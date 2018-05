Lãnh Tụ Da Đen Cực Đoan Daniels Được Tòa Tạm Tha

DALLAS - Chánh án liên bang Sidney Fitzwater đã ký lệnh tạm thích trước ngày điều trần với nghi can Christopher Daniels, đối tượng đầu tiên gọi là “căn cước cực đoan da đen – BIE” của FBI, bị tống giam từ Tháng 12.Là đồng sáng lập của Huey P. Newton Gun Club and Guerilla Mainframe (GMF – bản doanh Dallas), Daniels hội đủ điều kiện để tạm thích vì là quy chế bãi miễn.FBI bắt Daniels và ATF bắt hồi Tháng 12 vì y cất giữ súng sau khi bị tố cáo bạo hành trong gia đình tại Tennessee năm 2007.Luật sư của Daniels lập luận: định nghĩa sai biệt giữa luật tiểu bang và luật liên bang về bạo hành trong gia đình có nghĩa là không thích hợp để Tennessee truy tố thân chủ.Chánh án Fitzwater ra kỳ hạn trưa ngày 3-5 để Tennessee cung cấp lý do tiếp tục giam giữ đuơng sự.Thẩm định Tháng 8-2017 của FBI xếp hạng đối tượng da đen có khuynh hướng bạo động chống cảnh sát là BIE, là kết quả của ứng phó tiếp theo vụ nổ súng Tháng 7-2016 tại Dallas và các vụ nổ súng chống cảnh sát tại Louisiana, Indiana và Missouri.Theo hồ sơ toà án, Daniels bị theo dõi từ 2 năm trước khi bị bắt vì các video ghi cảnh anh ta cầm súng khi tham gia biểu tình cực đoan.