7 Triệu Người Chết Sớm/Năm Vì Ô Nhiễm; WHO: 90% Dân Số Thế Giới Hít Thở Không Khí Ô Nhiễm

GENEVA - Tổ chức y tế thế giới (WHO) cho hay: hơn 90% dân số thế giới hít thở không khí ô nhiễm – khoảng 7 triệu người chết sớm hàng năm vì ô nhiễm.Các độc chất trong không khí gây ra các chứng tai biến, kích tim hay ung thư phổi.Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyeus cho hay: thành phần nghèo khó chịu gánh nặng lớn nhất của hậu quả, tại các nước lợi tức thấp ở châu Phi và châu Á.WHO đã thực hiện khảo sát phẩm chất không khí trong nhà và ngoài trời tại trên 4300 thành phố lớn nhỏ khắp thế giới.Hơn 40% dân số thế giới không có nhiên liệu hay kỹ thuật nấu nướng sạch – hơn 3 tỉ phụ nữ và trẻ em hít thở khói từ nhà bếp hàng ngày.Trong số 7 triệu người chết, thì 21% chết vì viêm phổi, 20% chết vì tai biến mạch máu não, 34% chết vì bệnh tim, 19% chết vì bệnh phổi tắt nghẽn mãn tính, và 7% chết vì ung thư phổi.Những người nghèo là gặp nguy cơ cao nhất hít thở không khí ô nhiễm.Nghiên cứu của WHO dựa vào tài liệu năm 2016 là thông tin mới nhất có thể tiếp cận.