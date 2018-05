Răng Giả 3D Có Chứa Thuốc Chống Bệnh Về Răng Miệng

Khoảng đầu tháng 05/2018, các nhà nghiên cứu tại đại học Buffalo đã phát triển 1 phương pháp mới tận dụng công nghệ in 3D để in ra 1 hàm răng giả có chứa sẵn các loại thuốc chống nấm và có khả năng tự động phóng thích thuốc dần dần.Theo thống kê của Buffalo, có đến 2/3 số người sử dụng răng giả tại Mỹ bị các bệnh liên quan đến nhiễm khuẩn dẫn đến các vết loét hoặc đau ở miệng. Để giải quyết vấn đề, các bác sĩ hiện thường áp dụng biện pháp súc miệng diệt khuẩn và sử dụng diệt khuẩn răng giả bằng vi sóng. Tuy nhiên, các phương pháp không giúp phòng người nhiễm khuẩn trong quá trình đeo răng giả, nên việc tích hợp sẵn các thuốc diệt nấm ở trong răng giả sẽ giúp người sử dụng có thể yên tâm rằng miệng của mình luôn luôn sạch sẽ, giúp giảm đi nỗi lo về nhiễm khuẩn trong quá trình sử dụng.Các nhà nghiên cứu đã áp dụng công nghệ in 3D để làm ra các hàm răng giả từ hỗn hợp microcapsule/acylamide, sẽ tiết kiệm thời gian hơn rất nhiều và khả năng tạo khuôn răng theo ý muốn để tích hợp thuốc cũng sẽ đơn giản hơn so với việc tạo khuôn răng theo cách cũ vốn sẽ phải mất đến hàng tuần để ra được 1 sản phẩm đúng ý muốn. Trong tương lai, các nghiên cứu sẽ tập trung vào việc thử nghiệm thêm các vật liệu khác như ống nano carbon để giúp tăng độ bền của hàm răng. Mục tiêu của sản phẩm hiện nay là hướng tới những nhóm có nguy cơ cao về nhiễm khuẩn, chẳng hạn như những người già hoặc những người đang phải điều trị bệnh trong bệnh viện, và những người khuyết tật. Nhóm cũng khẳng định sẽ tiếp tục áp dụng vào các ứng dụng chữa bệnh khác như tích hợp thuốc vào ống stent đặt trong tim bệnh nhân hoặc các chi giả cho các bệnh nhân bị khuyết chi.Nguoivietphone.com.