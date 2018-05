Ủy Ban Xây Dựng và Bảo Tồn Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ Tưởng Niệm 43 Năm Quốc Hận, Kỷ Niêm 15 Năm xây Tượng Đài

Trong buổi lễ tưởng niệm Quốc Hận.

Westminster (Bình Sa)- - Tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ vào lúc 10 giờ trưa Chủ Nhật ngày 29 tháng Tư năm 2018 Ủy Ban Xây Dựng và Bảo Tồn Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ đã tổ chức Lễ Tưởng Niệm 43 Năm Quốc Hận và Kỷ Niệm 15 Năm Thành Lập Tượng Đài.Tham dự buổi lễ có Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới, Viện Chủ Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo Chúa Bảo Quang, Linh Mục Nguyên Thanh, Mục Sư Tuyên Úy Bud Salisbury, qúy vị đại diện Hội Phật Giáo Hòa Hảo, Cao Đài, qúy Niên Trưởng, qúy vị dân cử, đại diện dân cử Liên Bang, Tiểu Bang, Quân Hạt và các Thành Phố…, qúy vị đại diện cộng đồng địa phương, Liên Bang, hội đoàn, đoàn thể, các cơ quan truyền thông và đồng hương. Đặt biệt trong số người tham dự có nhiều cựu chiến binh Hoa Kỳ từng tham chiến tại Việt Nam.Mở đầu Ông Hồ Ngọc Minh Đức, chủ Tịch Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, một cựu sĩ quan Hải Quân QLVNCH, Trưởng ban tổ chức lên chào mừng và cảm ơn sự hiện diện tham dự của qúy vị quan khách, qúy Niên Trưởng các cơ quan truyền thông và đồng hương, sau đó ông tuyên bố khai mạc buổi lễ.Tiếp theo nghi thức chào quốc kỳ Việt-Mỹ, phút mặc niệm do chiến hữu Vũ Long Sơn Hải phụ trách .Sau đó nghi thức đặt vòng hoa tưởng niệm, vòng hoa đầu tiên của Ban tổ chức, kế đến là các vòng hoa của các hội đoàn, đoàn thể.Sau phần đặt vòng hoa, Ban tổ chức mời qúy vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo lên làm lễ niệm hương cầu nguyện, sau phần cầu nguyện ban tổ chức mời các niên trưởng, các vị dân cử, đại diện dân cử lên làm lễ niệm hương tưởng niệm.Sau nghi thức lễ niệm hương cầu nguyện, Bà Judy Phạm Minh Huệ, Phó trưởng ban tổ chức lên chào mừng và cảm ơn qúy vị cùng đồng hương tham dự.Nhân dịp nầy Bà cũng đã nhắc lại: “ Dòng lịch sử cận đại từ khi chia đôi đất nước Việt Nam năm 1954, nhưng CSVN vẫn nuôi dưỡng mộng toàn trị nên sau năm 1958, CSVN đã tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược miền Nam với sự yểm trợ tối đa của thế giới cộng sản nên đã cưỡng chiếm được miền Nam.Nhưng qua dòng lịch sử này, người dân Việt cả Bắc lẫn Nam đều không muốn phải sống trong chế độ Cộng Sản. Họ đã “bỏ phiếu bằng chân” qua 2 cuộc di cư, di tản vĩ đại có một không hai trên thế giới. Cuộc trốn chạy Cộng Sản lần đầu sau năm 1954 lên đến gần một triệu người. Tuy vậy, cuộc trốn chạy này dù phải bỏ quê hương làng xóm nhưng vẫn còn được sinh sống trên đất mẹ. Đến cuộc trốn chạy lần thứ hai, ròng rã hơn 10 năm trời sau năm 1975, số người bỏ chạy khỏi miền đất Cộng Sản cai trị đã lên đến gần 3 triệu người phải lưu lạc trên khắp thế giới khiến cả thế giới phải mở rộng vòng tay đón nhận những người đã chấp nhận cái chết để đổi lấy hai chữ tự do ...”Tiếp theo phần phát biểu của Thị Trưởng Tạ Đức Trí, Cựu Đại Tá Lê Bá Khiếu, Mr. Steve Cooper Vietnam Veteran Chapter 756 Long Beach, TNS Tiểu Bang Bà Janet Nguyễn, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Quận Cam LS. Andrew Do, và một số qúy vị dân cử Lien Bang, Tiểu Bang... Trong lời phát biểu tất cả những người nầy đều ca ngợi tinh thần chiến đấu anh dũng của Quân Cán Chính Việt Nam Cộng Hòa, và ghi nhận những đóng góp không nhỏ vào công tác bảo tồn lịch sử của Ủy Ban Xây Dựng và Bảo Tồn Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, Một số cựu chiến binh Hoa Kỳ trong lời phát biểu về chiến tranh Việt Nam đã không ngớt ca ngợi sư vươn lên của khối người Việt tị nạn, nay đã là những công dân Hoa Kỳ và đóng góp cho quê hương thứ hai của họ. Nên, những buổi lễ tưởng niệm những chiến sĩ đã hy sinh để bảo vệ tự do trong chiến tranh Việt Nam cần được tiếp tục gìn giữ để nhắc nhở các thế hệ đi sau cái giá của Tự Do mà người Việt đã phải trả.Trong dịp nầy Ông Craig Mandeville cựu Chủ tịch Ủy Ban , hiện là Cố Vấn Ủy Ban nói về 15 năm thành lập tượng Đài chiến Sĩ Việt Mỹ, ông nhắc đến công ơn của Sáng lập Viên Frank G. Fry, đệ nhất chủ tịch Ủy Ban đã qua đời và Ông Thư Ký Dannie Watkins ,cựu Quân nhân Hoa kỳ tham chiến Việt Nam, đã qua đời năm ngoái. Ông cũng cám ơn Hội Đồng thành Phố Westminster và các công dân VNCH và Hoa Kỳ khắp các nơi đã giúp đở để Tượng Đài chiê'n Sĩ Việt Mỹ trở nên hiện thực trong ngày lể khánh thành tháng tư năm 2003 đế`n nay đã là15 năm.Ông Bob Harrisson , CPA của Ủy Ban, cựu Quân nhân Hoa kỳ tham chiến Việt Nam. ông giới thiệu nhóm 7 cựu quân nhân Nam Hàn đang hiện diện trong ngày lể . Ông nói nhóm nầy đã chiến đấu rất anh dủng trên chiến trường Việt Nam. Trong nhóm quân nhân Hoa Kỳ đang có mặt nhận ra họ là những người từng sát cánh bên nhau chiến đấu chống Cộng Sản. Quân nhân Hoa Kỳ nầy kể lại khi đoàn quân nhân Nam Hàn nầy được lệnh tái chiếm một ngọn đồi đang trong tay Việt Cộng, họ đã anh dủng chiến đấu cho đến khi tái chiếm được và giử vửng cho đến khi có đơn vị khác đến thay thế. Ông Bob kể tiếp quân nhân hoa Kỳ gọi nhóm nầy là "Rocks".Khi Hoa kỳ chiến đấu chung với Nhóm "Rocks" nầy mà "Rocks bảo vệ mặt hậu của liên toán thì coi như vắng bóng quân thù vì Việt Cộng rất sợ sự cứng rắn gan dạ của họ trốn biến.Ông Alfred Chụng Đại diện cho Nam Hàn nói rất hân hạnh được tham dự ngày lễ hôm nạy ông cũng rất danh dự được chiến đấu bên cạnh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa và Hoa ky cũng như các nước Đồng Minh khác để bảo vệ tự do cho Việc Nam. Ông cũng cám ơm Ban Tổ chức đã mời và dành cho nhóm ông tình bạn ấm áp của các quân nhân một thời sát cáng chiến đấu bên nhau. Ông chúc cho VN sớm thoát khỏi ách Cộng Sản.Sau đó là phần niệm hương tưởng niệm và cầu nguyện dành cho đồng hương tham dự.Ông Hồ Ngọc Minh Đức lên cảm ơn những mạnh thường quân cũng như đồng hương đã luôn luôn ủng hộ để Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài Chiến Sĩ có điều kiện tiếp tục duy trì, bảo quản hằng năm, cảm ơn tất cả mọi người tham dự buổi lễ hôm nay.Kết thức chương trình, Mục sư Tuyên Úy Bud Salisbury Thương phế binh tham chiến VietNam 1967-1968, chủ tịch hội chiến thương bội tinh OC chapter 101ST ABD Division lên dâng lời cầu nguyện