Luận về hai từ ngữ Việt Nam Kẹt và Vượt Biên

Và dưới đây, chúng tôi cũng xin trích lời phát biểu của người đứng đầu Đảng Cộng Sản Việt Nam đương quyền, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, ca tụng đất nước Việt Nam :

«Có lẽ nhìn lại chưa bao giờ quê hương ta đẹp như thế này, chưa bao giờ quê hương ta có đời sống văn hóa, kinh tế phát triển, xã hội ổn định, … »

Và sau đây là câu hỏi của nhà báo Huy Phưong (cũng trong bài « Những số phận thảm sầu ») :

«Vì sao nước giàu dân mạnh mà con người phải bỏ nước ra đi ? Ngày trước còn đổ lỗi cho đế quốc xúi giục, trong cơn hoảng loạn, chạy theo “bơ thừa sữa cặn,” sao ngày hôm nay đã 43 năm “chưa bao giờ quê hương ta đẹp như thế này” (dixit Nguyễn Phú Trọng) mà thiên hạ vẫn ùn ùn ra đi?. Người giàu thì cho con du học, mua nhà cửa ở ngoại quốc, kẻ ít vốn thì đem thân “ở đợ” quê người, lấy chồng ngoại quốc hay xung phong đi làm thuê xứ khác. Bần cùng cũng tom góp, vay mượn để xuống tàu ra đi, hy vọng kiếm chút tương lai ở xứ người? ... 100 ngàn du học sinh Việt Nam học và làm việc ở 49 quốc gia, trong đó có đến 90% du học tự túc và nhiều người trong số họ đã không về nước.

Cả đại biểu Quốc Hôi Nhà Nước Cộng Sản cũng chứng nhận hiện tượng bằng lên tiếng báo động :

Đại biểu Quốc Hội Trương Trọng Nghĩa đã lên tiếng báo động, hiện nay nhiều trí thức giỏi không về nước làm việc, doanh nhân thành đạt muốn ra đi, một bộ phận cán bộ, công chức về hưu hay đương chức cũng tìm cách cho mình hay con cháu mình định cư ở nước ngoài.»

Và Nhà báo Huy Phương còn cho biết thêm rằng:«Khi khối Cộng Sản Đông Âu sụp đổ, du học sinh và công nhân xuất khẩu lao động đã trốn chạy xin tị nạn sang các quốc gia khác thay vì xin trở về nước. Số liệu thu thập được vào thời điểm đầu thập niên 1990 có khoảng 300 ngàn người sống rải rác ở Nga, Ba Lan, Tiệp Khắc, Hungary, Đông và Tây Đức…Ngày nay hàng người tị nạn Việt Nam đang kẹt trên đất Mã Lai, Thái Lan và Cambodge, đang sống cuộc đời bất hợp pháp, vô tổ quốc, bấp bênh, đói khổ vì đã bỏ quê hương ra đi.»

Và ông anh Huy Phương tiếp tục nhắc cho người Việt chúng ta, trong hay ngoài nước rằng hiện tượng, vượt biên, vượt tuyến, và cả vượt tường để riêng nói đến các cựu dân Đông Đức Cộng Sản trốn sang Tây Đức Tư Bản tự do. Tóm lại bỏ nước ra đi trốn giặc Cộng Sản là một lựa chọn bình thường, là một hành động của «khả năng sanh tồn» của mọi người sống trong mọi chế độ Cộng Sản. Chỉ có dân sống trong một đất nước Cộng Sản mới trốn đi tìm Tự Do, không có cảnh ngược lại! Do đó những người ở lại thường dùng từ «kẹt lại». Dưới đây, Nhà báo cũng nhắc lại tý lịch sử «di cư tỵ nạn Cộng Sản Hà nội» của Việt Nam và dân Việt ta:

« Năm 1954, sau Hiệp Định Geneve, cắt miền Bắc giao cho Việt Cộng, hơn một triệu người chạy trốn chế độ Cộng Sản vào Nam – may quá lúc ấy còn miền Nam Tư Do (người viết). Theo thống kê của Liên Hiệp Quốc, trong gần hai thập niên sau ngày 30 Tháng Tư, năm 1975, hơn 1, 3 triệu người Việt Nam vượt biên, vượt biển đi tị nạn. Trong số này, Liên Hiệp Quốc thẩm định từ 200,000 đến 400,000 người không đến được bến bờ hoặc chết vì tàu bị đắm, bị hải tặc Thái Lan sát hại. Trong khoảng thời gian này, Hoa Kỳ đón nhận 823,000 thuyền nhân, Pháp 96,000, Úc cũng như Canada nhận 137,000 người, Anh quốc 19,000 ». (1 người trên ba hoặc 1 người trên 4 bị sát hại hay bỏ mình – 20 năm Chiến Tranh, Việt Nam Cộng Hòa không có hiện tượng « di cư tỵ nạn », trái lại, còn có các Du học sanh tốt nghiệp trở về phục vụ mặc dù vẫn phải đi Quân dịch để được hợp lệ tình trạng quân nhơn mới được biệt phái về phục vụ tại các cơ quan hành chánh dân sự. - như trường hợp cá nhơn chúng tôi !)

« Năm 2013, 40 năm sau ngày Việt Nam thống nhứt trong chế độ “xã hội chủ nghĩa,” nguyên nhân nào lại thúc đẩy hàng trăm ngàn người Việt Nam vượt biển ra đi? Vì đã có 460 thuyền nhân Việt Nam kể cả phụ nữ và trẻ em đã đến Úc trong 4 tháng đầu 2013….

Và số liệu của Tổ Chức Di Cư Quốc Tế và Vụ Liên Hiệp Quốc về Vấn Đề Kinh Tế và Xã Hội cho thấy, từ năm 1990 đến năm 2016 có hơn 2,5 triệu người Việt Nam di cư ra nước ngoài. Như vậy, trung bình mỗi năm có khoảng 100 nghìn người Việt di cư, tỵ nạn Cộng Sản.

Vậy câu hỏi đặt ra là đất nước không còn chiến tranh nữa, kinh tế cũng tốt hơn, thì tại sao họ lại bỏ đi?...»

Và ông tự hỏi :

« Ngày xưa, sau Tháng Tư, 1975, người Việt vượt biển ra đi, được thế giới dang tay đón tiếp, lo chuyện ăn ở, thuốc men, cấp quy chế tị nạn, giúp tìm nơi chốn và giúp phương tiện để định cư tại một quốc gia thứ ba. Ngày nay, như những người Việt được bọn buôn người đưa đến Đài Loan, hay Âu Châu đã phải vay mượn, thế chấp nhà cửa, lo tiền trả cho bọn buôn người, được xem như là những người nhập cư trái phép, bị còng tay và đưa vào nhà tù hay bị trục xuất trở lại quê quán. Nhưng bằng mọi giá, người dân Việt vẫn mong muốn chuyện bỏ đất nước ra đi. »

Dẫn Trích HUY PHUONG :Những số phận thảm sầu. Thành thật cám ơn Nhà báo Huy Phương đã cho chúng ta một bài báo với đầy đủ số liệu, dữ kiện.

2/ Năm 2030 GDP Việt Nam sẽ xếp thứ 29 của thế giới, với 1.303 tỉ USD !

Cũng trong bài viết của Đặng Văn ngày 12 Tháng tư, tác giả cho chúng tôi biết : « Dự báo của công ty tư vấn PricewatarhauseCoopers (PwC) với tốc độ tăng trưởng hàng năm từ 4 – 5%, Việt Nam, Philipines và Nigeria là ba quốc gia có mức tăng cao nhất trên bảng xếp hạng GDP, trước năm 2030 GDP Việt Nam sẽ xếp thứ 29 của thế giới, với 1.303 tỉ USD, không biết lúc đó ông còn diễm phúc để được chứng kiến hay không ? ».

- Xin được trả lời, nếu được 1 303 Tỷ US$, chúng tôi Phan Văn Song cũng xin cổ võ. Nhưng, nếu phải hãnh diện đứng ngang hàng với Nigéria và Philipines, cá nhơn thằng tui sẽ buồn năm phút. Tôi có cái bất hạnh là đã làm việc ở Lagos, và ở Kano (thủ đô và một thành phố lớn ở miền Bắc Nigéria), tôi cũng có bất hạnh cũng đã làm việc ở Manila Philipines nữa. Cả tất cả hai nơi những năm 1983-84 (Nigéria) và 1987- 88 là những năm bất ổn. Nigéria đầy trôm cắp bất an, ở thủ đô Lagos, bửa tối ra đường phải thuê body guards hộ vệ, một ông bạn ra đường mang một xách tay bị giựt ngay trước khách sạn, ông giành lại, bị tên trộm phang một dao phay - machette, may quá, hắn phang bằng sống dao nên chỉ gảy hai tay, không bị chặt lìa. Ở Kano, thuở ấy có nhóm khủng bố hồi giáo, chuyên bắt cóc thiếu nữ vị thành niên về làm vợ, về sau bọn ấy lấy tên là Bokok Haram, bắt cóc cả trăm thiếu nữ vị thành niên. Còn Manila, cũng là nơi nhiều trộm cắp bất ổn, nơi có những quả núi nhả khói – smoking hills, đấy là những đống rác khổng lồ ven thành phố, trên ấy cả bầy con trẻ sanh sống lượm lặc những rác rến để tái tạo, bán lại sanh sống độ nhựt… Mẫu xã hội Nigéria, mẫu xã hội Phi luật tân. Cám ơn chúng tôi không dám mơ !

Tại sao tác giả Đặng Văn, và cùng với Ban tư tưởng chánh trị Cộng Sản không mơ biến một Việt Nam phát triển như Đại Hàn, như Nhựt bổn… Họ cũng văn hóa Hán, cũng Á đông như chúng ta ! Và tại sao phải chờ đến năm 2030 ?

- Đại Hàn, chiến tranh Cao ly 1950 Nam Bắc phá nát đất nước. 45 năm sau, năm 1996, GDP Đại Hàn-Nam Cao ly đã đứng hàng thứ 8 thế giới. Năm 1998, tuy bị trụt xuống hàng thứ 15, nhưng với một GDP là 369,9 Tỷ $US, và với 7970 dollars/đầu người. Năm 2006, đứng thứ 12 thế giới với 856,6 $US, và với 17590 dollars/đấu người. Và ngày nay, 2017, Đai Hàn đứng hàng thứ 11 thế giới với 1 521 Tỷ US$ và quan trọng hơn với Tổng sản lượng đầu người là 27 569 $UD (số liệu 2016). Thử so sánh với Việt Nam, sau 43 năm hết chiến tranh, GDP chỉ 220 Tỷ US$ và nếu chia cho 92 triệu dân thì khoảng 2 500 $UD. Và vô hình chung Việt Nam ngày nay cũng ngang ngữa với Phi và Nigéria rồi, về GDP đầu người (2800 Phi ; 2200 Nigéria) và cả với Lào nữa (2340) Đâu cần chờ đến 2030 !

- Và khỏi nói đến Nhựt Bổn ! Ngày nay, Nhựt Bổn là quốc gia đứng hàng thứ ba thế giới với một GDP 4 700 Tỷ dollarsUD. Quên sao với một nước Nhựt hoàn toàn điêu tàn sau ngày thua trận, năm 1945, với hai quả bom nguyên tử ! 19 năm sau 1964, nước Nhựt đã tổ chức được Thế vận Hội Mùa Hè. Thử hỏi nước Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa sau 43 năm thống nhứt có tổ chức được một thế vận hôi như vậy không? 40 năm sau, năm 1985, Nhựt đã tạo ra đầy rẫy những thương hiệu xe từ vận tãi đến du lịch đến xe moto, gắn máy… tạo ra đầy rẫy những thương hiệu đồng hồ … đồ dùng điện tử, máy móc công nghiệp, đóng tàu, vận tãi, du lịch… Dân vượt biên chúng ta thoát được Công Sản nhờ những máy Yamaha, Kubota của Nhựt …

Trái lại thử hỏi Nigéria làm được cái gì? Phi luật Tân sản xuất công nghiệp cái gì ? Cũng như Việt Nam chỉ biết làm gia công, dán đế giầy, làm đồ mộc, may quần áo gia công … lấy lao động tay chơn để sản xuất, lấy mồ hôi đổi gạo … Hết mẫu đẹp, hết gương sáng để mơ, để mộng hay sao ? Lại đi mơ một Nigéria và một Philipines? Và có ai đã sống ở Nigéria chưa? Và có ai đã thấy những khu nhà ổ chuột ở ngoại ô Manila thủ đô của xứ Phi chưa ?

3/ Những cụm từ mới mẻ như “trở về”, “đoàn viên”, “hội ngộ”, “Xuân quê hương” :

Đặng Văn cũng trách Phan Văn Song tôi : « Ông ta không hề biết những cụm từ mới mẻ như “trở về”, “đoàn viên”, “hội ngộ”, “Xuân quê hương” của chính con dân đất Việt ở hải ngoại khi nói về Tổ quốc. ... ».

- Xin trả lời : Có, tôi nghe qua Nghị quyết 36, nào « khúc ruột ngàn dặm », nào « trở về »… Vì cá nhơn thằng tui, sau khi bị trục xuất « đi Tây ôm đít đầm » (vợ tui người Pháp), chứng kiến bạn bè tui bị chưởi « đi qua Mỹ làm ma cô, làm điếm »…

Có, có tôi có nghe kinh nghiệm những người « nhẹ dạ » sau khi « trở về Việt Nam làm ăn, đầu tư xây dựng quê hương »… lại phải vài năm sau « trở về lại xứ tỵ nạn trắng tay » (Trịnh Vĩnh Bình là một trong nhiều chuyện) …

Có, chúng tôi có nghe « đoàn viên » « trở về quê hương cũ» mua nhà sắm nhà cho gia đình bà con, để rồi bà con giựt nhà ôm đầu máu trắng tay « trở về lại quê hương mới » !

« Chánh sách Xuân quê hương » ? Đúng ! Có, có nghe, vì đó là chánh sách làm tiền của Nhà Nước Cộng Sản Hà nội ! Làm tiền từ tờ giấy dollar kẹp vào thông hành để dễ dàng qua trạm quan thuế … đến chạy chọt, bôi trơn để làm thủ tục ... đòi tiền mãi lộ. Cả đất nước đều là những trạm BOT...

Đất nước Việt Nam có mở cửa chiêu đãi, rủ rê chúng tôi về đâu ? Một quốc gia không biết lo cho dân mình có một đời sống vệ sinh, có một an toàn thực phẩm… Điểm tâm cà phê Pin Con Ó pha sữa độc, ăn cơm gạo ny lông, ăn bún luộc ác xít cho trắng, bệnh hoạn thì uống thuốc giả … ?

Quê hương xưa đẹp của chúng tôi đâu rồi ? Chúng tôi đâu biết đeo khẩu trang ? Sài Gòn xưa đâu có đầy bụi bặm như vậy, hỗn loạn như vậy… ? Ngày tôi rời Việt Nam quê hương xanh đẹp lắm ! Sài gòn tôi đầy những căn nhà xưa khang trang đẹp đẻ, đường Sài gon xưa đầy cây xanh, đầy bóng mát ... đâu có những nhà chọc trời phá nát bầu trời xinh đẹp Việt Nam?

Và... với giấc mơ của Nhà Nước là giống Phi giống Nigéria làm chúng tôi càng sợ trở về.

Để kết luận

Một lần nữa mượn lời cô học trò, cựu sanh viên Trường Luật :

« Thầy kính thương,

... giỗ Tổ Hùng Vương trời mưa ! Huế đang mưa tầm tã, ...

43 năm ngày Quốc hận giờ thật đúng nghĩa Quốc hận !

Xứ an-nam-mít hoàn lai lại Tàu ! Trong khi các bên tranh chấp quyền lực loạn tintrên Youtube hàng ngày ! Thường báo chí đưa tin nóng hổi, còn XHCN thì toàn tin nguội ! ...

Tam Quốc Chí tân thời, ...XHCN dân nghèo đói, học sinh không có cầu qua sông, phải vượt nước bằng bao ny lon hay đu dây…

Thầy ơi,

Lúc trong giai đoạn "đổ nát" thì mọi thứ nó cứ sụm bà chè dần, toàn sự kiện "đổi đời", Thầy đã tự gọi tên mình bằng tiếng Tàu rồi, đến thế là cùng….

Năm 2018, Giáo dục thành quốc nạn, vì lùm xùm chức danh, ngày nào cũng có chuyện thầy cô giáo và học trò các cấp, còn vô số chưa rò rỉ chưa tính, vụ mới nhất là anh thầy giáo đón đường đâm chết cô giáo ngay gần cầu Bông, chỉ vì bị từ hôn, phó hiệu trưởng tự ải, và các quan chức cũng thi nhau tự ải !!...

Báo chí được bật đèn xanh thì nói, không thì im như thóc!

Nhà Nguyễn cáo chung hơn 70 năm, XHCN-VN quan chức học vị học hàm đáng kể chỉ sau ngót một nửa của 43 năm, chưa xứ nào học hành tiến bộ ngất trời như vậy, nhưng mở miệng phát ngôn thì gây sốc toàn tập ! ...

Hội nghị ASEAN hay APEC thì XHCN may đồng phục VN kiểu Tàu cho quý vị lãnh đạo các nước tham dự mặc chụp ảnh lưu niệm, còn giỗ Tổ Hùng Vương ở Phú Thọ, trừ anh Tỉnh và thuộc cấp khăn đống áo dài, còn ông Thủ tướng lại complet dâng hương , ông này không phải giống Rồng Tiên thì chắc là giống "ngoại bang" ? ...

Em xin tạm dừng và kính chúc Thầy Cô được luôn sức khỏe.

Kính Thầy,

Em »

Trước khi dứt lời nhắc lại chuyện xưa :

Tháng Năm năm 1908 cụ Trần Quí Cáp đã bị đưa ra pháp trường, xử trảm ngang lưng. Ngày đó khóc bạn, cụ Phan Bội Châu đã viết,

“Ngọc toái bất ngõa toàn, tam tự ngục hàn, sơn hải khấp

Hồng khinh nhi thái trọng, thiên thu luận định, nhật tinh huyền.” (Phan Bội Châu)

Dịch:

Ngọc nát vẫn hơn ngói lành, nhà tù ba chữ, núi biển khóc

Thái Sơn nặng, lông hồng nhẹ, bàn luận nghìn năm, còn thấy sao trời sáng.

Phải các bạn ạ, thằng tôi, thà làm ngọc nát, bên quê người lận đận, còn hơn làm ngói lành giả tạo quê mình.

Cám ơn quý thân hữu

Kính chúc tất cả một năm tỵ nạn mới an lành trên đất người !

Hồi Nhơn Sơn, Ngày lễ Lao Động 2018

Phan Văn Song