền và quân lực Mỹ, nếu được chuẩn thuận, Đô đốc Philip Davidson sẽ lên thay Đô đốc Harry Harris sau khi ông này hết nhiệm kỳ được TT Trump đề cử đi làm đại sứ Mỹ tại Australia, một đồng minh chí thân với Mỹ, nơi Mỹ thời TT Obama và TT Trump đều chuyển cả trung đoàn Thuỷ Quân Lục Chiến đến trú đóng khi Mỹ chuyển trục quân sự về Á châu Thái bình dương.Tình hình TC độc chiếm Biển Đông, Mỹ chỉ có thể ngăn chận bằng chiến tranh khiến như nói trên khiến TT Trump cử Đô đốc Harry Harris làm đại sứ ở Úc. Theo báo chí quốc tế nói ông Harris từng nhiều lần lên tiếng về Biển Đông, nhất là liên quan tới quyền tự do hàng hải ở vùng biển này. Nhưng nhu cầu đốí thoại với CS Bắc Hàn quá cần thiết một nhân vật am tường về tình hình quân sự ở Á châu Thái bình dương nên TT Trump phải cấp tốc cử Đô đốc Harry Harris đi làm đại sứ Mỹ ở Úc, một chức vụ bị khiếm khuyết khá lâu rồi. Nên chỉ vài giờ trước khi diễn ra buổi điều trần phê chuẩn chức vụ này, thì có tin TT Trump quyết định cử lại Ông Harris làm đại sứ Mỹ ở Hàn Quốc. Báo chí cho rằng TT Trump muốn có Bolton, Pompeo và Đô Đốc Harris vốn là những nhân vật cứng rắn làm tham mưu cận cho tổng thống trước khi gặp mặt Kim Jong Un.Hai, đi vào phân tích. Hành động bạo ngược xâm chiếm, quân sự hoá của TC khống chế Biển Đông đã vượt lằn ranh đỏ của Mỹ. Hầu như TC đã khống chế Biển Đông, lập trận đồ cản trở tự do hàng hải trên con đường hàng hải huyết mạch của Mỹ và các nước trong đó có Mỹ tính ra 5.000 tỷ đô la. Trong ba tuần đầu tháng Tư 2018, Hải Quân Trung Quốc đã tung ra một loạt hành động vừa thị uy vừa khiêu khích trên Biển Đông, không chỉ đối với các láng giềng trong khu vực, mà còn nhắm cả vào Mỹ lẫn Úc, hai nước Tây phương trong vùng Á châu Thái bình dương đang can dự vào vấn đề Biển Đông.Liên minh Mỹ không những trong vùng Á châu Thái bình dương như Nhựt, Úc, Mã lai, Nam dương mà từ Ấn dộ dương và Tây Âu như Pháp, Anh đều lo ngại. Trung Quốc hiện đòi chủ quyền đến 90% diện tích Biển Đông qua đường đứt khúc 9 đoạn hay còn gọi là đường lưỡi bò được nước này vẽ ra trên biển, đòi chủ quyền vùng nước lịch sử. Hoa Kỳ đã nhiều lần lên tiếng chỉ trích việc Trung Quốc quân sự hóa khu vực Biển Đông.Đã đến lúc giới tướng lãnh tư lịnh lực lượng Mỹ của vùng chiến thuật và hai hạm đội 7 và 3 phải hơn một lần báo động. Như Đô đốc Philip S. Davidson, người được đề cử làm Tư lệnh Bộ chỉ huy Thái Bình Dương hôm 17/4 báo động với Thượng Viện, rằng chỉ có chiến tranh mới có thể ngăn chận được TQ độc chiếm Biển Đông. Đô đốc kêu gọi Washington mau chóng tăng cường quân bị và khí tài để đối phó. Đối với ông, TQ hiện đã có khả năng kiểm soát Biển Đông trong mọi kịch bản xung đột, và đà tăng cường quân sự đầy tham vọng của Trung Quốc là mối đe dọa ngày càng đáng kể đối với các lực lượng và căn cứ quân sự Mỹ.Lực lượng tàu lặn TQ tuy vẫn còn thua Mỹ, nhưng Bắc Kinh đang phát triển các tàu lặn chạy êm hơn. Không quân TQ cũng phát triển các máy bay tàng hình tiên tiến, máy bay ném bom tầm xa và máy bay không người lái hiện đại. Khả năng tác chiến không gian mạng của Bắc Kinh đã vượt xa việc thu thập tin tức tình báo thông thường mà còn có kế hoạch tấn công vào các hệ thống điều khiển và chỉ huy quân sự của đối phương. TQ cũng đang vũ trang hóa không gian với hoả tiễn, thiết bị gây nhiễu và thiết bị laser có khả năng tiêu diệt vệ tinh - công cụ đắc lực nhất cho phép quân đội TQ khai triển nhanh chóng trên các địa bàn xa xôi.Lời cảnh báo của đô đốc Davidson đã được thực tế trên Biển Đông chứng minh với một loạt các hành vi bị cho là khiêu khích của Trung Quốc, đặc biệt là vụ được cho là phá sóng chiến đấu cơ Mỹ. Báo Wall Street Journal ngày 09/04, cho biết một số quan chức quân sự Mỹ xin ẩn danh cho biết là TQ đã khai triển thiết bị gây nhiễu tại đá Vành Khăn và đá Chữ Thập ở Trường Sa. Chiến hạm Úc thăm Việt Nam bị tàu Trung Quốc khiêu khích.Ba và sau cùng, chưa biết TT Trump tư lịnh tối cao quân lực Mỹ, Bộ Trưởng Quốc Phòng và Bộ Tổng tham mưu Quân lực Mỹ tính sao. Chớ nếu Mỹ cứ để TC độc chiếm Biển Đông, vi phạm tự do hàng hải, là làm thiệt hại quá lớn cho Mỹ và đồng minh, đối tác. Con đường hàng hải huyết mạch 5.000 tỷ mỗi năm của Mỹ. Quan trọng nhứt là về quân sự đó là con đường tiếp tế, tiếp vận, tiếp viện quân sự hạng nặng cho gần 100.000 quân Mỹ trú đóng ở Nhựt và Nam Hàn.Không có tổng thống Mỹ, tư lịnh tối cao quân lực Mỹ nào, không có lý do gì để TC hoành hành, thiệt hại trầm trọng cho Mỹ như vậy. Nhứt là TT Trump đắc cử với khẩu hiệu “Làm Cho Mỹ Vĩ Đại Trở Lại” coi TC là ‘đối thủ’ và coi hành động khống chế Biển Đông, vi phạm quyền tự do hàng hải là quyền lợi cốt lõi tức uyền lợi quốc gia của Mỹ, thì Mỹ sẽ phải dùng biện pháp quân sự để đối phó, ngăn chận. Lưỡng Viện Quốc Hội Mỹ, Quân Lực Mỹ, nhân dân yêu nước Mỹ, không phân biệt Cộng hoà hay Dân chủ, trắng, đen, vàng không để cho TQ làm nhục Mỹ, làm hại quyền lợi Mỹ.Thế nước lòng dân, ý quân như vậy, quân lực Mỹ, hàng không mẫu hạm, tàu lặn, máy bay sẵn sàng trong vài giờ biến các đồn bót, cơ sở quân sự của TC mà TC gọi Vạn Lý Trướng Thành Trên Biển của TC trên Biển Đông sẽ thành cát đá chìm xuống biển. Quân đội của TC thua xa Mỹ, đặc biệt là Hải Quân và Không quân Mỹ là hai binh chủng sẽ dùng nếu có đụng chạm trên Biển Đông./.(VA)