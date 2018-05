WASHINGTON - Trong hàng loạt twitter sáng Thứ Năm, TT Trump xác nhận đã bồi hoàn luật sư Michael Cohen khoản tiền mà ông Cohen trả cho cô đào phim X đuợc biết với biệt hiệu Daniels Bão Tố - cô này tiết lộ: Cohen giao 130,000 MK về thỏa thuận không tiết lộ (NDA). Trước đây, ông Trump chối không hay biết ông Cohen đã giao tiền cho Daniels. Cụ thể là hôm 5-4, ông thẳng thừng phủ nhận, là NO. Mớ

WASHINGTON - Nhà giáo Mandy Manning không có thời gian để phát biểu trong nghi lễ ngắn ngủi tại Bạch Ốc đã dùng bàn phím của máy điện toán để chuyển tới TT Trump ý nguyện đuợc nhập cảnh và hoàn thành “giấc mơ Hoa Kỳ” của dân tị nạn từ các vùng chiến tranh - trong 6 năm qua, cô giáo Manning dạy tiếng Anh và toán cho học sinh là di dân từ Afghanistan, Trung Đông, Sudan.Là giáo chức làm việc tại trường Joel E. Ferris (Spokane, Washington), bà Manning gắn trên ngực áo 5, 6 nút huy chương trao tặng bởi Peace Corps, National Endowment for the Arts (NEA), của Women’s March, của “Trans Equality Now …Trong buổi lễ phát giải Teacher of the Year tại Bạch Ốc, bà đuợc TT Trump mô tả là nhà giáo tận tụy, đuợc mọi người tôn kính và ngưỡng mộ.Sau lễ, bà viết “Tôi muốn làm rõ rằng các học sinh của tôi là quyết tâm và chú tâm, muốn là đất nước này trở thành tươi đẹp luôn”.Không rõ TT Trump có xem các twitter của cô giáo Manning không – bà kể: tại buổi lễ, đã trao tay TT 1 chồng thư của học sinh và của 1 số thành viên cộng đồng.Trong 1 cuộc phỏng vấn của CBS hồi Tháng 4, bà kể “Học sinh di dân nói đến Hoa Kỳ với hy vọng về cuộc sống khác, và đây là cơ hội biến thành hiện thực các giấc mơ của tuổi trẻ, giấc mơ Mỹ Quốc”.