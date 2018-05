Nashville: Súng Nổ Tại Thương Xá, 1 Người Chết

NASHVILLE - 1 người trúng đạn bị thương nặng, ngã gục mà sau đó đã được tuyên bố chết trong vụ nổ súng hôm Thứ Năm tại thương xá Opry Mills của thành phố Nashville.Súng nổ sau 1 cuộc đấu khẩu giữa 2 người đàn ông.Hung thủ đã đầu hàng cảnh sát.Cảnh sát sở tại báo tin qua trang mạng: khu vực đã đuợc rà soát, an ninh không còn bị đe dọa, nghi can đầu hàng nhanh chóng.Nghi can 22 tuổi đang được cảnh sát bắt giam, theo ty cảnh sát cho biết.