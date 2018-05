Giải Nobel, Khoan Dầu, Cờ Vàng, Kiệt Sức...

Xuân NiệmVậy là chính phủ Việt Nam phải bồi thường một công ty khoan dầu quôc tế, vì Hà Nội nửa chừng lạnh cẳng, năn nỉ hãng quốc tế này rời bỏ giàn khoan ở Biển đông vì sợ Trung Quốc quậy phá... Bồi thường, cũng là tiền dân mình thôi. Vì chính phủ Hà Nội làm gì có tiền.Bản tin BBC viết: Công ty dầu khí Repsol của Tây Ban Nha đang đàm phán với PetroVietnam và chính phủ Việt Nam, yêu cầu Việt Nam bồi thường vì ngừng một dự án khoan dầu......Hôm 4/5, một bản tin của Reuters cũng trích lời ông Miguel Martinez, người phụ trách tài chính của hãng Repsol, nói Repsol đang làm việc với PetroVietnam và chính phủ Việt Nam về việc bồi thường.Trong khi đó, bản tin VOA viết: Viện hàn lâm Thụy Điển vừa quyết định hoãn giải thưởng Nobel Văn chương năm 2018 sau những vụ bê bối tình dục và tài chính trong nội bộ.Viện hàn lâm chuyên trách về việc chọn lựa người thắng giải Nobel cho biết trong một tuyên bố hôm 4/5 rằng giải thưởng năm 2018 sẽ được trao vào năm 2019......Tranh cãi về việc làm thế nào để giải quyết vụ bê bối lạm dụng liên quan đến nhiếp ảnh gia nổi tiếng người Thụy Điển gốc Pháp Jean-Claude Arnault, một nhân vật văn hóa lớn ở Thụy Điển cũng là chồng của nhà thơ Katarina Frostenson, đã gây ra chia rẽ lớn trong nội bộ của Viện hàn lâm có 18 thành viên được bổ nhiệm vĩnh viễn. 7 thành viên của Viện đã từ chức hoặc tách khỏi tổ chức.Trong khi đó, một tác giả viết trên RFA về chuyện 2 lá cờ, và đề nghị xóa bớt một lá cờ:“Chỉ khi nào bên Cộng sản thừa nhận rằng “chúng tôi đã dại dột làm anh lính xung kích cho Nga và Trung Quốc khiến bao người Việt chết oan để rồi đất nước nghèo nàn và lại bước vào một thời kỳ Bắc thuộc mới. Chính chúng tôi hiện nay cũng dị ứng với cờ Đỏ vì gợi nhớ lại thứ chủ nghĩa quái thai và mang ý nghĩa là 1 tỉnh của Trung Quốc. Mãi sau này chúng tôi mới biết được rằng cờ Vàng là cờ dân tộc có từ thời vua Thành Thái. Nay chúng tôi đồng ý đổi tên nước thành Việt Nam Cộng hòa, xóa bỏ chế độ độc đảng, đưa đất nước đi theo con đường tự do dân chủ. Chỉ xin giữ lại bài Tiến Quân Ca làm quốc ca (có thể thay lời), vì nhạc sỹ Văn Cao thật ra sau này cũng chẳng ưa gì Cộng sản và bị đóng dấu phản động”, thì khi đó người Việt tị nạn mới có thể bỏ qua hết mọi chuyện để chung tay xây dựng đất nước.”Một bản tin của Zing kể: Trợ lý trọng tài Dương Ngọc Tân (Yên Bái) đã bị đột quỵ do nỗ lực quá sức trong bài kiểm tra thể lực trước thềm giải hạng Nhất 2018 diễn ra hôm 2/4 tại sân Hàng Đẫy.Do cố gắng quá sức, trợ lý trọng tài Ngọc Tân đã bị hôn mê trong buổi kiểm tra thể lực trọng tài, trợ lý trọng tài trước thềm giải hạng Nhất 2018. Ban trọng tài đã ngay lập tức chuyển trợ lý trọng tài Ngọc Tân vào bệnh viện Bạch Mai để cấp cứu và theo dõi... Bây giờ đã tỉnh lại...Báo An Ninh Tiền Tệ kể: Không chỉ cản trở việc đưa người bị thương đi bệnh viện, nữ tài xế đất Cảng còn lớn tiếng tuyên bố “mạng người không quan trọng” với cơ quan công an có mặt tại hiện trường sau va chạm giao thông.Trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip được người dân ghi lại cảnh hai người phụ nữ đi trên chiếc ô tô 5 chỗ có nhiều hành vi gây phẫn nộ sau va chạm giao thông với một nam sinh viên trên đường Nguyễn Bình, phường Đổng Quốc Bình, quận Ngô Quyền (TP Hải Phòng)....Nam sinh sau đó đã được đưa đến bệnh viện Đại học y dược Hải Phòng khám vết thương. Kết quả cho thấy nạn nhân bị tràn dịch khớp gối do bị ngã xuống đường.Báo SGGP kê: Rạng sáng 4-5, nhiều người đi đường giật mình khi thấy mặt đường Lê Hồng Phong (TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) bị sụt lún tạo thành một hố sâu.Qua đo đạc ban đầu, hố này có đường kính khoảng 3m, sâu 2m. Vị trí hố bị sụt lún nằm gần ngã 3 đường Vân Đồn – Lê Hồng Phong. Đây là tuyến đường huyết mạch, có nhiều xe ô tô tải trọng lớn lưu thông.Bản tin Infonet kể: Hình ảnh cậu bé với những vết tím khắp người cùng những dòng status về việc học sinh này bị cô giáo đánh tại một tài khoản facebook đang thu hút sự quan tâm của dư luận.Theo xác minh của PV báo điện tử Infonet, học sinh bị đánh tím người nói trên là em Vũ Thế .T – học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Kiêu Kỵ (huyện Gia Lâm, Hà Nội). Chia sẻ về vụ việc con mình bị cô giáo đánh ở trường, anh Vũ Thế Vinh (SN 1975) - bố cháu T. cho hay: “Ngày 2.5 vừa qua, con đi học về với vẻ mặt buồn chán, cháu không vui chơi như mọi ngày. Buổi tối tôi có tắm cho cháu thì thấy trên người cháu có nhiều vết bầm tím.Bản tin VOV kể: Sáng ngày 4/5, ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch UBND thị trấn Mái Dầm cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng.Theo đó, vụ sạt lở xảy ra vào khoảng 2h45 phút rạng sáng nay (4/5) dọc theo sông Cái Côn thuộc ấp Phú Thạnh, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Vụ sạt lở làm sụp xuống sông phần đất chạy dài 28m, ăn sâu vào đất liền 7m, ảnh hưởng trực tiếp đến 5 hộ dân.Báo Giáo Dục VN kể: Cô dâu nhí lớp 6 được tổ chức lễ đính hôn với chú rể 20 tuổi gây xôn xao. Phía gia đình chú rể cho biết, do nhà gái thúc ép nên tổ chức lễ đính hôn.Mới đây, người dân huyện Kế Sách, Sóc Trăng xôn xao câu chuyện về lễ đính hôn của chú rể 20 tuổi và cô dâu nhí là học sinh lớp 6....Gia đình của chú rể chia sẻ, gia đình không có ý định làm lễ kết hôn cho cặp đôi trẻ nhưng do nhà gái thúc ép. Do đó, bây giờ hai bên tổ chức đính hôn trước, đợi đến khi bé N. đủ tuổi thì mới tổ chức lễ cưới.Báo Lao Động kê: Sập cần cẩu công trình cầu Tình Húc, đội phó và đội trưởng thi công thiệt mạng.Vụ tai nạn lao động tại công trình xây dựng cầu Tình Húc bắc qua sông Lô (TP. Tuyên Quang) đã khiến 2 người thiệt mạng.Cơ quan chức năng tỉnh Tuyên Quang đang làm rõ nguyên nhân vụ sập cần cẩu xảy ra vào chiều 29.4, tại đơn vị thi công xây dựng công trình cầu Tình Húc bắc qua sông Lô, TP. Tuyên Quang.