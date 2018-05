THÔNG CÁO BÁO CHÍ

CSVN tiếp tục sách nhiễu và hăm họa Đạo Cao Đài Chơn Truyền





Việt Nam, 3 tháng 5, 2018 - Tin từ Việt Nam, Chánh Trị Sự Hứa Phi, Trưởng Ban Đại Diện Khối Nhơn Sanh Đạo Cao Đài Chơn Truyền (độc lập với Cao Đài quốc doanh) cho biết tình trạng của ông như sau:

Ngày 3 tháng 5, 2018, 4 công an đã tới nhà CTS Hứa Phi ở thôn Bồng Lai, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng đưa thông báo của công an huyện do phó trưởng công an Huyện là Thượng Tá Trần Văn Thành ký tên, cho biết CTS đã không thi hành lệnh nộp phạt hành chánh về tội “an ninh trật tự, an toàn xã hội” theo yêu cầu của họ. Công an còn đe dọa nếu ông không chấp hành sẽ bị "xử lý theo quy định pháp luật" mà theo CTS Hứa Phi có nghĩa là nhà cầm quyền sẽ bắt giam ông như đối xứ với các nhà đấu tranh xã hội dân sự hiện nay. (Xem giấy thông báo của Công an Huyện đính kèm ở dưới).





​

Sau đó, CTS Hứa Phi đã giải thích với nhóm công an đến nhà găp ông là ông không làm gì sai trái, ông chỉ làm theo đúng nguyên tắc của người đấu tranh ôn hòa cho tự do dân chủ nhân quyền, cho tự do tôn giáo, ông thấy không có tội gì và sẽ không nộp phạt. Còn việc yêu cầu ông gỡ bỏ những đoạn video clip trên mạng, CTS cho biết người khác đã phổ biến trên mạng và Youtube, ông không phải là chủ Youtube nên không thể làm gì hơn được. (mời xem video đính kèm).

HĐLKQNHN sẽ tường trình báo động với các cơ quan quốc tế, vì nhà cầm quyền cộng sản có thể làm ẩu bắt CTS Hứa Phi bất cứ lúc nào.

Xin được nhắc lại là vào tháng 1, 2018, Chánh Trị Sự Hứa Phi đã bị công an Huyện bắt lên đồn công an thay nhau đấu tố khiến ông bị tai biến liệt nửa người hiện vẫn chưa bình phục hoàn toàn, công an còn thường xuyên đến nhà sách nhiễu hăm họa, đòi lên đồn công an, nhưng ông không đi.

Trân trọng kính thông báo

Ngày 3 tháng 5, 2018

Ban Điều Hành

Xem video: CTS Hứa Phi tường trình

https://youtu.be/NGV233Iojlc

