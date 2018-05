300 Trường Tại 40 Tiểu Bang Bãi Khóa Ủng Hộ Quyền Có Súng

WASHINGTON - Học sinh của trên 300 trường tại 40 tiểu bang bãi khoá để hậu thuẫn tu chính án hiến pháp số 2 về quyền súng - sự kiện tổ chức bởi nam sinh Will Riley (từ Mexico) mệnh danh là “Stand for the Second” kéo dài 16 phút.Hơn 1 tháng trước, phong trào học sinh chống bạo động súng đồng loạt bãi khoá để hô hào lập pháp làm luật kiểm soát súng chặt chẽ hơn bằng 17 phút mặc niệm để truy điệu 17 người thiệt mạng vì súng trường AR-15 tại trường Douglas thuộc học khu Broward (Florida).Riley nói: bãi khoá ngày 14-3 không phản ảnh quan điểm của mọi người cùng lứa tuổi của cậu – tập thể học sinh trường Douglas không đại diện cả thế hệ.Riley khẳng định: 1.5 triệu công dân Hoa Kỳ dùng súng để tự vệ hàng năm, 91 mạng đuợc cứu trong 16 phút bãi khoá, mọi người cần biết súng đuợc dùng vì mục đích tốt đẹp, theo tuờng thuật của báo New York Daily News.