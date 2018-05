Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ Với Đêm Hát Cho Quê Hương Việt Nam, Tưởng Niệm Quốc Hận 30-4

Trong lễ tưởng niệm.

Westminster (Bình sa)- - Tối Thứ Sáu ngày 27 Tháng Tư, năm 2018 tại hội trường Việt Mỹ T.V & Entertainment, Thành phố Westminster.Để tưởng niệm ngày quốc hận 30 tháng Tư lần Thứ 43 Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ phối hợp với Hệ thống Truyền hình Việt Mỹ (Việt Mỹ T.V & Entertainment) đã tổ chức đêm văn nghệ với chủ đề “Hát Cho Quê Hương Việt Nam”...Kể từ sau biến cố tang thương 30 tháng Tư năm 1975 đến nay đã 43 năm thế mà những người dân Miền Nam Việt Nam từ trong nước đến hải ngoại cứ tưởng chừng như mới đó ngày nào. Trong ký ức mỗi người vẫn còn ghi đậm nét về những kỷ niệm tang thương, bao nhiêu khổ ải, cơ cực từ sau biến cố tháng Tư vẫn không phai mờ trong tâm tưởng mỗi người.Tháng Tư niềm đau khôn xiết vẫn mãi mãi không phai mờ trong lòng người dân Việt, Tháng Tư với nổi chết chóc, sợ hải, tù đày qua bao những tang thương đã làm cho người dân bàng hoàng xao động trong cuộc sống vốn bình lặng một thời.Chính vì vậy mà cứ mỗi độ tháng tư về, các hội đoàn, đoàn thể, các tổ chức đấu tranh đều long trọng tổ chức ngày tưởng niệm Tháng Tư Đen.Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ do Nha Nhạc Sĩ Cao Minh Hưng một trong những người sáng lập và điều hành, là một tổ chức non trẻ, nhưng tinh thần và lập trường quốc gia, dân tộc đã gắn liền với những sinh hoạt trong cộng đồng Người Việt Quốc Gia hải ngoại qua những đóng góp vào công cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ và nhân quyền Việt Nam.Đêm ‘Hát Cho Quê Hương Việt Nam’ vào dịp 30 tháng Tư cũng không ngoài mục tiêu trên.Điều hợp chương trình do các MC. Cao Minh Hưng, David Võ, Hồng Vân và Lisa Trần.Trên sân khấu ban tổ chức đã khéo léo dàn dựng khung cảnh tiền đồn của những người lính chiến trấn giữ biên cương, bên cạnh mái nhà tranh đã làm cho người tham dự gợi nhớ về hình ảnh quê hương một thời xa xăm ngày trước.Mở đầu với nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, phút mặc niệm.Sau đó Nha Nhạc Sĩ Cao Minh Hưng Hội Trưởng Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ và Anh David Võ, giám đốc Việt Mỹ T.V & Entertainment, lên chào mừng và cảm ơn quan khách cùng đồng hương thân hữu tham dự, trong lời tâm tình Anh David Võ đã nói:“.. . Tưởng niệm Quốc Hận 30 Tháng Tư, chúng ta rất đau buồn vì hàng ngàn người Việt Nam đã bỏ mình trên biển cả, trong rừng sâu núi thẳm, và trong ngục tù Cộng Sản. Bây giờ, chúng ta ngồi đây để tưởng niệm anh linh của các chiến sĩ QLVNCH đã vị quốc vong thân, và cầu nguyện cho quê hương Việt Nam cũng như đồng bào trong nước sớm có tự do, dân chủ, nhân quyền được tôn trọng, lãnh thổ lãnh hải được vẹn toàn.”Nha Nhạc Sĩ Cao Minh Hưng trong lời khai mạc cho biết:“Chúng ta đang sống trong những ngày của tháng Tư. 43 năm trôi qua, nhưng mỗi khi tháng Tư trở về, ký ức về một giai đoạn đen tối trong lịch sử của quê hương Việt Nam vẫn không thể nào phai mờ trong lòng của mọi người. Biến cố đau thương 30 tháng 4 dẫn đến sự sụp đổ của Miền Nam Việt Nam, rồi biết bao cảnh chết chóc, tù đày của hàng trăm ngàn người chiến sĩ QLVNCH trong các lao tù cộng sản và những người thuyền nhân, bộ nhân Việt Nam vượt biên, vượt biển tìm tự do sau ngày mất nước.Trang sử đau thương thấm đầy máu và nước mắt này của dân tộc Việt Nam đã được ghi lại qua rất nhiều những bài văn, thơ và nhạc trong nhiều thập niên qua. Đêm hôm nay, CLB Tình Nghệ Sĩ tổ chức chương trình “Hát Cho Quê Hương Việt Nam” tại hội trường của Đài Việt Mỹ nhân dịp tưởng niệm ngày Quốc Hận 30 tháng Tư.Chúng tôi sẽ lần lượt lựa chọn những nhạc phẩm tiêu biểu để chúng ta cùng tưởng niệm và ôn lại, đặc biệt cho thế hệ trẻ Việt Nam, biết về những đau thương mất mát mà thế hệ đi trước đã trải qua, trước và sau biến cố đau thương 30 tháng 4, 1975.Ngoài ra, trong chương trình cũng có những nhạc phẩm đấu tranh cho một tương lai Việt Nam tươi sáng hơn, được tự do, dân chủ, nhân quyền, không còn cộng sản. Chúng ta sẽ cùng nhau cất cao tiếng hát và tranh đấu để cho những áp bức, khổ đau sẽ không còn tiếp diễn trên quê hương và cũng để cho các con em của chúng ta không phải mãi mãi sống kiếp của người Việt ly hương.”Mở đầu chương trình với bản “Thắp Sáng Việt Nam” một sáng tác của nhạc sĩ Anh Bằng và Cao Minh Hưng do ban văn nghệ CLBTNS hợp ca, trong lúc nầy mọi người cùng cầm trên tay một ngọn nến để cầu nguyện cho chiến sĩ và đồng bào đã hy sinh vì lý tưởng tự do, cho quuê hương sớm thoát cảnh lầm than dưới sự cai trị của bạo quyền cộng sản. Đây là nhạc phẩm mở màn cho đêm thắp nến tưởng niệm.Tiếp theo Danh ca Bùi Thiện, với nhạc phẩm “Mẹ Việt Nam Ơi! Chúng Con Vẫn Còn Đây” của Nhạc Sĩ Nguyễn Ánh 9 phổ từ thơ Hoàng Phong Linh (Võ Đại Tôn).Chương trình tiếp nối với phần trình diễn của anh chị em CLBTNS và thân hữu, 27 tiết mục qua những hoạt cảnh và các bản nhạc như: Rừng Lá Thấp, Sài Gòn Ơi Vĩnh Biệt, Một Lần Đi, Sài Gòn Kỷ NIệm, Biết Bao Giờ Trở Lại, Thề Không Phản Bội Qur6 Hương, Đêm Chôn Dầu Vượt Biển, Em Vẫn Mơ Một Ngày Về, Chiều Trên Phá Tam Giang, Người Di Tản Buồn, Thưa Mẹ Chúng Con Đi, Đêm Di Tản Miền Trung, Anh Là Ai, Vẫn Còn Đây Các Con Của Mẹ.. . Đặc biệt với bản “Nhớ Mẹ” do cựu Thiếu Tướng Lê Minh Đảo, và cựu Đại Tá Đỗ Trọng Huề đồng soạn trong thời gian hai người bị giam cầm ở tại Khu F, là khu biệt giam, Hà Tây. Đã được nhiều người tán thưởng những tràng pháo tay thật lớn.Chương trình qua phần trình diễn của các ca sĩ:Thúy An, Hạnh Cư, Lisa Trần, Trần Hào Hiệp, Hoa Phượng Hillary Nguyễn, Tuyết Hạnh, Phạm Hoàng, Bảo Toản, Mai Chi, Thùy Châu, Cẩm Nhung, Bá Hùng, Thúy Huỳnh, Huỳnh Anh, Kiều Thơ, Phi Loan, Kiều Ngân, Dương Viết Đặng, Tony Ngô, Bình Trương, Mỹ Hạnh,… Cao Minh Hưng. . .Kết thúc chương trình với bản: “Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ.”Tham dự đêm văn nghệ ngoài số đông đồng hương, thân hữu còn có một số qúy vị Dân cử, Đại diện dân cử, Giáo Sư, Nhân sĩ, một số qúy vị đại diện cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể, các cơ quan truyền thông. Một trong số những người trẻ tham dự có Giáo Sư Khôi Nguyễn Võ, Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam Nam California nhận xét về đêm văn nghệ, Anh nói:“Đêm văn nghệ này là một sự kiện rất thích đáng để cho nhiều người Việt ly hương còn quan tâm đến dân tộc và đất nước. Riêng giới trẻ cũng học được sự đau thương và mất mát của dân tộc Việt Nam sau ngày 30 Tháng Tư, 1975.Lúc đất nước mất vào tay Cộng Sản thì tôi chưa chào đời. Vì thế, đối với cá nhân tôi cũng như giới trẻ ở hải ngoại, đêm văn nghệ này là một hình thức để truyền lại ngọn lửa đấu tranh của những người đi trước cho giới trẻ hiểu được giá trị đạo đức nhân văn và những gì tốt đẹp nhất để nghĩ đến cội nguồn của mình.”