Đại Tá Công An Chết Treo Cổ...

HANOI -- Một sĩ quan công an cao cấp đột tử trong phòng làm việc tại Hà Nội... Bản tin công an chỉ nói là đột tử, nhưng một số báo nói rằng chết trong tư thế treo cổ. Sĩ quan này đang bị điều tra về đường dây đánh bạc qua mạng internet.Bản tin VOA ghi rằng Đại tá Võ Tuấn Dũng, một viên chức cấp cao thuộc Bộ Công An Việt Nam, tử vong trong phòng làm việc tại Hà Nội hôm 4/5, giữa lúc ông bị đình chỉ công tác để điều tra đường dây đánh bạc qua mạng internet.Hãng tin Reuters loan tin Đại tá Võ Tuấn Dũng, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao (C50), Bộ Công an được phát hiện tử vong trong phòng làm việc sáng ngày 4/5, một ngày sau khi ông làm việc với Viện Kiểm sát tỉnh Phú Thọ.Trong ngày báo Môi Trường và Đô Thị Việt Nam Điện Tử, báo Dân Trí, báo Tuổi Trẻ và nhiều tờ báo khác viết rằng ông Dũng chết “trong tư thế treo cổ,” trong khi Đài Truyền hình VTC nói ông Dũng chết do nghi “tự sát.”Tuy nhiên, chiều 4/5, trên trang thông tin của Tổng Cục Cảnh sát thuộc Bộ Công an đăng tải thông cáo chính thức về nguyên nhân tử vong của ông Dũng là do “đột tử lúc 7h30 ngày 4/5 tại phòng làm việc.”Trước đó, Đại tá Võ Tuấn Dũng đã bị đình chỉ công tác để làm rõ sự liên quan đến đường dây đánh bạc qua mạng internet, do Công an tỉnh Phú Thọ đang điều tra.Trang Soha.vn trích lời một viên chức Viện Kiểm Sạt tỉnh nói vào chiều ngày 3/5 ông Dũng có buổi làm việc lần thứ ba với Viện Kiểm Sát tỉnh Phú Thọ, khi ấy “tinh thần Đại tá Dũng vẫn bình thường, vui vẻ, không có dấu hiệu bất thường.”Theo Reuters, trong vụ đánh bạc nghìn tỉ gây rúng động dư luận gần đây, nhà chức trách Việt Nam đã bắt giam các lãnh đạo cấp trên của ông Dũng là Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hoá, cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm Công nghệ cao, và Trung tướng Phan Văn Vĩnh, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an.Bản tin RFA ghi nhận thêm một số chi tiết rằng theo báo Pháp luật Thành Phố Hồ Chí Minh dẫn nguồn tin có thẩm quyền thuộc cơ quan tố tụng tỉnh Phú Thọ cho biết, việc đại tá Dũng tử vong sẽ ảnh hưởng đến quá trình điều tra đối với vụ án đánh bạc ngàn tỉ do hai nghi can Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương cầm đầu.Bản tin này ghi rằng Báo Tuổi trẻ dẫn lời lãnh đạo của VKSND tỉnh Phú Thọ cho biết hiện công an vẫn chưa có kết luận gì về vai trò, trách nhiệm của ông Dũng.Về đường dây đánh bạc ngàn tỉ có sự bảo kê của tướng công an, hiện Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố gần 90 người trong đó có 2 cấp trên của ông Dũng là ông Phan Văn Vĩnh, cựu trung tướng – tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát và ông Nguyễn Thanh Hoá, cựu cục trưởng C50..Đại tá Võ Tuấn Dũng sinh năm 1963 và công tác tại Cục C50 từ khi cục này được thành lập, giữ chức trưởng phòng tham mưu và mới được bổ nhiệm giữ chức phó Cục trưởng C50 khoảng 2 năm trở lại đây.