Thượng Viện Mỹ Cấm Hoa Lục Chọn Đức Đạt Lai Lạt Ma 15

Đức Đạt Lai Lạt Ma Đời Thứ 14.(Photo Tibet.net)

WASHINGTON DC (VB) -- Lần đầu tiên trên thế giới, một quốc hội của một quốc gia chính thức tuyên bố ủng hộ quyền của cộng đồng Phật giáo Tây Tạng lưu vong đi tìm và tấn phong các lãnh đạo tôn giáo của họ.Thượng Viện Hoa Kỳ đồng thuận thông qua nghị quyết S.Res.429, trong đó nói rằng bất kỳ can thiệp nào từ chính phủ Trung Quốc vào tiến trình tôn giáo đều “không có giá trị.”Nghị quyết cũng tưởng niệm năm thứ 59 cuộc nổi dậy của người Tây Tạng là “Ngày của Quyền Tây Tạng.”Nghị quyết trình lên bởi Thượng nghị sĩ Patrick Leahy cùng chữ ký các Thượng nghị sĩ Feinstein, Cruz, và Rubio.Thượng Viện Hoa Kỳ đã thông qua nghị quyết nhân ngày sinh nhật thứ 29 của Đức Ban Thiền Lạt Ma Gedhun Choekyi Nyima, người bị công an Trung Quốc bắt cóc và giam giữ từ khi còn thơ ấu.Nghị quyết lập lại bản tuyên ngôn của Đức Đạt Lai Lạt Ma đời 14 hồi năm 2011 rằng trách nhiệm đi tìm Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 15 là hoàn toàn do các viên chức trong văn phòng của ngài; bất kỳ ai được công nhận qua các phương pháp bất hợp pháp hay vì lý do chính trị sẽ không được chấp nhận.Tiến sĩ Lobsang Sangay, Chủ tịch Chính phủ Tây Tạng lưu vong, bày tỏ lòng biết ơn sâu sác đối vơi sự hỗ trợ của Thượng Viện Hoa Kỳ.