Samsung, Trịnh Xuân Thanh, Fullbright, Du Khách...

Xuân NiệmCông ty Samsung từng bị chất vấn về cách đối xử với công nhân, đặc biệt với nữ công nhân, tại các nhà máy Samsung ở tỉnh Thái Bình. Bây giờ, một ông sếp Samsung sẽ làm đại sứ Nam Hàn ở Việt Nam. Có nên hay không?Bản tin BBC ghi nhận: Việc Hàn Quốc bổ nhiệm nguyên lãnh đạo Samsung làm đại sứ mới tại Việt Nam vấp phải phản đối từ các nhà hoạt động vì quyền lợi người lao động.Ông Kim Do-hyun, một cựu giám đốc tập đoàn điện tử Samsung, được Hàn Quốc bổ nhiệm làm tân đại sứ tại Việt Nam từ ngày 29/4....Financial Times hôm 30/4 có bài viết theo đó nói rằng Hàn Quốc bị chỉ trích vì việc bổ nhiệm này do Samsung bị cáo buộc vi phạm quyền lợi người lao động, đặc biệt là lao động nữ, và điều kiện làm việc của hai nhà máy hãng đặt tại miền bắc Việt Nam.Bản tin RFA kê chuyện: Quan hệ VN và Đức được đánh giá là đi xuống kể từ khi xảy ra vụ ông Trịnh Xuân Thanh. Phía Đức thì cáo buộc VN không tôn trọng pháp luật Berlin khi bắt cóc người ngay trên lãnh thổ của họ. Sau vụ bắt cóc, Đức đã tuyên bố đóng băng quan hệ chiến lược với Việt Nam.Cách đây vài ngày, phía Đức đã bắt đầu xét xử một số nghi can trực tiếp tham gia vụ bắt cóc này.Trước những căng thẳng ngoại giao giữa hai phía, nhiều nhà quan sát nhận định rằng điều này có thể sẽ ảnh hưởng đến việc ký kết Hiệp định Tự do Thương mại VN-EU vì Đức là một thành viên quan trọng của EU.Trong khi đó, VOA kể: Đại học Fulbright Việt Nam (FUV) hôm 2/5 cho hay Tiến sĩ Helen Kim Bottomly đã được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Tín thác của trường, thay thế cựu Thượng nghị sĩ Mỹ Bob Kerrey.FUV trích lời ông Kerrey nói: “Đại học Fulbright Việt Nam có một vị trí đặc biệt trong mối quan hệ đặc biệt giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Tôi vô cùng vinh dự được phục vụ Trường với tư cách Chủ tịch đầu tiên của Hội đồng Tín thác. Trong suốt ba năm qua, chúng tôi đã nỗ lực hết mình nhằm hiện thức hoá giấc mơ kiến tạo một trường đại học sáng tạo của Việt Nam.”Báo Một Thế Giới kể: Số liệu mới nhất của Tổng cục Thống kê cho thấy, trong tháng 4.2018 lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 1.341,9 nghìn lượt người, giảm 0,1% so với hồi tháng 3. So với cùng kỳ năm 2017, khách quốc tế đến Việt Nam đã tăng 25,2%....Riêng khách đến từ châu Á đạt 4.168,9 nghìn lượt người, tăng 36%. Trong đó khách đến từ hầu hết các thị trường chính đều tăng: đến từ Trung Quốc đạt 1.776 nghìn lượt người tăng 39,7%; Hàn Quốc 1.173,8 nghìn lượt người, tăng 67,3%...Bản tin VnMedia kể: Trong 4 ngày nghỉ lễ (từ 28/4 đến 1/5), cả nước xảy ra 113 vụ tai nạn giao thông làm 158 người chết và bị thương...Thông tin từ Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia cho biết, trong 4 ngày nghỉ lễ (28/4 - 1/5/2018), cả nước xảy ra 113 vụ tai nạn giao thông, khiến 79 người tử vong, 79 người bị thương.Báo Thanh Niên kể: Để có lao động đi biển dài ngày, nhiều chủ tàu ở Kiên Giang phải ứng cho “cò ngư phủ” hàng chục triệu đồng/lao động, trả tiền môi giới cho “cò”... nhưng chất lượng lao động cũng rất bấp bênh...Ông Trương Văn Ngữ, Chủ tịch Hội Nghề cá TP.Rạch Giá, nhìn nhận tình hình lao động nghề cá hiện nay không thiếu nhưng bất ổn, chủ tàu đối mặt với rủi ro rất cao do bị “cò” cấu kết lao động lừa gạt. “Vấn đề này mấy năm trước có xảy ra nhưng chưa đến mức báo động. Tuy nhiên, hiện nay đã bùng phát mạnh với thủ đoạn tinh vi và ngày càng chặt chẽ. Nhiều chủ tàu cá do không có lao động biển đã bỏ lỡ nhiều chuyến ra khơi, thiệt hại ghê gớm”, ông Ngữ nói.Bản tin VietnamNet ghi nhận: Một thống kê của tổ chức ActionAid tại Việt Nam cho thấy có đến 87% phụ nữ và trẻ em gái tại TP.SG và Hà Nội từng bị QRTD nơi công cộng.Người viết cũng đồng tình với Báo cáo của ActionAid khi kết luận đối tượng nữ học sinh, sinh viên là nhóm dễ trở thành nạn nhân. Điều này đặc biệt đúng đối với những nữ sinh viên đi làm thêm, thực tập hoặc vừa mới tốt nghiệp ra trường.Báo Pháp Luật kể: Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (VN) (Vinalines) vừa có văn bản báo cáo Bộ GTVT và Bộ Tài chính liên quan tới việc bán tàu Vinalines Sky. Con tàu này có trọng tải 42.717 DWT, được Vinalines mua với giá 661 tỉ đồng, nay bán với giá chỉ 89,59 tỉ đồng. Theo tìm hiểu, con tàu trên sẽ được đơn vị mua cắt ra lấy sắt vụn....Trước đó Vinalines đã bán hàng loạt tàu để cắt lỗ, giảm bớt khó khăn. Riêng trong năm ngoái, tổng công ty này đã nhượng bán, thanh lý tám tàu biển với tổng trọng tải khoảng 222.400 tấn. Đáng chú ý, những con tàu này được rao bán với mức giá rẻ bất ngờ. Đơn cử tàu Vinalines Fortuna được Vinalines mua với giá hơn 341 tỉ đồng, dự kiến bán hơn 34,8 tỉ đồng. Tàu Vinalines Star mua với giá gần 378 tỉ đồng, dự kiến bán 34,4 tỉ đồng. Năm nay Vinalines sẽ tiếp tục thanh lý 5-6 tàu như Vinalines Glory, Vinalines Galaxy, Vinalines Ruby…Bản tin SOHA kể “Vụ bé gái 16 tuổi bị hiếp dâm đến sinh con: Vì sao không khởi tố vụ án hình sự?”Công an không khởi tố vụ án bé gái 16 tuổi bị hiếp dâm đến sinh con ở TP.SG dù anh rể chính là cha của đứa con.... theo thông báo của Công an quận 8 vị việc không khởi tố do thông tin tố giác tội phạm về việc H.C.L (SN 1984) dùng vũ lực để hiếp dâm bé H. xảy ra vào khoảng tháng 12/2016, không xác định được thời gian cụ thể và địa điểm cụ thể....Trước thông tin này, Luật sư Ngọc Nữ chia sẻ trên Pháp luật TP.SG: “Kết quả giám định đã kết luận L. chính là cha của đứa nhỏ nhưng chỉ vì không xác định được địa điểm, thời gian xảy ra mà không khởi tố là rất vô lý. Tại sao không xác định được thời gian xảy ra vụ án, khi bé H. đã mang thai, sinh con?”.Luật sư Ngọc Nữ cho biết bà kiên quyết theo đuổi vụ việc này đến cùng để đòi lại công bằng cho bé H.