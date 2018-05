4 Triệu Người Mỹ Đạp Xe Đi Làm, Năm 2009

Mùa xuân cuối cùng đã đến, nhưng nó không sáng sủa với mọi người: luật thuế mới đã xóa sổ lợi ích rìa đối với những lái xe đạp đi làm. Theo luật thuế cũ “Bicycle Commuter Act,” các công ty đã hoàn trả cho công nhân tới $20 một tháng cho những chi tiêu đủ điều kiện, gồm sửa và các cải tiến xe đạp. Tiền hoàn trả đó không bị đánh thuế. Luật Tax Cut and Jobs Act ngưng phúc lợi đó cho đến tháng 1 năm 2026, và cũng cấm các cắt giảm với những chi phí lái xe đi làm khác gồm đậu xe, chuyên chở và đi chung xe.Theo luật thuế mới, những cắt giảm mà các công ty có thể làm đối với chi phí lưu thông sẽ là đối với những công ty bảo đảm sự an toàn của nhân viên đến và đi khỏi chỗ làm (chẳng hạn như dịch vụ xe đêm khuya), theo cơ quan National Benefit Service cho biết.Dự luật đạp xe đạp dự kiến sẽ không tạo ra được 50 triệu đô la tiền lời trong thời gian ngưng nó lại, theo một phúc trình từ Samuel Donaldson, giáo sư luật tại Đại Học Georgia State University, nhưng một số chuyên gia thì nói rằng nó tạo ra bạc cắc cho khách hàng là những người có thể có khả năng làm được.Tối đa là 240 đô la một năm, lợi ích lái xe đạp đi làm có thể không nhiều lắm. Nhưng nó tạo ra khác biệt đối với các công nhân lương thấp là những người đạp xe đi làm như là cách thay thế rẻ hơn đi xe hơi hay đi xe công cộng, theo Ken Podziba, chủ tịch kiêm tổng giám đốc của Bike New York cho biết.Còn gì nữa, luật mới sẽ ảnh hưởng ngày càng nhiều các công nhân Mỹ. Số người lái xe đạp đi làm tại Hoa Kỳ nhiều hơn gấp bội từ năm 2001 đến năm 2009, từ 1.7 triệu lên tới 4 triệu, theo thăm dò National Household Travel Survey cho biết.