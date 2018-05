Cẩm Nang Gia Đình: Bí Quyết Thành Công Qua Mẫu Tự

Thành Lacey, nguồn: Gary NgôNhững yếu tố để thành công được xếp qua mẫu tự Anh ngữ sau đây là tối cần cho sự thành công ở nhiều mặt của ta:A-(Adult) - Sự Trưởng ThànhKhi bạn trưởng thành và chính chắn, bạn có thể giải quyết được những vấn đề phát sinh từ cuộc sống. Và lúc này đây, mọi người sẽ trông đợi rất nhiều ở cách bạn ứng xử, nhận thức và hành động. Hãy giữ cho mình một nét cá tính riêng, đừng bị “nghiêng ngả” bởi lời nhận xét của người khác. Bạn phải chắc chắn biết thế nào là phù hợp, là phải chính chắn trong phong cách cũng như trong thái độ cùng cách cư xử với người khác. Suy nghĩ và hành động chính chắn là đức tính cần có của một ngưừi được gọi là “trưởng thành”.B-Better/ - Cầu tiếnHãy hướng tới những gì tốt đẹp hơn hiện tại. Đối với một vài người, thì dù cho những gì tốt nhất vẫn chưa hẳn là đủ. Bạn muốn mình trở thành một sinh viên, một sinh viên xuất sắc nhất? Hãy cố gắng hết sức để đạt được mục tiêu đó của mình. Thay đổi cách suy nghỉ và hành động. Nếu bạn sự sợ thay đổi thì bạn sẽ mãi mãi dậm chân tại chỗ. Cầu tíến là “chất xúc tác” giúp bạn đạt được những mục tiêu cao hơn. Chỉ cần bạn không đánh mất đi chính mình thì sự thay đổi sẽ không bao gìơ là điều xấu cả.C-Control / - Điều khiểnBạn phải biết điều khiển cuộc sống của mình, đừng để cuộc sống điều khiển bạn. Tư quyết đnh, tự mình hành động, tự chịu trách nhiệm về tất cả mọi sự. Đừng sống một cách tẻ nhạt, cuộc sống chứ không phải là một vở kịch được diển đi diển lại nhiêù lần. Mọi quyết đinh của bạn, một là nó sẽ đưa bạn đến gần với mục tiêu hơn, hai là đẩy bạn rời xa nó. Do vậy, hãy có một quyết định đúng đắn nhất. Như diển viên khôi hài Tim Allen đã từng nói; “Nếu bạn không tự quyết định cuộc sống của mình, cuộc sống sẽ quyết định thay cho bạn.”D-Dream/ - Ước mơDám ước mơ, kể cả những ưức mơ mà chắc rằng chẳng bao gờ đạt được chúng. Nếu bạn dám khát khao, tin tửơng thì chắc bạn sẽ biết cách nào để đạt đưực. Tất cả tuỳ thuộc ở việc bạn có sẵn sàng để thực hiện hay không. Đừng để ý đến những lời dèm pha của người khác. Nếu bạn không tin rằng những dự định tốt đẹp của mình sẽ thành hiện thực, bạn đã đánh mất đi một nửa sức mạnh của mình.E-Enthusiasm/ - Nhiệt tìnhNhiệt tình, say mê – nếu bạn có được những điều đó, cuộc sống của bạn sẽ thú vị hơn rất nhiều. Sự nhiệt tình có “sức lây lan” rất nhanh, do đó, nếu được sống và làm việc trong một môi trường năng động thì “sức ỳ” của bạn sẽ nhanh chóng bị đánh bật đi. Nếu bạn không cảm thấy say mê với những gì bạn đang làm, hãy cân nhắc và tìm làm những gì mà bạn thất thích thú hơn. Cuộc đời quá ngắn, hãy để nhiệt tình và lòng say mê làm chủ bạn.F-Failure/ - Thất bạiThất bại trong cuộc sống, trong học hành sẽ làm bạn buồn phiền, chán nản, thậm chí buông xuôi. Nhưng hãy nhớ là thất bại chỉ là tạm thời và đừng nên lo lắng, lúng túng về điều này cả. Có những chiến thắng oanh liệt nhất lại là kết qủa của những thất bại nặng nề nhất. Tất cả cúng ta phài có lúc phải tự đấu tranh giữa việc buông xuôi hay cố gắng. Nếu bạn là một sinh viên học hành bị sa sút, nợ nần ngập đầu... Điều xấu hổ không phải là sự thất bại của bạn mà chính là việc bạn không chịu làm gì cả để thoát ra khỏi tình trạng đó.G-Giver/ - ChoCho đi thì hạnh phúc hơn là nhận về. Một lời khen t ặng, tình nguyện làm một vài việc tốt...tất cả điều đó đều mnag đến cho bạn và người khác một cảm giác dễ chịu và thực sự là rất có ý nghĩa. Khi bạn cho, chỉ đơn giản là cho chứ không mong đền đáp, như vậy bạn sẽ nhận được nhiều hơn thế nữa.H-Happy / - Hạnh phúcNên tự tìm lấy hạnh phúc cho mình từ những điều đơn giản trong cuộc sống: công việc, sở thích riêng, bạn bè, đồng nghiệp... Tất cả những điều này đều chứa ẩn những giá trị mà bạn chưa khám phá ra hết được.Cuộc sống là một chuỗi phức hợp, bạn không thể tránh đưực những lúc chán nản, mệt mỏi, kêu ca, phàn nàn nhưng quan trọng vẫn là cảm gíac riêng của bạn. Khi bạn cảm thấy hạnh phúc, thì đó chính là hạnh phúc thật sự. Đừng kêu ca, phàn nàn mãi về những gì chưa hoàn thiện trong cuộc sống, nên nhớ rằng bản thân bạn cũng chính một vấn đề đó. Hãy tự hoàn thiện mình và cảm nhận và ý thức rõ ràng về những gì mình đang có.I-Invest/ - Đầu tư-Nên đầu tư cho tương lai của bạn ngay từ bây giờ. Bạn kiếm được nhiều tiền? Tốt. Nhưng không có nghĩa là bạn “phải tiêu” cho bằng hết số tiền đó. Hãy học các tỷ phú, họ có rất nhiều tiền nhưng luôn đầu tư vào một lảnh vực khác nào đó để làm tăng số tiền ấy lên hơn là “ném tiền qua cữa sổ”. Đừng tiêu pha quá đáng, và cũng tránh bị lâm vào cảnh nợ nần chồng chất. Bạn có thể đầu tư cho tương lai bằng nhiều cách: học hành cho giỏi, cố gắng thăng tiến trong nghề nhiệp... Làm thế nào đó để khi bạn bước vào tương lai, bạn không cảm thấy mình quá “nghèo nàn”.J-Joyfulness/ - Niềm vuiTự tìm ấy niềm vui và ý nghĩa trong tất cả mọi công việc bạn là, như thế bạn sẽ cảm thấy hứng thú hơn. Tự tìm lấy niềm vui cho mình và cho cả người khác nữa. Bạn có thể gọi tên cách thân mật người lái , thư ký, nhân viên tiếp tân... và hòi thăm sức khỏe của họ. Sau đó bạn sẽ nhận được câu trả lời thân ái từ họ. Quan tâm đến người khác và tự tạo cho mình các mối liên hệ cá nhân như vậy bạn sẽ được cảm nhận niềm vui lớn lao nhất đời mình.K-Knowledge/ - Tri thức-Có những điều bạn học ở trường nhưng cũng có những điều chỉ có cuộc sống mới dạy được cho bạn. Học hỏi là việc suốt đời, hãy làm một người học trò mãi mãi chuyên cần. Khi bạn càng biết nhiều, bạn sẽ ngẫm ra một điều là mình vẫn chưa biết gì cả. Những điều cũ bạn đã học được, những cái mới bạn chưa hiểu, đó là những tiềm ẩn còn nằm trong cuộc sống. Cáí “học” và sự “hiểu biết” là mênh mông, vô hạn trong cuộc đời này. Hãy tích lũy kiến thức cho mình và hãy học thêm những điều mới ở mọi cơ hội bạn có được.L-Listen/ - Lắng ngheNói một và lắng nghe gấp đôi. Bạn phải biết cân đối điều này. Lắng nghe theo đúng nghĩa của nó chứ không phải lắng nghe một cách hời hợt. Bạn sẽ hiểu đưực thêm nhiều điều và ngẫm nghĩ đực nhiều điều từ việc biết lắng nghe đúng cách.M-Mistake/ - Lỗi lầmĐừng lo sự khi bạn lỡ gây ra một lỗi lầm nào đó. Hãy tự khuyến khích mình rằng đó chính là cách để bạn học hỏi và lấy ra kinh nghiệm. Đừng để những lỗi lầm đó đánh gục bạn. Có thể bạn sẽ bị rất buồn và ray rứt đó, đừng nên cố đè nén, giấu diếm, hãy tìm cach giải tỏa và cố học thêm những điều mới từ cái cũ. Quan trọng nhứt là đừng để bị lặp lại những sai lầm tương tự.N-“No”/ - Nói KHÔNGHãy biết nói “KHÔNG” đúng lúc. Nói “KHÔNG” đi với một cuộc sống buông thả, nói “KHÔNG” với những các cư xử khiếm nhã, nói “KHÔNG” đối với những thói xấu, với những người xấu mà bạn phải giao tiếp. Biết nói “KHÔNG” đúng lúc và đúng cách sẽ là cái rào chắn hay nhất để bảo vệ bạn không bị sa ngã và bị cám dỗ.O-Opprtunity/ - Cơ hộiCơ hội thường ‘gõ cửa’ rất nhanh và rất khẻ. Nếu bạn chú ý và thường lắng nghe , bạn sẽ biết được khi nào nó đến. Để tâm đến những gì đang xãy ra chung quanh bán, và hãy dám chấp nhận rủi ro, dám mạo hiểm để nắm bắt lấy cơ hội đến. Số phận của bạn nằm trong tay bạn đó.P-Patience/ - Kiên trìThành Rome khi xưa không xây lên trong một ngày, và việc xây dựng sự nghiệp của bạn cũng vậy. Tất cả mọi người đều phải bắt đầu từ một điểm nào đó và sự hình thành của bất cứ thứ gì đều đòi hỏi thời gian. Mặc dù có thể bạn thấy rất khó khăn khi cố làm hay hiểu một vấn đề ngay lập tức nhưng nếu bạn có đủ say mê, kiên nhẩn để học hỏi và quyết tâm là điều đó, bạn sẽ làm được. Chữ “NHẪN” đúng là rất khó học nhưng nên nhớ là mọi thành công đều cần có nó.Q-Quality/ - Phẩm chất bên trong-Hãy tỏ rõ ăng lục của mình trong tất cả những việc bạn làm. Tiết lập những mối liên hệ nghiêm chỉnh, là việc cho cọ hiệu qủa, suy nghĩ ch chính chắn, giữ gìng sực khỏe cho tốt... Nên nhớ rằng, bao giờ giá trị bên trong cũng bền vững hơn dáng vẻ bề ngòài. Gía trị cuộc sống là ở những phẩm chất bên trong, là đưực đánh giá ở gía trị hiệu quả chứ không phải tính bằng số lượng từ lúc sinh ra tới giờ bạn đã làm được bao nhiêu việc.R-Reputation/ - Thanh danh-Dù là tiếng tốt hay tiếng xấu cũng sẽ được hay bị ‘lưu giữ’ mãi. Bạn bè, ngưừi quen... sẽ tạo ành hưởng rất lớn đến sự hình thành nhân cách của bạn. Vậy nên, bạn phải biết chọn bạn mà chơi, chọn mặt mà gởi vàng. Tiếng lành đồn xa, tiếng dữ càng đồn xa hơn. Thanh danh là cái sẽ theo bạn đến suốt đời, do đó hãy biết chăm sóc và nuôi dưỡng nó.S-Success/ - Thành côngThành công chính là khi bạn biết vượt qua chính mình, là khi bạn biết tự điều khiển cuộc sống theo hướng tích cực hơn. Nếu bạn so sánh mình với người khác, bạn sẽ bị rơi vào tình trạng bế tắc. Thay vào đó , hãy tìm cách “chạy đua” với những mục tiêu rỏ ràng, khả thi mà bạn đã đặt ra. Hãy tin rằng bạn có đủ khao khát, đam mê và bạn có đủ những yếu tố để có thể trở thành một người thành công.T-Thankful/ - Biết ơnHãy biết ơn những gì cuộc sống mang lại cho bạn và trân trọng những gì mình đang có. Nếu bạn chưa có được một công việc tốt hay địa vị cao, đừng lấy đó làm nãn chí. Hãy tự nhủ rằng so với những người đang bị cảnh thất nghiệp thì mình còn may mắn hơn nhiều. Rằng không có công việc nào là thấp kém nếu đó là công việc hợp pháp. Biết đánh giá những cơ hội trong công việc cũng như những thứ giúp bạn sống khả quan hơn. Hãy cảm ơn sức khỏe của bạn đang có, gia đình bạn và tất cả những người tốt mà bạn may mắn được gặp trong đời mình.V-Values/ - Giá trịNhận ra được giá trị của bản thân và phải xác định được điều gì là quan trọng nhất đối với mình. Đừng bao giở buông xuôi, bỏ qua những thứ mà bạn biết rằng nó có ý nghĩa quan trọng đối với bản thân bạn. Hãy giữ vững lập trường và quan điểm của mình, tin tửơng vào sự lựa chọn của mình. Nếu bạn không có lập trường của riêng mình, bạn sẽ bị rơi vào tình trạng hỗn độn, bế tắc và không tìm được lối ra.W-Willing/ - Sẵn sàngNếu bạn mới đi làm ở nơi nào đó, hãy sẵn sàng đến sớm và về muộn, bỏ thói quen đi ra ngòai ăn trưa hoặc mua sắm để không phí phạm thì giờ và làm việc có hiệu quả hơn. Hãy sẵn sàng làm từ những bước căn bản nhứt. Đừng ngại khó, vì công lao của bạn sẽ được đền đáp lại xứng đáng.X-“X” traordinary/ - Những yếu tố bất ngờCó một vài điều xảy ra không có lý do và ta cũng không thể nào giải thích được. Nhiều lúc bạn nghi rằng mình đã nắm chắc trong tay điều gì đó nhưng một vài yếu tố đến bất ngờ làm thay đổi khiến cho bạn hiểu ra rắng không có gì gọi là ‘chắc chắn’ cả. Đừng trở thành một người mang tính tự mãn, cho rằng bạn không bao giờ sai. Bạn không thể ‘không bao giờ sai cả ‘, tất cả mọi sự trên đời đều chỉ là tương đối. Hãy sống cuôc sống của mình, mơ giấc mơ của riêng mình, và đừng bao giờ nghỉ rằng sức khỏe, gia đình, công việc... sẽ luôn giống như bạn hình dung và là không có gì thay đổi.Y-You/ - Bản thân bạnBạn hãy biết tự hài lòng với mình ở một mức độ có thể. Đừng chú ý đến những người hơn mình để so sánh rồi để bị dằn vật. Như vậy không phải là cầu tiến mà đó là so đo và ganh tỵ. Thay vì vậy, hãy giùp đỡ những người kém may mắn hơn. Hãy vui mừng về những gì mình đã làm được và cố gắng hoàn thành những gì bạn chưa làm được. Hối hận và dằn vật chẳng đươc ích lợi gì. Nên luôn nghỉ là tương lai tốt đẹp đang chờ bạn ở phiá trước.Z-Zoom/ - Biến ước mơ thành hiện thựcNhư vậy bạn đã sẵn sàng, bạn đã cương quyết, bạn đã biết cách mở rộng con đường mà bạn đã chọn từ trưức. Như vậy chắc hẵn bạn đã hài lòng về sự lựa chọn của mình. Vậy thì đây là lúc bạn có đầy năng lực và điều kiện để “ cất cánh”, để hòan thành những dự tính và ước mơ của mình.Thành Lacey