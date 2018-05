Ông Trump, Doanh Nghiệp, Tôn Giáo, Giáo Dục...

Xuân NiệmVậy là ông Trump bị níu áo... hết giấu nổi. Mà quá đắt giá. Chỉ có một đêm đốt đuốc vui chơi, Thế là phải chi 130,000 USD.Bản tin VOA ghi nhận: Trong một loạt các tweet vào sáng ngày 3/5, Tổng thống Trump đã xác nhận ông đã hoàn trả số tiền 130 ngàn đôla mà luật sư này trước đó đã “chi” cho ngôi sao phim khiêu dâm Stormy Daniels vào năm 2016 để bà im tiếng trước cáo giác rằng ông Trump có quan hệ tình dục với bà vào năm 2006.Hãng tin Reuters loan tin rằng ông Trump đã hoàn số tiền 130 ngàn đôla cho luật sư Cohen theo một thỏa thuận riêng, gọi là ‘thỏa thuận không tiết lộ’ với bà Daniels.Báo Dân Sinh kể rằng chính phủ VN sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp Hoa Kỳ.Ngày 2/5 tại trụ sở Chính phủ, tiếp ông Michael Kelly- Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định: Việt Nam và Hoa Kỳ là hai nền kinh tế có tính bổ sung lẫn nhau. Việt Nam không có chủ trương xuất siêu sang Hoa Kỳ mà chỉ tập trung xuất khẩu các mặt hàng lợi thế trong nước và tăng cường nhập khẩu các hàng hoá công nghệ cao, thân thiện với môi trường từ phía Hoa Kỳ, đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp và người dân hai quốc gia.Bản tin RFA kể: Cơ quan chức năng Việt Nam tiếp tục bách hại nặng nề những tín đồ Thiên Chúa Giáo người sắc tộc thiểu số bản địa ở Tây Nguyên- Montagnards.Kết luận này được nêu ra trong bản phúc trình dài 25 trang được công bố vào ngày 3 tháng năm do Tổ chức Nhân Quyền Montagnards (MHRO) và Nhóm Vận Động Bãi Bỏ Tra Tấn tại Việt Nam (CAT-VN).Bản tin VietnamPlus kể: Chương trình giáo dục phổ thông mới dự kiến bắt đầu triển khai từ năm học 2019-2020 sẽ được chia làm hai giai đoạn: giáo dục cơ bản (9 năm, gồm bậc tiểu học và trung học cơ sở) và giáo dục định hướng nghề nghiệp (ba năm trung học phổ thông).Ở giai đoạn giáo dục cơ bản, học sinh sẽ phải học bắt buộc 11 nội dung giáo dục, gồm 10 môn học và hoạt động trải nghiệm, và hai môn tự chọn là Ngoại ngữ và Tiếng dân tộc thiểu số.VietnamNet kê chuyện Thanh Hóa: Nghi người tình lấy tiền, người đàn ông mua thuốc diệt cỏ phá lúa...Công an huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa cho biết, đơn vị này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can một người đàn ông vì tội hủy hoại tài sản bằng cách dùng thuốc diệt cỏ phun lên gần 4 sào ruộng lúa.Bản tin Zing kể: Mới đây, bé Nguyễn Đình Phong (đã đổi tên, 5 tuổi, ở Sông Mã, Sơn La) vào Bệnh viện Nội tiết Trung ương (Hà Nội) trong tình trạng béo phì, mặt nặng, mọc lông và rậm lông vùng mặt và mép.Thạc sĩ, bác sĩ Đỗ Gia Nam - Phó trưởng khoa Nội tiết Người lớn - cho biết bé Phong được chẩn đoán Hội chứng Giả cushing - suy tuyến thượng thận nặng do lạm dụng thuốc cortisol điều trị.Báo Lao Động kể: Thót tim cảnh học sinh miền núi Quảng Ngãi dùng bè vượt sông để đến trường.Nhiều năm qua, hơn 80 học sinh tiểu học và THCS xã Sơn Bao, huyện Sơn Hà (Quảng Ngãi) ngày ngày phải đến trường bằng ghe và chiếc bè tre mục nát. Nhiều em học sinh còn mạo hiểm bơi qua sông Rin, sông Tang khi dòng nước đang chảy xiết.Bản tin BizLive kể: Mới đây, Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam (VASEP) đã gửi công văn số 68/2018/CV-VASEP tới Cục Thú y kiến nghị giải quyết vướng mắc về quy định yêu cầu các lô hàng thuỷ sản xuất khẩu phải có giấy chứng nhận kiểm dịch.Theo VASEP, kể từ đầu năm 2018 đến nay, hiệp hội đã nhận được phản ánh của một số doanh nghiệp liên quan đến bất cập do quy định yêu cầu các lô hàng thủy sản xuất khẩu phải có giấy chứng nhận kiểm dịch mới được thông quan.Đầu Tư Tài Chánh kể: Tháng 6 tới, chính sách miễn visa (thị thực) 1 năm Việt Nam áp dụng sẽ hết hiệu lực. Tuy nhiên, vào thời điểm này khi mùa cao điểm du lịch cận kề, vẫn chưa có thông báo về việc Chính phủ có gia hạn miễn visa cho các quốc gia đang nhận miễn 1 năm.Thị thực đang tạo điểm nghẽn khách du lịch: Điều này sẽ dẫn đến hệ quả kế hoạch của khách châu Âu đi châu Á (do các đơn vị lữ hành quốc tế lớn lập) nhiều khả năng sẽ bỏ qua Việt Nam. Như vậy, nguy cơ ngành du lịch sẽ sụt giảm đáng kể, do đây là nhóm khách có chi trả cao và số ngày lưu trú dài.Báo Kinh Tế Đô Thị kể: Nguy cơ phải giải cứu cam, bưởi... Trước thực trạng diện tích trồng cây ăn quả có múi phát triển ồ ạt tại nhiều địa phương, Bộ NN&PTNT đã cảnh báo, nếu không có các giải pháp kịp thời, khả năng trong tương lai không xa sẽ lại có những cuộc giải cứu cam, quýt, bưởi.