Cộng Đồng Việt Nam Nam California Tổ Chức Đêm Thắp Nến Tưởng Niệm Quốc Hận 30 Tháng 4

Trong đêm thắp nến tưởng niệm Quốc Hận.

Westminster (Bình Sa)- - Tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ vào lúc 5 giờ chiều Thứ Bảy ngày 28 tháng 4 năm 2018, Cộng Đồng Việt Nam Nam Californa cùng các đoàn thể: Việt Nam Quốc Dân Đảng, Đại Việt Quốc Dân Đảng, Liên Minh Dân Chủ Việt Nam, Đảng Tân Đại Việt, Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Nam California, Hội Đồng Đoàn Kết Người Việt Quốc Gia, Hội Tây Sơn Bình Định, Hội Bà Triệu, Hội Phụ Nữ Người Việt Quốc Gia, Ủy Ban Xây Dựng Đài Tưởng Niệm Chiến Sĩ Việt Mỹ, Ủy Ban Dựng Cờ Chính Nghĩa Quốc Gia và một số các đoàn thể trẻ .Hàng trăm đồng hương tham dự, quan khách co: Qúy vị trong Hội Đồng Liên Tôn, qúy Thầy chùa Tầm Nguyên, qúy vị đại diện Cao Đài, Hòa Hảo, Tin Lành qúy vị Linh Mục, qúy vị dân cử, đại diện dân cử, Liên Bang, Tiểu Bang, Quận Hạt và các thành phố, qúy Niên Trưởng Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa...Ban tổ chức cho biết, “đây là một buổi lễ để tưởng nhớ và tri ân đến anh linh quân, dân, cán chính Việt Nam Cộng Hòa và đồng minh đã hy sinh mạng sống trong chiến tranh Việt Nam vì mục tiêu cao cả là bảo vệ tự do, dân chủ cho Việt Nam.Để tưởng nhớ đến nền Đệ Nhị Cộng Hòa bị bức tử do cộng sản cưởng chiếm một cách đầy oan khiên phi lý, dẫn đến việc đồng bào phải rời bỏ quê cha đất tổ, bỏ mình ngoài biển cả, vùi thân chốn rừng sâu nước độc rong cuộc hành trình tìm tự do.”Điều hợp chương trình MC. Lê Bích Trâm.Sau phần ghi thức chào quốc kỳ Việt-Mỹ và phút mặc niệm, do các chiến hữu trong Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Nam Cali, Họi Bà Triệu và các em Thiếu Nhi trong cộng đồng phụ trách.Tiếp theo Giáo Sư Khôi Nguyên Võ, Chủ Tịch Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng Việt Nam Nam California, Trưởng Ban tổ chức lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn qúy vị lãnh đạo tinh thần, qúy vị dân cử cùng đồng hương tham dự để tỏ lòng biết ơn những người đã hy sinh vì lý tưởng tự do. Ông tiếp: “Trên tinh thần hướng về cội nguồn, theo truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” chúng ta hãy góp hết sức mình để xây dựng thế hệ trẻ trong tinh thần biết ơn, nhớ ơn, chúng ta hãy biến đau thương thành hành động để có khả năng phục vụ cho quê hương dân tộc...”Sau đó các hội đoàn lên đặt vòng hoa tưởng niệm.Tiếp theo nghi thức tế lễ do ban nghi lễ Thánh Thất Cao Đài thực hiện.Sau đó qúy vị đại diện các tôn giáo lên đọc lời cầu nguyện.Tiếp theo qúy vị trong Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng, đại diện các hội đoàn, chính đảng cùng qúy vị dân cử, quan khách lên niệm hương trước bàn thờ tổ quốc để vinh danh các anh hùng tuẫn tiết trong ngày 30 tháng Tư năm 1975.Sau đó là lời phát biểu của niên trưởng, qúy quan khách cùng các vị dân cử, trong lời phát biểu những vị nầy cũng đã nói lên tinh thần bất khuất của các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã anh dũng hy sinh vì lý tưởng tự do.Sau phần nghi lễ, chương trình văn nghệ đấu tranh do các nghệ sĩ thân hữu và các anh chị trong cộng đồng, hội đoàn thực hiện.