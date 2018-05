Biệt Đội Văn Nghệ Tưởng Niệm Ngày Quốc Hận 30 Tháng 4

Trong lễ tưởng niệm Quốc Hận 30 Tháng 4.

Garden Grove (Bình Sa)- - Tai Hội trường Thư Viện Việt Nam, Thành Phố Garden Grove vào lúc 11 giờ trưa Thứ Bảy, ngày 28 tháng 4, 2018, Biệt Đội Văn Nghệ do chiến hữu Vũ Long Sơn Hải làm Biệt Đội Trưởng đã tổ chức buổi văn nghệ đấu tranh để tưởng niệm ngày Quốc Hận 30 tháng Tư.Mặc dù chương trình sinh hoạt tưởng niệm ngày Quốc Hận 30 tháng Tư tại Nam California rất bận rộn với nhiều sinh hoạt trong cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản, nhưng số người tham dự qúa đông, hội trường không còn chỗ ngồi nên một số chiến hữu phải đứng bên ngoài để thưởng thức chương trình văn nghệ đấu tranh Tưởng Niệm Ngày Quốc Hận 30-4Tham dự buổi văn nghệ ngoài qúy niên trưởng, các chiến hữu thuộc các quân binh chủng Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà, Cảnh Sát Quốc Gia, các cơ quan truyền thông và đồng hương thân hữu.Trong số những niên trưởng tham dự có: cựu Đại tá Trần Ngọc Thống, cựu Đại tá Lê Bá Khiếu, Niên trưởng La Tinh Tường, NT. Nhan Hữu Hậu, NT. Trần Quan An…, Niên trưởng Đặng Kim Thu,... một số qúy vị đại diện cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể, các hội đồng hương, thân hữu, các cơ quan truyền thông.Bên cạnh hội trường, Ban tổ chức đã thiết kế một bàn thờ có di ảnh của các vị Tướng Lãnh, các anh hùng vị quốc vong thân, trên bàn thờ với đầy đủ hương hoa, trà qủa để đồng hương tham dự có dịp đốt một nén nhang tưởng niệm đến những người đã nằm xuống để bảo vệ quê hương, cầu nguyện cho Việt Nam sớm có tự do dân chủ, phù hộ cho những người đấu tranh chân cứng đá mềm để tiếp tục con đường phục vụ lý tưởng tự do.Mở đầu chương trình với phần nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, phút mặc niệm do Biệt Đội Văn Nghệ phụ trách,Sau đó Chiến hữu Vũ Long Sơn Hải lên giới thiệu thành phần tham dự và đọc danh sách những mạnh thường quân cũng như những chiến hữu đã góp phần cho buổi trình diễn văn nghệ đấu tranh 30 tháng Tư.Tiếp theo Nhà Báo Du Miên, Giám Đốc Thư Viện Việt Nam một người đã gắn liền với chương trình văn nghệ đấu tranh tưởng niệm Quốc Hận 30 tháng Tư của Biệt Đội Văn Nghệ trong nhiều năm qua. Thay mặt ban tổ chức ngỏ lời chào mừng và cảm ơn tất cả mọi người tham dự. Trong dịp nầy nhà báo Du Miên cũng đã nhắc lại những nỗi thống khổ bi thương của người dân miền Nam Việt Nam trong và sau ngày Quốc hận 30 tháng Tư, ông cũng đề cập đến sự thành công của con em người Việt tị nạn tại hải ngoại, và ông cho biết ông được anh em ủy thác cho việc thành lập đài truyền hình AM Saigon phát trên đài của chiến hữu Quân Cảnh Trần Hải.Vào lúc 6 giờ sáng ngày 30 tháng Tư, 2018, đài sẽ chính thức hoạt động, và đây là đài duy nhất không có quảng cáo, và lập trường quốc gia rất rõ ràng, minh bạch, còn hay hay dở chưa dám nói, nhưng đáng nói đây là đài của người Việt Quốc Gia hải ngoại.Tiếp theo ông Vũ Long Sơn Hải mời Niên trưởng cựu Đại Tá Trần Ngọc Thống 90 tuổi lên phát biểu trong lời phát biểu ông kể chuyện Việt Cộng huênh hoang tuyên bố trận đánh chiếm Bộ Tổng Tham Mưu QL/VNCH mà họ cho rằng đó là trận đánh thần tốc, là chiến thắng oanh liệt nhất nhưng thực ra đây là chuyện hoàn toàn bịa đặt không hề có, nhưng sở dĩ chúng phải bịa chuyện, thêu dệt ra trận đánh vì chúng nghĩ rằng không lẽ đánh chiếm được Miền Nam mà cơ quan đầu não của VNCH là Bộ Tổng Tham Mưu lại không đánh thì làm sao coi được, thế nên mới có chuyện trận đánh thần tốc vào Bộ Tổng Tham Mưu, mà sự thực là chúng vào Bộ Tổng Tham Mưu như đi vào chỗ không người, vì sau khi nghe Dương Văn Minh tuyên bố buông súng, các quân nhân trong Bộ Tổng Tham Mưu đã bỏ về nhà và người dân xung quanh đã vào lấy đồ đạc trước khi bộ đội Việt cộng vào tiếp quản. Trong dịp nầy Đại Tá Trần Ngọc Thống cũng đã nhắc lại câu nói của cố Tổng Thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu: “Đừng nghe những gì Việt Cộng nói...” Bây giờ chúng ta nên thêm vào “Đừng xem những gì Việt cộng viết...”Sau lời tâm tình của Đại Tá Trần Ngọc Thống, Biệt Đội Văn Nghệ mời mọi người dùng bữa ăn trưa có những món ăn quê hương, đặt biệt có món khoai mì mà trong trại tù cộng sản những cựu tù đã từng ăn.Chương trình văn nghệ đấu tranh tưởng niệm tháng Tư đen bắt đầu với những nhạc cảnh, những bài hát khơi lại tinh thần đấu tranh do các anh chị em trong Biệt Đội văn nghệ thực hiện, xen lẫn chương trình có phần đọc thơ Lính của nhà thơ Trạch Gầm và Nguyễn Thanh Huy.Được biết, Biệt Đội Văn Nghệ cũng như chiến hữu Vũ Long Sơn Hải con chim đầu đàn của biệt đội là người đã gắn liền với những cuộc biểu tình, những sinh hoạt đấu tranh cho Việt Nam có tự do dân chủ, bất cứ sinh hoạt nào của cộng đồng của Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai đều có sự tham dự của Biệt Đội Văn Nghệ. Chính vì tinh thần cũng như lập trường tranh đấu nên Biệt Đội đã được các niên trưởng, các chiến hữu thương mến, lúc nào biệt đội cần các niên trưởng, các chiến hữu đều có mặt.Chúc biệt đội càng ngày càng phát triễn để tiếp tục con đường đấu tranh cho tự do, dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam.