Cộng Hòa: Quận Cam Thành Trì Cuối Cùng, BS Mai Khanh Tran Thêm 480,000 USD Vận Động

IRVINE, Calif. — Một thời Quận Cam được xem như đất thánh của người bảo thủ, bây giờ trông như là thành trì cuối cùng của Đảng Cộng Hòa tại California.Bị Đảng Dân Chủ chiếm mất hầu hết ghế tại tiểu bang California -- Dân Chủ đang chiếm gần như toàn bộ ghế dân cử ở California, trong khi các ghế Dân biểu cấp liên bang tại California đã bị Dân Chủ lấp áp ở tỷ lệ 39-14 (tức: 39 ghế Dân biểu là Dân Chủ, 14 là Cộng Hòa), Đảng Cộng Hòa đang tìm cách bám thành trì cuối cùng ở Quận Cam, nơi những người chủ nhà da trắng ở ngoại ô một thời liên tục giúp Cộng Hòa thắng phiếu năm này qua năm nọ.Bây giờ thay đổi rồi.Người Dân Chủ đang được nhiều ủng hộ vì TT Trump không còn được ưa chuộng, và dân số đa dạng ở California giúp tăng hy vọng cho Dân Chủ sẽ chiếm toàn bộ 4 ghế Dân biểu liên bang đang do Cộng Hòa nắm giữ ở Quận Cam.Các lãnh đạo Cộng Hòa trong hy vọng giữ quyền kiểm soát Hạ Viện liên bang, đã mở một tổng hành dinh chiên lược bầu cử tại một tòa tháp gần sân bay John Wayne Airport, nơi trang bị đầy điện toán, điện thoại, và trong một ngày tháng qua, hàng chục thiện nguyn viện ngồi gọi điện thoaị cho các cử tri dự kiến đi bầu sơ bộ ngày 5 tháng 6/2018.Dân biểu Steve Stivers (từ Ohio), người chỉ huy lực lượng vận động Cộng Hòa tại Hạ Viện, nói rằng đa số Cộng Hòa phải chạy xuyên suốt ngoại ô Quận Cam, nơi vùng ngoại ô chiến lược: “Hoặc sẽ giúp chúng ta (Cộng Hòa) nắm đa số ghế trong năm 2018, hoặc là chúng at mất đa số.”Trump trong năm 2016 đã thua tại California tới hơn 4 triệu phiếu bầu, và từ đó không có dầu hiệu gì Trump khá hơn ở California.Trên toàn quốc, Dân Chủ hy vọng chiếm hơn 23 ghế cần thiết để nắm đa số Hạ Viện. Mới đây, họ hài lòng với các chiến thắng của Dân Chủ ở Pennsylvania và Alabama, và về quyết định về hưu của Chủ Tịch Hạ Viện Paul Ryan vào cuối nhiệm kỳ này -- những sự kiện này gây thêm nỗi lo cho Cộng Hòa.Hiện nay tại California, cử tri độc lập trên đà đông hơn cử tri Cộng Hòa, trong khi cử tri Dân Chủ nhiều hơn Cộng Hòa 3.6 triệu người trong ghi danh cử tri.Mới 10 năm trước, Cộng Hòa hơn 13 điêm ở Quận Cam, nhưng bây giờ chỉ hơn 3 điểm trong khi cử tri độc lập, thường bầu cho Dân Chủ ở California, đã tới 25%.Lý do, cử tri mới ghi danh gan đây, phần lớn gốc Latin, gôc Á... đều nghiêng về Dân Chủ.Gay go nhất cho Cộng Hòa sẽ là nắm giữ ghế điạ hạt 39, nơi Dân biêu Ed Royce rút lui sau 13 nhiệm kỳ.Cộng Hòa có những ngưoòi trang ghế này, như cựu lãnh đaọ Thượng viện tiểu bang Bob Huff, Giám sát viên Quận Cam hawn Nelson và cựu Dân biểu tiểu bang Young Kim, từng phụ tá cho DB Royce và bây giờ được Royce ủng hộ.Phía Dân Chủ có nhiều ứng cử viên, trong đó có Bác sĩ nhi khoa Mai Khanh Trần -- bà mới bơm $480,000 vào cuôc vận động của bà.Tổng cộng 17 ứng cử viên cho ghế này, sẽ là gay go cho tất cả.Trong khi đó, Cộng Hòa hy vọng dân biểu đương nhiệm địa hạt 45 là Walters và dân biểu đương nhiệm địa hạt 48 là Dana Rohrabacher sẽ giữ được ghế.Gay go... tại Quận Cam, thành trì cuối cùng của Cộng Hòa ở California.