Mỹ Sẽ Khủng Hoảng Thiếu Chuyên Gia Y Tế, Cần Tuyển 423,000 Nhân Viên Y Tế

WASHINGTON - Dân số Hoa Kỳ sống trong điều kiện ô nhiễm không khí là 133.9 triệu, theo phỏng tính của giới chuyên môn – phúc trình “State of the Air” do Hội Phổi công bố ghi: 40% dân số toàn quốc sống tại các thành phố vi phạm chuẩn không khí sạch, hít vào phổi 1 mức độ không thể chấp nhận khói, pathogen và độc chất đủ loại.