134 Triệu Dân Mỹ Bị Ô Nhiễm Không Khí

WASHINGTON - Dân số Hoa Kỳ sống trong điều kiện ô nhiễm không khí là 133.9 triệu, theo phỏng tính của giới chuyên môn – phúc trình “State of the Air” do Hội Phổi công bố ghi: 40% dân số toàn quốc sống tại các thành phố vi phạm chuẩn không khí sạch, hít vào phổi 1 mức độ không thể chấp nhận khói, pathogen và độc chất đủ loại.Dẫn đầu ô nhiễm là Los Angeles và 9 vùng thị tứ của tiểu bang California - xếp hạng tiếp theo là vùng New York-New Jersey-Connecticut. Thành phố Fairbanks (Alaska), Provo và Salt Lake City của Utah đã bị khuyến cáo từ Tháng 5-2017 về hột ô nhiễm, cần hạn chế xử dụng lò sưởi đốt than củi.Tuy tình hình ô nhiễm nói chung là giảm khắp nước, các thành phố chịu ảnh hưởng nặng của khói và mồ hóng tái xác nhận thực tế của phân chia kinh tế xã hội – các thành phố ô nhiễm nhất thường là cộng đồng đa chủng tộc luơng thấp.Phúc trình của Hội Phổi báo động 11 thành phố ô nhiễm nhất vi phạm luật liên bang về không khí sạch, đa số tại Vòng Đai Bụi (Dust Belt) mà ứng viên Trump thắng phiếu hồi Tháng 11-2016.Cháy rừng rộng lớn tại California cũng gây ô nhiễm trầm trọng – nông dân và giới trung lưu di tản. Nhưng việc làm của công nhân di trú bị mất là đáng buồn không kém.Trong khi đó, ứng viên giám đốc EPA Scott Pruitt sẵn sàng giải tỏa các quy định kiểm soát phẩm chất không khí theo định hướng của TT Trump, bãi bỏ các chuẩn mực về hạn chế khí thải, độc chất, tạo thuận lợi cho kỹ nghệ năng luợng hoá thạch.EPA đang thu hồi các điều khoản của luật về không khí sạch – cơ quan dưói quyền ông Pruitt lặng lẽ bỏ các định chuẩn buộc các ngành kỹ nghệ vận dụng kỹ thuật kiểm soát ô nhiễm. Nên, tại vùng có tiếng là ô nhiễm như Denver (Colorado), nhóm EarthJustice đang đốc thúc cộng đồng vận động để đòi hỏi EPA hành động trước tình trạng xả thải của nhà máy lọc dầu Suncor - cơ sở này lọc nhiều loại dầu thô, gồm cả hắc ín Canada. Độc chất nguy hiểm do nhà máy này phun ra gồm hydrogen cyanide.Tại Alabama, vấn đề có yếu tố chủng tộc tại Trump Country, nơi cộng đồng gốc châu Phi cưỡng lại nỗ lực của tiểu bang muốn biến cả khu vực thành “bãi rác kỹ nghệ”, theo ghi nhận của EarthJustice – EPA tiếp tục trì hoãn giải quyết các khiếu nại…Nhà báo cuả The Nation nhận xét: chủ nghĩa chống lại phong trào môi trường của chính quyền Trump buộc các tiểu bang và địa phương tự lo liệu.Nhưng, các giám sát của địa phương không bao giờ là đủ – phải chăng Bạch Ốc đặt quyền lợi của doanh nghiệp trên an toàn sức khỏe của công chúng.