Sống Thọ Thêm 14 Năm Nếu Làm Được 5 Điều

LOS ANGELES, California -- Các nhà nghiên cứu ở Đại học Harvard nói rằng có 5 việc sẽ giúp bạn sống thọ hơn.Và danh sách các việc này không làm bạn ngạc nhiên: tập thê dục, ăn theo quy chế lành mạnh, giữ sức cân nặng hợp lý, không uống rượu quá nhiều, và không hút thuốc là.Ngạc nhiên hơn nữa là, nếu ban làm cả 5 điều như thế, bạn sẽ sống lâu hơn bình thường:- nếu bạn là nữ, bạn sẽ sống lâu thêm 14 năm;- nếu bạn là nam, bạn sẽ sống lâu hơn 12 năm.Kết quả cuộc nghiên cứu naỳ đăng trên tạp chí Circulation.Các nhà nghiên cứu quan sát thời khoảng 30 năm dữ kiện y tế của hơn 78,000 phụ nữ và 44,000 đàn ông, và thấy rằng những ai làm được cả 5 điều trong danh sách trên sẽ có tuổi thọ khỏe maạh hơn vào năm 50 tuổi, so với những người không giữ thói quen tốt đó.Đối với phụ nữ, có nghĩa là sẽ thêm trong đời 43 năm trong nhóm khoẻ mạnh nhất, so với nhóm còn lại chỉ thêm 29 năm.Đối với đàn ông, nghĩa là sông thêm 37.6 năm, so với nhóm còn lại chỉ sống thêm 25.5 năm.Các khoa học gia nói rằng qua nghiên cứu naỳ moơi hiểu vì sao tuổi thọ dân Mỹ trung bình 79.3 năm, ngắn hơn các quôc gia tiên tiến khác.