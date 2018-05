Vũ Khí TQ Khắp Biển Đông

Trần KhảiVậy là xong... Trung Quốc vũ trang khắp các đảo lớn, đảo nhỏ, bãi cạn, đảo nhân tạo của họ tại Biển Đông. Muốn nhúc nhích, chỉ còn cách gây chiến tranh, mới có thể thay đổi cuộc cờ.Bản tin Reuters hôm 2 tháng 5/2018 ghi rằng TQ đã gắn các phi đạn hành trình (cruise missiles) trên các tiền đồn ở Biển Đông, theo tin CNBC.Tin này cho biết TQ gắn các phi đạn hành trình loại bắn chìm tàu, và hệ thông phi đạn địa-đối-không (bắn từ mặt đất lên bầu trời).Tin này được CNBC cho biết là nguồn tình báo Mỹ.Nếu chính xác, như vậy sẽ là lần đầu tiên TQ đưa phi đạn hành trình vào Trường Sa, nơi nhiều quốc gia tranh chủ quyền.Bản tin Reuters nói, Bộ Quốc Phòng TQ chưa nói gì về tin này.CNBC dẫn nguồn vô danh từ các sở tình báo Hoa Kỳ, nói phi đạn TQ đã đưa vào Fiery Cross Reef, Subi Reef và Mischief Reef trong 30 ngaỳ qua.Greg Poling, chuyên gia Biển Đông ở viện nghiên cứu chiến lược Center for Strategic and International Studies tại thủ đô Mỹ, nói việc đưa phi đạn vào các đảo tiền đồn của TQ có tầm quan trọng, bất kể là phi đạn chống tàu hay phi đạn bắn từ mặt đất lên bầu trời.Trong khi đó, bản tin VOA ghi nhận hai tàu ngầm Trung Quốc vừa hoàn thành một hoạt động liên hợp kéo dài ba ngày để khảo sát mạch nước lạnh trên Lưu vực sông Châu Giang ở Biển Đông. Đây là lần đầu tiên Trung Quốc thực hiện thăm dò biển sâu theo kiểu này.Theo Tờ China Daily, tàu ngầm không người lái có tên là Hải Mã và tàu ngầm có người lái Thâm Hải Dũng Sĩ được vận chuyển trên hai tàu khảo sát khoa học Hải Dương 6 và tàu Thăm Dò 1, đã tiến hành các hoạt động thăm dò chung từ ngày 28 đến ngày 30/4.Bản tin VOA ghi rằng cả hai tàu ngầm đều do Trung Quốc thiết kế và là một thí dụ điển hình về cách nước này nắm bắt công nghệ thiết yếu trong công tác thăm dò biển sâu, với mục đích nhanh chóng dùng kết quả nghiên cứu khoa học để mang lại lợi ích thực sự, đồng thời đưa vào thực tiễn thiết bị công nghệ cao trong nước.Hai tàu ngầm đã tiến hành ba lần lặn phối hợp để tiếp cận mạch nước lạnh dưới Biển Đông...Bản tin VOA cũng nói rằng hai tàu ngầm cũng kiểm tra và ghi lại các hoạt động của nhau trong chuyến thám hiểm chung.Trong khi đó, Không quân Hoa Kỳ hôm 24/4 đã tổ chức huấn luyện sử dụng máy bay ném B-52H trên khu vực Biển Đông. Tạp chí Airforce Times của Mỹ dẫn lời nữ phát ngôn viên của lực lượng Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, Trung Tá Megan Schafer, cho biết các máy bay B-52 tham gia cuộc diễn tập xuất phát từ căn cứ Không quân Andersen trên đảo Guam.Các máy bay này sau đó đã bay sang đảo Okinawa, Nhật Bản để tham gia tập huấn với phi đoàn F-15C Strike Eagles trước khi trở về đảo Guam.Trong khi đó, bản tin RFI ghi lời Pháp-Úc cảnh báo nguy cơ Bắc Kinh thống trị Ấn Độ-Thái Bình Dương.Không một quốc gia nào có quyền thống trị khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và thủ tướng Úc Malcolm Turnbull đã tuyên bố như trên vào hôm nay, 02/05/2018 trong buổi họp báo chung tại Sydney nhân chuyến công du nước Úc của tổng thống Pháp. Dù không nêu đích danh Trung Quốc, nhưng theo hãng tin Pháp AFP, lãnh đạo hai nước đã ám chỉ Bắc Kinh.Theo AFP, tổng thống Macron đã cho rằng Pháp cũng như Úc, cùng với một quốc gia dân chủ khác trong vùng là Ấn Độ, có trách nhiệm bảo vệ khu vực này khỏi ách «bá quyền», một từ ngữ ám chỉ thế lực ngày càng gia tăng của Bắc Kinh trong vùng.Về phía Úc, thủ tướng Turnbull đã gọi Pháp là một «cường quốc Thái Bình Dương» và cho biết là ông hoan nghênh sự vươn lên về mặt kinh tế cũng như nguồn đầu tư của Trung Quốc, nhưng kêu gọi tất cả các bên cùng hợp tác ở vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương.Theo ông Turnbull, điểm thiết yếu là mọi bên phải tuân thủ «một nguyên tắc của luật pháp theo đó sức mạnh không phải là lẽ phải, cá lớn không thể nuốt cá bé, cá bé không thể nuốt tôm tép».Đối với thủ tướng Úc, chính nguyên tắc luật pháp đó là điều mà Canberra và Paris đang tìm cách duy trì trong toàn khu vực.Theo AFP, tuyên bố của hai lãnh đạo Pháp Úc được đưa ra vào lúc các nước trong vùng ngày càng lo ngại về đà vươn lên của một nước Trung Quốc càng lúc càng quyết đoán.Pháp có một số lãnh thổ là hải đảo ở Thái Bình Dương, còn Úc thì ngày càng cảnh giác trước việc Bắc Kinh vươn tầm ảnh hưởng xuống khu vực Nam Thái Bình Dương, điều có thể phá vỡ thế cân bằng chiến lược trong khu vực.Láng giềng của Úc là New Zealand cũng đã bày tỏ nỗi «lo âu chiến lược», một thuật ngữ ngoại giao dùng để chỉ sự quan ngại trước ảnh hưởng gia tăng của Trung Quốc tại các đảo quốc trong khu vực.Trong khi đó, bản tin RFA ghi rằng Trung Quốc vừa xuất xưởng tàu khu trục có tên lửa dẫn đường loại 055 thứ hai ở xưởng đóng tàu Jiangnan ở Thượng Hải. Tờ Diplomat trích thông tin phân tích và hình ảnh trên các diễn đàn mạng của Trung Quốc và tạp chí quốc phòng HIS Jane hôm 2/5.Tàu khu trục thứ nhất dạng 055 được xuất xưởng hồi tháng 6 năm ngoái cũng từ xưởng Jiangnan ở Thượng Hải. Theo Diplomat, tính cho đến thời điểm hiện tại, Trung Quốc có khoảng 6 tàu dạng này đang ở các giai đoạn khác nhau. Quân đội Trung Quốc dự kiến sẽ có 8 tàu dạng này trong các năm tới.Tàu khu trục loại 055 của Trung Quốc được cho biết có thể mang 300 thủy thủ và được trang bị súng 130 mm, hai máy bay trực thăng chống ngầm hoặc hai máy bay vận tải tầm trung. Ngoài ra tàu cũng được trang bị hệ thống radar phát hiện máy bay, tên lửa và tàu chiến.Tàu khu trục dạng 055 của Trung Quốc là dạng đa chức năng và có thể được triển khai cho các nhiệm vụ trong chiến tranh mặt đất, trên không và tàu ngầm.Như thế, TQ gài vũ khí khắp nơi ở Biển Đông rồi...