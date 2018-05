Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali, Tập Thể Chiến Sĩ Tây Nam Hoa Kỳ Tưởng Niệm Quốc Hận Năm 43 Lên Án CS Làm Quê Nhà Đổ Nát

Trong Lễ Tưởng Niệm Quốc Hận Năm 43.

Westminster (Bình Sa)- - Tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ vào lúc 5 giờ chiều Chủ Nhật ngày 29 tháng 4 năm 2018, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Californie, Tập Thể Chiến Sĩ Tây Nam Hoa Kỳ đã long trọng tổ chức Lễ Tưởng Niệm Quốc Hận năm thứ 43-2018 khoảng một ngàn đồng hương tham dự trong đó có các Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Los Angeles, Cộng Đồng Việt Nam San Diego, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ, Cộng Đồng Việt Nam Pomona Valley, Cộng Đồng Người Mỹ Gốc Việt Riverside, Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai, Liên Ủy Ban Chống Văn Hóa, Tôn Giáo Vận CS, Hội Đền Hùng Hải Ngoại, Tổng Hội Sinh Viên VN Nam Cali, Hội Đồng Quản Trị Đền Đức Thánh Trần, Vietnam Young Marines, Đại Đạo Thanh Niên Hội Cao Đài, , Giới Trẻ Công Giáo, Các Hội Cựu Học Sinh: Bưởi - Chu Văn An, Trưng Vương, Gia Long, Lê Văn Duyệt Petrus Ký, Quốc Học Đồng Khánh, Nguyễn Hoàng, Phan Chu Trinh, Hội Đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng, Ban Tù Ca Xuân Điềm, Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ, Ban hợp ca Tập Thể Chiến Sĩ, Cảnh Sát Quốc Gia…... một số qúy vị đại diện hội đoàn, đoàn thể các đảng phái chính trị...Về phía quan khách có qúy vị trong Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ, Ngoài ra còn có Linh Mục Nguyên Thanh (cựu tuyên úy Sư Đoàn TQLC/VNCH), Hòa Thượng Thích Nguyên Trí (Phó Chủ Tịch Nội Vụ Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK) Viện Chủ Chùa Bát Nhã, Hòa Thượng Thích Viên Huy, Phó Chủ Tịch Tăng Đoàn GHPGVNTNHN, Trụ Trì chùa Điều Ngự và một số tu sĩ Phật Giáo, PG Hòa Hảo và Cao Đài; đông đảo các vị dân cử, đại diện dân cử liên bang, tiểu bang, quận hạt và các thành phố trong Quận hạt Orange County.Điều hợp chương trình do các MC Diệu Quyên, Đinh Quang Truật , Bùi Đẹp và Billy Lê.Phần nghi thức khai mạc do Hải Quân Đinh Quang Truật và TQLC Nguyễn Phục Hưng điều khiển theo lễ nghi quân cách với hai hàng quân danh dự đủ các sắc phục thuộc các quân binh chủng Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa nghiêm chỉnh đón rước toán quốc quân kỳ vào vị trí hành lễ. Sau đó lễ chào quốc kỳ Việt Mỹ, phút mặc niệm, do Ban Tù Ca Xuân Điềm, Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ, Trung Tâm Tây Nam Tập Thể Chiến Sĩ cùng một số các hội đoàn, trong phút mặc niệm, với tiếng kèn truy điệu đã làm nhiều người xúc động khi hồi tưởng lại ngày tang thương nhất xãy đến cho Miền Nam thân yêu.Tiếp theo KQ. Bùi Đẹp, Trưởng Ban Điều Hợp chuỗi sinh hoạt 30 tháng Tư, Trưởng ban tổ chức buổ lễ lên chào mừng và cảm ơn qúy quan khách, các cơ quan truyền thông và đồng hương, Ông tiếp: “.. .Bốn mươi năm trôi qua, bọn cộng sản Hà Nội đã thống trị đất nước của chúng ta ra sao? Ong nhắc lại câu nói của Tổng Thống Thiệu: “Đừng nghe những gì cộng sản nói, Hãy xem những gì cộng sản làm.” Xin qúy vị hãy cùng chúng tôi, ngắn gọn trong ít phút nhìn xem chúng đã làm gì trên quê hương yêu dấu của chúng ta. Bọn cộng sản đã đưa dân tộc ta đi đến mức tận cùng của sự nghèo nàn và lạc hậu. Điển hình, cho đến bây giờ có ai ngờ rằng người dân Việt Nam lại đi làm thuê, làm mướn ở hai nước láng giềng nhỏ bé là Lào và Cambodia. Thật là vô cùng nhục nhã! quê hương ta ‘tiền rừng bạc biển’. Nhưng cho đến bây giờ, rừng và biển đã bị Cộng Sản Việt Nam bán hết và lấy tiền bạc để làm của tư. Điển hình, trong những ngày tháng qua đã có nhiều vụ án tham nhũng vang dội trên đất nước và thế giới. Chúng đấu đá lẫn nhau tới độ người dân phải kinh hoàng, chóng mặt.. .Quê hương rách nát, ung thối, bệnh hoạn! Quê hương sẽ diệt vong khi chế độ cộng sản còn tồn tại trên đất nước Việt Nam của chúng ta.. .”Tiếp theo lễ đặt vòng hoa tưởng niệm, hơn 30 vòng hoa thuộc các tổ chức, hội đoàn trong Ban Tổ Chức và các vòng hoa của: Hội Đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng, Đại Việt Cách Mạng Đảng, Hội Ái Hữu Cựu SVSQ Thủ Đức, Hội Liên Trường và Phố Núi Pleiku, Hội Võ Bị Nam Cali, Hội Thiết Giáp, Đoàn Hậu Duệ Khóa 5 Thủ Đức, Viện Bảo Tàng Quân Lực VNCH, Tập Hợp Quân Dân VN, (LM Nguyễn Văn Lý) Nghĩa Trang Quân, Cán, Chính VNCH.Các vòng hoa do các vị đại diện từng đơn vị trịnh trọng đưa lên đặt hai bên bàn thờ tổ quốc. Vòng Hoa đầu tiên của Ban tổ chức do Nghị Viên Thành Phố Garden Grove ông Phát Bùi, ông cũng là Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California.Tiếp theo Ban tế Lễ Cổ Truyền thuộc Hội Đền Hùng Hải Ngoại với quốc phục khăn đóng áo dài do ông Phan Như Hữu Trưởng Ban Nghi lễ Hội Đền Hùng Hải Ngoại điều hợp cùng chánh tế Nguyễn Phước Ái Đỉnh và các phụ tế lên tế lễ và đọc văn tế. Trong lúc nầy 3 hồi chuông trống được gióng lên làm cho buổi lễ tăng phần long trọng.Sau đó là lời cầu nguyện của Hội Đồng Liên Tôn và các vị lãnh đạo các tôn giáo, trong lúc nầy Ban tổ chức cũng đã mời qúy vị dân cử, đại diện dân cử lên dâng hương cầu nguyện cho anh linh các chiến sĩ QLVNCH đã vị quốc vong thân, các chiến sĩ đồng minh đã bỏ mình trên chiến trường VN và hương linh hàng vạn đồng bào đã chết tức tưởi trên đường tìm tự do.Sau đó có lời phát biểu của các vị dân cử, như: Thị Trưởng Tạ Đức Trí, Dân Biểu Liên Bang Alan Lowenthal, TNS Tiểu Bang Bà Janet Nguyễn, tất cả những vị nầy đều nói lên tâm tình của mỗi người trước hiện tình đất nước, chia sẻ nỗi đau khổ của những gia đình có thân nhân hy sinh trong cuộc chiến hay đã bỏ mình trên đường tìm tự do, và một ước nguyện chung cho tổ quốc Việt Nam sớm có tự do, dân chủ, nhân quyền được tôn trọng, lãnh thổ lãnh hải được vẹn toàn.Ông Bùi Phát, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California trong lời phát biểu ông đã nói: “Chưa bao giờ lịch sử 5,000 năm của dân tộc ta, dù trải qua bao nhiêu khổ đau dưới ách thống trị của Hán Tộc hay của thực dân Pháp, mà hơn nửa triệu người đã phải liều bỏ nước ra đi bất chấp nạn hải tặc và giông bão biển khơi vì họ không chấp nhận sống dưới sự đàn áp của bạo quyền cộng sản.43 năm trôi qua, ngày nay người dân cả ba miền Bắc Trung Nam đã thấy rõ bộ mặt bán nước và phản bội dân tộc của Cộng Sản Việt Nam. Người dân ước mơ một chính phủ dân chủ, tôn trọng nhân quyền, nhưng với sự kềm kẹp của công an, bộ đội, họ đã không thể lên tiếng đòi quyền sống, quyền được nghe, quyền được nói, và quyền được hy sinh bảo vệ quê hương, đất nước,”Nhà Biên Khảo Phạm Trần Anh phát biểu trong lúc thắp nến tưởng niệm đã nói: “Chúng ta quy tụ về đây, đứng dưới chân Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, toàn tâm, toàn ý hướng về Quốc Tổ Hùng Vương, người khai sáng đất nước Việt Nam gần 5,000 năm về trước. Chúng ta cũng tưởng nhớ đến những anh hùng liệt nữ, các chiến sĩ vô danh bao đời đã xem cái chết nhẹ như lông hồng, đã dâng hiến hạnh phúc gia đình kể cả thân xác mình để Tổ Quốc Việt Nam trường tồn, dân tộc Việt Nam bất diệt.”Trước Tượng Đài, ban tổ chức có treo tấm hình Thống Tướng William C. Westmoreland với câu nói “ Thay mặt Quân Đội Hoa Kỳ, Tôi xin lỗi các bạn quân nhân Quân Lực Miền Nam Việt Nam Vì chúng tôi đã bỏ rơi các bạn.”Xen lẫn chương trình với phần văn nghệ đấu tranh của Ban Tù Ca Xuân Điềm, CLB Tình Nghệ Sĩ, Trung Tâm Văn Hóa Hồng Bàng, Trung Tâm Điều Hợp Tây Nam Hoa Kỳ, Hội Cảnh Sát Quốc Gia Nam California, các nghệ sĩ thân hữu và nhiều hội đoàn khác đóng góp.